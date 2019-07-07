Не сошлись мнениями: боец ВСУ пострелял по «азовцам»

Украинский военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстрелял националистов из батальона «Азов», деятельность которого запрещена в России. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко, передает ФАН.

«Пятого июля в ходе конфликта, возникшего на почве идеологических разногласий между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения «Азов», выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий 30-й бригады рядовой Елистаров открыл огонь из автомата по националистам», — рассказал Филипоненко.

По его словам, в ходе инцидента боец ВСУ ранил двух «азовцев», которых госпитализировали.

Стрелявшего задержали. Представитель ЛНР сообщил, что 4 июля произошел еще один инцидент среди военнослужащих Украины. Тогда из-за чрезмерного употребления алкогольных напитков в ходе ссоры погиб рядовой ВСУ. Как утверждает офицер самопровозглашенной республики, его командование представило смерть военного как результат обстрела со стороны ЛНР.

Подобные случаи не являются редкостью. Причиной таких инцидентов считается морально-психологическое состояние силовиков. Военнослужащие Украины, по словам представителей ЛНР и самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), мародерствуют и устраивают пьяные разборки. Кроме того, участились случаи неуставных взаимоотношений, приводящие к дезертирству и самоубийствам.

О том, что небоевые потери составляют достаточно большую часть от всех потерь, говорил ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает РИА «Новости». По его словам, за все время военных действий небоевые потери украинских силовиков в Донбассе составили около 2,7 тыс. человек. При этом 175 случаев — отравления алкоголем и наркотиками.

Ранее, 22 июня, глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил об убийстве украинским полковником своей подчиненной, передает РИА «Новости».

«Главный оперативный дежурный командного пункта штаба ООС [Операции объединенных сил] <…> в приступе ярости избил женщину-военнослужащую, которая впоследствии от полученных травм скончалась», — рассказал представитель ДНР.

Он отметил, что командование украинских силовиков «тщательно» избегает огласки этого инцидента.

«Волна неуставных взаимоотношений и низкого уровня морально-психологического состояния, которая захлестнула украинских военнослужащих, дошла и до офицерского состава штабов ВСУ» — подытожил Безсонов, добавив, что в отношении полковника возбуждено уголовное дело.

За несколько дней до этого командир одного из подразделений ВСУ в Донбассе, будучи в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял своих подчиненных, которые пытались уйти с позиций. Об этом заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Как он рассказал, конфликт возник 18 июня недалеко от населенного пункта Троицкое. Пьяный украинский командир взвода начал стрелять по трем военнослужащим, которые в результате получили серьезные ранения и были доставлены в одну из районных больниц. Командование бригады, по словам Филипоненко, скрыло инцидент.

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В мае произошла обратная ситуация. Украинские силовики застрелили своего командира, отказавшись идти на боевую операцию в составе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию ДНР. Об этом сообщил представитель ДНР Даниил Безсонов, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что командир 35-й бригады ВСУ Николай Палас хотел реабилитироваться в глазах высшего командования. Он приказал капитану Голику возглавить диверсионно-разведывательную группу для того, чтобы совершить боевую вылазку на территорию самопровозглашенной республики.

«Подчиненные Голика отказались выполнять приказ, мотивируя это результатом прошлой провальной вылазки ДРГ и потерей личного состава. Голик решил призвать подчиненных к совести, потом перешел к угрозам военным трибуналом и тюремным заключением», — заявил Безсонов. Он отметил, что в ходе словесного конфликта «один военнослужащий из автомата выстрелил в своего командира».

По словам представителя ДНР, смерть капитана ВСУ представили как потерю в результате обстрела со стороны ополченцев. Безсонов считает, что Палас таким образом хочет избежать уголовного преследования.