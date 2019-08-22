«Не соответствует нормам Конституции»: сможет ли Трамп ограничить получение гражданства США по праву рождения

Дональд Трамп заявил, что в его администрации «всерьёз взялись за вопрос о предоставлении гражданства по месту рождения». По словам американского президента, абсурдно давать гражданство США любому ребёнку только на том основании, что он родился на территории Соединённых Штатов. Сейчас действуют именно такие законодательные нормы, из-за чего в стране расцвёл «родильный туризм». Пользуются этим и нелегальные мигранты, мечтающие закрепиться на американской территории. Эксперты отмечают, что попытка ограничить предоставление гражданства детям неграждан вписывается в линию Трмапа по сокращению притока в США неимущих выходцев из других стран, прежде всего Латинской Америки, и будет положительно воспринята его сторонниками.

Дональд Трамп заявил, что его администрация ищет способ ограничить право на получение гражданства для рождённых на территории Соединённых Штатов детей неграждан.

«Мы всерьёз взялись за вопрос о предоставлении гражданства по месту рождения — ситуации, когда пересекается граница, ребёнок рождается на нашей территории — и поздравляем: теперь он гражданин США... Честно признаться, это абсурд», — цитирует президента Reuters.

Как сообщают американские СМИ, Трамп сделал это заявление в среду, выступая перед журналистами на лужайке Белого дома.

В настоящее время автоматическим правом на получение гражданства США обладает любой человек, рождённый на территории Соединённых Штатов. Такое право гарантируется 14-ой поправкой к конституции США. Эту поправку приняли в 1868 году после окончания американской Гражданской войны. Целью была гарантия гражданства бывшим чернокожим рабам и их потомкам, которые до этого полноценными гражданами не считались.

С конца XIX века это положение основного закона Соединённых Штатов интерпретируется в том смысле, что гражданином является любой человек, рождённый в США, даже если его родители американским гражданством не обладают. Такая интерпретация конституционной поправки подкрепляется решением Верховного суда от 28 марта 1898.

Прирождённые американцы

Уже в XX веке появилось такое явление, как «родильный туризм». Жители других стран начали приезжать в Соединённые Штаты, чтобы родить ребёнка, который бы получил все права американского гражданина. При этом не обязательно ехать на территорию какого-либо из американских штатов.

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Например, одним из центров «родильного туризма» в азиатско-тихоокеанском регионе стали Северные Марианские острова — ассоциированная территория США. Континентальная часть Штатов — далеко в тысячах миль, зато рядом Китай и страны юго-восточной Азии. Их жители и едут тысячами на Марианы, чтобы рожать новых американских граждан.

В начале августа губернатор Марианских островов Ральф Торрес в эфире канала Fox News даже призвал Вашингтон изменить законодательство, чтобы положить конец этому явлению. По его словам, «родильный туризм» ложится тяжким бременем на медицинскую инфраструктуру ассоциированной территории и портит её имидж.

Среди «родильных туристов» есть и наши соотечественники. Американские СМИ в прошлом году сообщали о «русском бэби буме» в Майями. Из Калифорнии приходили сообщения о росте числа китайских туристок, посещавших западное побережье США с целью родить ребёнка.

Цепная миграция

Однако наиболее проблемной категорией, которая пользуется 14-ой поправкой к конституции, являются мигранты из стран третьего мира, в первую очередь из Латинской Америки. Таким образом они надеются закрепиться в Соединённых Штатах. Их ребёнок как гражданин по достижении 21 года может перевезти своих родственников в США и помочь им получить гринкарту.

Как сообщала в 2017 году администрация Дональда Трампа, 65% получателей права на постоянное проживание в США реализуют эту возможность, пользуясь семейными связями. За последние 10 лет по оценке Белого дома таким образом в США поселились 9,3 млн человек.

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Согласно сведениям американского Центра исследования иммиграции, основанных на анализе данных Бюро переписи населения США, в 2014 году каждый пятый рождённый американец был ребёнком мигрантов. Всего в США в том году родилась 791 тыс. таких детей. При этом, по оценкам исследователей, детей нелегальных мигрантов, обладающих правом на американское гражданство было 297 000. То есть — 7,5% от числа всех рождённых.

