«Не составляем списки противников»: почему генсек НАТО отказался называть Россию врагом

Россия не является для НАТО врагом. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. В то же время он отметил, что в альянсе видят сегодня «более напористую Россию». По мнению экспертов, в НАТО объяснили разницу между понятиями «враг» и «угроза» — последнее обычно фигурирует в декларациях альянса. Таким образом в руководстве блока показывают, что готовы договариваться с Москвой, считают аналитики.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с неожиданным заявлением. В передаче Fareed Zakaria GPS на телеканале CNN он заявил телеведущему Фариду Закария, что Североатлантический альянс не считает Россию своим врагом.

«Мы не составляем списки противников. Мы не определяем Россию как врага. Мы видим более напористую Россию, которая применила силу против соседней страны — Украины. Видим, что с подъёмом терроризма, ИГИЛ* обстановка в области безопасности стала более непредсказуемой. Видим киберугрозы. Видим, что с подъёмом Китая меняется глобальный баланс сил. И во времена неопределённости нам необходимы такие сильные международные организации, как НАТО. Мы не делим мир на противников и друзей», — сказал Столтенберг.

Напомним, в итоговой декларации 70-го саммита НАТО, который прошёл в Лондоне 3—4 декабря 2019 года, утверждается, что «агрессивные действия России представляют угрозу евроатлантической безопасности». В частности, на Москву возлагается ответственность за разрушение Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД) — то, в чём российские власти обвиняют США, которые в одностороннем порядке вышли из договора.

«Мы реагируем и будем впредь реагировать обдуманным и ответственным образом на развёртывание Россией новых ракет средней дальности, из-за которых было прекращено действие Договора РСМД и которые представляют серьёзную угрозу для евроатлантической безопасности», — подчёркивается в лондонской декларации НАТО.

«Мы по-прежнему открыты для диалога и построения конструктивных отношений с Россией, когда это позволят её действия», — говорится в декларации.

Стоит отметить, что интервью Столтенберга вышло накануне встречи в Париже «нормандской четвёрки» — лидеров РФ, Украины, Франции и Германии (Владимира Путина, Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель). Руководители четырёх стран впервые с 2016 года собрались в таком формате, предназначенном для обсуждения путей урегулирования конфликта в Донбассе.

Доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули трактует слова Столтенберга как напоминание о точных формулировках, которые есть в программных документах НАТО.

Солдаты НАТО на учениях

Reuters

© Ints Kalnins

«Альянс отказался считать Россию своим врагом ещё в 90-х годах прошлого века. Эта позиция официально не изменена до сих пор. Нет ни одного документа НАТО, где чёрным по белому сказано, что Россия — враг», — напомнил эксперт в беседе с RT.

Фактически Столтенберг призывает не путать два термина — «враг» (или «вероятный противник») и «угроза», считает Тэвдой-Бурмули.

«В той же лондонской декларации Россия названа источником угрозы, но не вероятным противником — то есть не страной, с которой НАТО готовится воевать», — пояснил он.

По мнению члена-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова, заявление Столтенберга напрямую связано с встречей в Париже.

«С врагами не садятся за стол переговоров, с врагами воюют. Встреча «нормандской четвёрки» была бы бессмысленной, если бы официальная позиция НАТО заключалась в том, что Россия — агрессор, ей нужно противостоять, а не договариваться. Столтенберг хочет подчеркнуть, что Запад настроен куда гибче, чем зачастую хотят представить, скажем, в Киеве», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Перемены внутри альянса

Отказ НАТО от воинственной риторики эксперты связывают с внутренними процессами, которые сейчас происходят в странах — членах альянса.

Флаги стран НАТО у штаб-квартиры в Брюсселе

Reuters

© Francois Lenoir

«Складывается очень сложная ситуация. НАТО как организация имеет престиж у малых государств Восточной Европы. Они туда стремятся, чтобы получить определённую поддержку, если хотите, протекторат, но не собственно от альянса, а от США», — говорит Судаков.

По его словам, крупные страны возвращаются к мысли, что в вопросах безопасности надо действовать самостоятельно.

«Отсюда и идея Макрона по реформированию НАТО в сторону усиления европейской составляющей, а также разногласия с Турцией, которая обладает самой большой (после американской) армией в альянсе и большими политическими амбициями», — считает Судаков.

Отражением такого рода настроений, по мнению Ермакова, и является заявление Столтенберга.

«Генсек НАТО является сторонником того, что он в своих интервью называет двухтрековым подходом к России. То есть он выступает за сдерживание Москвы, но и за открытые двери для диалога», — считает эксперт.

Однако в декларации саммита НАТО чётко указано, что Россия является угрозой для блока. Более того, в списке угроз, которым должен противостоять Североатлантический альянс, «российская угроза» поставлена на первое место, продолжил Ермаков.

«То есть, согласно декларации, Россия страшнее международного терроризма и всех прочих вызовов. Но преступать порог, за которым может начаться война или какое-то серьёзное противостояние, в НАТО не хотят. Это и продемонстрировал Столтенберг своим заявлением», — заключил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.