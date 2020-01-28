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«Не соответствуют безопасности полётов»: Германия отказалась от новых американских БПЛА

28 января 2020, 16:09  •  19 • Аналитика

Германия постепенно снижает темпы военного сотрудничества с США. Так, Берлин отказался от закупки новых американских беспилотников стоимостью в 2,5 млрд долларов.


Речь идет об отказе от приобретения разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-4C Triton, которые производит американская корпорация Northrop Grumman. Вместо них правительство Германии приобретет самолеты радиоэлектронной разведки, созданные на основе самолета Bombardier Global 6000. Но этот самолет производится в Канаде, а не в США, и тем обиднее выглядит демонстративный отказ от американского беспилотника.



О заказе четырех беспилотников стало известно в апреле 2018 года. Тогда, два года назад, германское военное ведомство собиралось приобрести беспилотные летательные аппараты (БПЛА), используемые Военно-морскими силами США. И казалось, что сделка стоимостью в 2,5 млрд долларов – уже решенный вопрос.

Ладно бы, у немцев не хватило денег на покупку БПЛА, но в Германии заявили о недочетах беспилотников. По заявлению немецкого военного ведомства, американская техника не соответствует нормам безопасности полетов. Речь идёт о воздушном пространстве стран Евросоюза. Это ведь не только отказ Германии, это и прямая подсказка для других европейских стран, поскольку нормы безопасности в ЕС везде одинаковы. И если Германия решила, что беспилотные летательные аппараты американской компании для полетов в воздушном пространстве ЕС не подходят, то к такому же решению теоретически могут прийти и военно-воздушные командования других западноевропейских государств, а это – большие убытки для американской отрасли, производящей данную марку беспилотных летательных аппаратов.

Еще одна претензия, возникшая у немецких чиновников – слишком высокая стоимость беспилотных аппаратов. Что же касается тех самолетов радиоэлектронной разведки, которые созданы на базе авиалайнера, то у них нет никаких ограничений и препятствий для эксплуатации в воздушном пространстве Европейского союза.

Отказ от приобретения беспилотников некоторыми средствами масс-медиа сразу был подан как некое свидетельство разлада в отношениях между ФРГ и США. Действительно, у Трампа и Меркель сейчас есть много противоречий, и довольно сильные споры возникают как раз в военно-политической сфере. Германия отказывается наращивать затраты на оборону, платить за содержание американского военного контингента те суммы, которые озвучивает Вашингтон. Да и вообще наследникам великого Отто фон Бисмарка, судя по всему, надоело американское военное присутствие. Они сами претендуют на ведущую военную роль в Европе, наряду с ближайшим соседом – Францией.

Но ситуацию с беспилотниками в данном случае, конечно, вряд ли стоит рассматривать как наглядное свидетельство разлада в отношениях. Скорее немцы нашли действительно более выгодное в техническом и коммерческом отношении предложение. Но и не обошлось без некоего предупреждения американскому военпрому: вот, мол, будете сильно на нас давить, можем и перестать покупать вашу военную технику.

Кстати, американская оборонная промышленность переживает далеко не лучшие времена. Сейчас, как никогда прежде, усилились, к примеру, позиции российского ВПК. Причем российская военная техника стала осваивать традиционные сферы влияния американской военной промышленности – ту же Турцию.

Интерес к российским зенитным ракетным системам проявляют и такие традиционные союзники США как Саудовская Аравия и Марокко, российским оружием заинтересовались в Пакистане. На этом фоне печальным для США явлением выглядит и отказ европейской страны и союзника по Североатлантическому альянсу приобретать американские беспилотники.
Илья Полонский

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