Мигранты из стран Латинской Америки в Техасе

Reuters

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Такая ситуация меняет американскую демографию. По оценкам социологической службы Pew Research Center, на выборах 2020 года выходцы из Латинской Америки с правом гражданства впервые станут крупнейшим этноязыковым меньшинством среди избирателей — 13,3% американцев, имеющих право голоса. По численности они обгонят афроамериканцев (12,5%). Каждый третий избиратель к этому моменту будет не белым. Это существенно повысит шансы демократов, за которых, как правило, голосует большая часть представителей данной категории граждан.

В обход конституции

Дональд Трамп не в первый раз заявляет о желании покончить с автоматическим предоставлением гражданства США по праву рождения. О таких планах он информировал ещё в октябре 2018 года. Однако так их и не реализовал. Как отметил в интервью RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин, юридическая состоятельность предложения американского президента «находится под вопросом».

Дональд Трамп и прототип «стены»

Reuters

© Kevin Lamarque

«Это продолжение линии Трампа в отношении легальной и нелегальной миграции, строительства стены. Стены не только физической, но и юридической», — заявил в беседе с RT эксперт.

В частности он напомнил, что ранее Трамп внёс ряд других предложений по ограничению миграции. Например, предложил отменить лотерею гринкарт. Совсем недавно Белый дом заявил о намерении существенно осложнить получение гражданства для малоимущих мигрантов.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев отмечает, что нерешённость вопроса связана именно с юридическими проблемами.

«Предложение Трампа не соответствует основным нормам американской конституции, — считает Васильев. — Поэтому администрация президента пытается изобрести способы обхода конституции и грамотного оформления новой нормы».

По мнению экспертов, намерения Дональда Трампа совершенно оправданны.

«Понятие рождённый на территории США имеет много вытекающих последствий», — отмечает Владимир Васильев.

Например, только такой человек может быть президентом страны. Естественно и стремление властей ограничить поток нелегалов, желающих закрепиться в Штатах, используя ребёнка, полагают эксперты.

При этом, как отмечает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман, если реформе будет дан ход, Вашингтон постарается сохранить «родильный туризм» для богатых.

«Думаю, что будет найден правовой механизм, позволяющий сортировать представителей бедных слоёв и тех, кто едет в Америку с деньгами, потому что для США это целая индустрия. Это большие деньги, которые приходят в экономику Штатов. Деньги, от которых было бы глупо отказываться в условиях кризиса в Америке», — подчеркнул Фельдман в беседе с RT.

Однако пиетет американцев перед своей конституцией вкупе с противодействием демократов может помешать Трампу ограничить предоставление гражданства по праву рождения. Для последних этот вопрос крайне важен, так как мигранты — это их электоральная база. Чем больше мигрантов с гражданством, тем сильнее политические позиции Демократической партии.

«Палата представителей контролируется демократами, они могут соответствующие положения администрации отклонить. Всё зависит от тех противоречий, которые есть сейчас между демократами и республиканцами», — утверждает Васильев.

Ставка на белых

Сам Трамп, предлагая ввести новые ограничения на получение гражданства США, также руководствуется политическими соображениями, отмечают эксперты.

«Это повышает шансы Трампа на переизбрание, — говорит Александр Домрин. — Он остаётся верен себе, ему остаётся верен электорат — молчаливое американское белое большинство».

При этом постоянные обвинения президента в ксенофобии со стороны его политических противников возымели обратный эффект, считает политолог. Поскольку президента обвиняют вне зависимости от его реальных шагов, то какой смысл не проталкивать жёсткие меры, если всё равно прослывёшь расистом?

По словам Павла Фельдмана, Дональд Трамп специально вбросил «провокационную» идею, замеряя реакцию общества.

«Думаю, что эту идею поддержит большинство электората Трампа, так как она хорошо вписывается в его миграционный контекст, в его риторику борьбы с наплывом бедных», — утверждает политолог.

По мнению Владимира Васильева, вновь заводя тему об ограничении миграции, Трамп пытается «задержаться в Белом доме».

«Повысит ли это его шансы или нет — вопрос сложный. Многое будет зависеть от состояния экономики», — подытожил эксперт.