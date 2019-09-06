Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия получила уникальную роль в Большой Евразии
Убедят, что Путин виноват? Дудя "отправили" в окно Овертона после филь...
«Огромный шаг вперёд»: кабмин выделил средства на закупку иностранных лекарств д...
«Путин предупредил Буша»: что было перед терактами 11 сентября
Главная / В России

«Не соответствуют действительности»: Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии

06 сентября 2019, 01:09  •  49 • В России
Сообщения СМИ о гибели российских военных в Сирии не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минобороны. Как подчеркнули в ведомстве, в регионе, о взрыве в котором сообщали СМИ, российских наблюдательных постов нет.
 
РИА Новости © Министерство обороны РФ
 

Сообщения о гибели российских военнослужащих в Сирии не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Информация, распространённая одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих ВС РФ не соответствует действительности. Обращаем внимание, что автор материала ранее неоднократно публиковал непроверенную информацию на основе слухов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее газета «Ведомости», сославшись на «военно-дипломатический источник», сообщила, что в районе сирийской зоны деэскалации в Идлибе якобы погибли трое российских военных. Издание утверждало, что группа из восьми человек двигалась в «опорный пункт», однако в 30 м от него сработали две мины, в результате чего три офицера погибли и два получили тяжёлые ранения.

Однако в Минобороны подчеркнули, что никаких «российских опорных пунктов» в этом регионе нет.

«Никаких «российских наблюдательных постов» в районе населённого пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, на данный момент Идлиб остаётся последним оплотом боевиков в Сирии. Как отметил президент России Владимир Путин, 90% зоны деэскалации контролируется террористами.

«И мы наблюдаем постоянные вылазки оттуда, более того, что особенно опасно, мы наблюдаем переброску из этого региона боевиков в другие регионы мира, и это чрезвычайно опасная вещь. Были и неоднократно предпринимались попытки атак нашей военно-воздушной базы на Хмеймиме как раз из идлибской зоны, поэтому мы поддерживаем усилия сирийской армии по проведению локальных операций по купированию этих террористических угроз», — сказал Путин во время переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Так, хронологически последняя попытка атаки боевиков на российских военнослужащих в Хмеймиме была осуществлена вечером 3 сентября. В Минобороны сообщили, что два ударных беспилотника террористов приблизились к авиабазе и были сбиты российскими силами ПВО.

«Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы два ударных беспилотных аппарата террористов были уничтожены на безопасных дистанциях», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в результате этой атаки никто не пострадал, материального ущерба также нанесено не было.

  • Российские фронтовые бомбардировщики Су-24 на авиабазе Хмеймим
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

 

Режим прекращения огня

В районе зоны деэскалации Дамаск неоднократно предпринимал усилия для установления режима прекращения огня. Так, в одностороннем порядке правительственные войска Сирии перестали вести боевые действия 2 августа. Однако уже 5-го числа из-за непрекращающегося нарушения перемирия со стороны боевиков Дамаск был вынужден возобновить боевые действия. Позже, с 31 августа, сирийская армия вновь прекратила огонь — уже по инициативе российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

«В целях стабилизации обстановки российским Центром по примирению враждующих сторон достигнута договорённость о прекращении в одностороннем порядке сирийскими правительственными войсками с 6:00 31 августа 2019 года ведения огня в зоне деэскалации Идлиб», — говорится в сообщении ЦПВС.

Отмечалось, что это должно позволить мирным гражданам беспрепятственно покинуть контролируемую боевиками территорию.

«Поставили под угрозу»

Однако в тот же день, 31 августа, США нанесли авиаудар по Идлибу. По словам представителей Вашингтона, атака была осуществлена по «пункту управления группировки «Аль-Каида»* в Сирии». Тем не менее удар привёл к многочисленным жертвам и разрушениям в нескольких населённых пунктах, сообщили в ЦПВС. В ведомстве также отметили тот факт, что США не уведомили о намерении нанести удар ни Россию, ни Анкару, что нарушает достигнутые между сторонами договорённости.

«Своими действиями Соединённые Штаты поставили под угрозу сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений сорвали его», — говорится в заявлении ведомства.

Действия американских военных привели к тому, что боевики, находящиеся в Идлибе, открыли огонь, однако сирийские военные продолжают придерживаться режима прекращения боевых действий, чтобы ускорить мирное урегулирование в регионе.

«Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



49
Источник
Похожие новости
05 сентября 2019, 20:24
Элла Памфилова: «Во всем можно найти плюс: думаю, митинги повысили интерес к выборам»
04 сентября 2019, 18:24
«Это дорогого стоит»: Госдума оценила готовность американского посла прийти поговорить после интервью «Комсомолке»
05 сентября 2019, 17:09
Владимир Путин: Доброе слово и смит-вессон действуют намного эффективней. Мы это хорошо знаем
04 сентября 2019, 19:54
«Не успели катапультироваться»: пилоты потерпевшего крушение на Ставрополье Су-25 погибли
05 сентября 2019, 17:09
«В ближайшее время мы объявим о принятых решениях»
05 сентября 2019, 18:39
«Все рабочие пчёлы погибли ещё в июне»: из-за производства рапса для Европы в России начались проблемы с мёдом
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 сентября 2019, 01:09
«Готовы рассмотреть новые факты»: Малайзия не доверяет обвинениям в причастности Росс...
06 сентября 2019, 01:24
"Опаснее, чем мошенник": Вассерман историческими примерами предупредил о ли...
06 сентября 2019, 01:24
«Путин предупредил Буша»: что было перед терактами 11 сентября
06 сентября 2019, 01:09
Зеленский обсудил с сенаторами США поставки СПГ на Украину
06 сентября 2019, 01:24
"Если случится самое страшное, проживет недолго": Генштаб России не надо уч...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 сентября 2019, 01:09
Украина подписала себе "газовый приговор"? Что стоит за соглашением с США и Польшей против России
03 сентября 2019, 11:39
"Как же достали эти оккупанты!": Двусмысленный призыв Ходорковского разбился о неудобные вопросы Рунета
04 сентября 2019, 03:54
"Радикалы плюс ядерный арсенал": Экс-глава Пентагона назвал "самую опасную страну" в мире
01 сентября 2019, 23:54
"Хорошо, что нас не позвали": Что не так с приглашениями Польши на "праздник"
31 августа 2019, 21:54
"Разрушит свой унитаз, а не Россию": Пригожин резко ответил Кикабидзе
05 сентября 2019, 02:24
«Попытка поторговаться»: Польша не намерена продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года
01 сентября 2019, 17:24
«Ширма для эвакуации боевиков»: зачем США нанесли удар по Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.