«Не соответствует запросам общества»: Минюст намерен пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП

Размер штрафов за нарушение ПДД в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях будет пересмотрен, заявили в Минюсте. В опубликованном ранее варианте документа размер санкций за превышение скоростного режима предлагалось повысить в несколько раз по сравнению с действующими штрафами. Идею раскритиковали в Госдуме и правительстве. Глава кабмина Михаил Мишустин назвал предложенное увеличение штрафов непосильным на фоне текущего уровня зарплат в стране.

Размер штрафов за нарушение правил дорожного движения в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) будет пересмотрен. Как заявил замглавы Министерства юстиции Денис Новак, предложенные ранее размеры взысканий за нарушения ПДД не соответствуют текущей ситуации.

«На сегодня уже совершенно точно можно сказать, что резкое увеличение штрафных санкций запросам общества не соответствует, в этом отношении проект будет изменён», — цитирует РИА Новости замглавы Минюста.

Новак подчеркнул, что основной целью нового КоАП является обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан на дорогах. На это и ориентировались авторы поправок.

Замглавы ведомства добавил, что в рамках проводимой работы предстоит совершенствовать инфраструктуру, следить за установкой дорожных знаков, утвердить требования к средствам видеофиксации и правилам их размещения, а также развивать упрощённый порядок обжалования штрафов, в том числе с помощью электронных средств.

Напомним, что в конце января Минюст опубликовал разработанный по поручению правительства проект нового КоАП. В документ вошли новые штрафы за нарушения ПДД, включая превышение скорости.

За нарушение скоростного режима на 20—40 км/ч предлагалось повысить штрафы с текущих 500 до 3000 рублей. За более серьёзное превышение (40—60 км/ч) — с 1000—1500 до 4000 рублей. За превышение лимита на 60 км/ч и более — санкция 5000 рублей или лишение прав на 4—6 месяцев (от 2000 до 2500 рублей в действующей редакции).

Этот вариант проекта вызвал критику со стороны общественности и первых лиц государства. Глава российского правительства Михаил Мишустин назвал предложенные меры в части повышения штрафов непосильными для населения. Премьер выразил мнение, что зарплаты в стране пока не способствуют повышению взысканий за превышение скорости в предложенном размере.

Инициативу также не поддержали в Госдуме. Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что видит в документе «ужесточение репрессивных механизмов».

«Закон нужен для профилактики правонарушений, а не для создания репрессивной машины или дополнительных штрафных поборов с населения», — отметил парламентарий.

Вместе с тем в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) штрафы из новой редакции КоАП поддержали. Замглавы организации Артур Шахбазян заявил, что взыскание в размере 250 рублей (с учётом 50%-ной скидки) «не является заградительной мерой, которой и должен являться штраф за нарушение».

«Моё личное мнение, что штраф за превышение скорости... наверное, не «конская» мера. В данном случае превышение скорости, если оно намеренное, — это прямая угроза для людей. Мы эту позицию доносили, но это решение не за нами. Моё личное мнение, что даже 5000 рублей за превышение 60 км/ч — это довольно лояльно», — заявил он.

Однако автоэксперты согласились с негативной оценкой новых штрафов, которую высказали политики. Так, директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев сказал, что предложенные в новом проекте КоАП суммы штрафов не отвечают текущей ситуации в стране.

«Тот проект, который сейчас сделан по новому КоАП, точно не отвечает запросам не только общества, но и в принципе государства по снижению аварийности и повышению безопасности дорожного движения», — сказал собеседник RT.

Вместо этого он призвал «довести до ума» идею о внедрении терминов «агрессивное» и «опасное вождение».

«Агрессивное и опасное вождение, следуя мировому опыту, стоит рассматривать как разные вещи. Опасное вождение — это то, что привело к серьёзным последствиям: ДТП, разрушениям и т. д. А агрессивное вождение — неуважение к другим участникам дорожного движения и введение их в заблуждение», — полагает Канаев.

В свою очередь главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков призвал обратить внимание на сам принцип формирования штрафов автомобилистов. В беседе с RT он высказал предположение, что следует применять разный подход к злостным нарушителям и водителям без истории нарушений.

«Если человек с хорошей репутацией, у него мало штрафов, нет ДТП, у него приличный стаж вождения, по какой-то причине, а причин у нас миллион — знаки криво стоят, разметка противоречит знакам и т. д., превышает скорость, условно, на 23 км и его «ловят» камера или полицейский, в этом случае вполне достаточно предупреждения», — предложил эксперт.

По его мнению, добросовестный водитель сделает из этой ситуации необходимые выводы, в отличие от систематических нарушителей.

«Водители с очень плохой репутацией даже за минимальное нарушение должны получать максимальные штрафы вплоть до лишения прав», — отметил эксперт.

Кроме того, он призвал вводить неденежные штрафы, предусматривающие, к примеру, временное ограничение на использование автомобиля.