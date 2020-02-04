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Не сообщил - нарушил правила: Адвокат рассказал, как может работать депортация больных коронавирусом
04 февраля 2020, 13:54 • 57 • Политика
Адвокат Владимир Новицкий рассказал, как будет работать депортация больных коронавирусом из России. Он считает, что инициатива будет распространяться на тех иностранцев, что не сообщили диагнозы.
Предложение депортировать из России людей, у которых диагностирован коронавирус, звучит очень странно. Об этом телеканалу "360" заявил адвокат Владимир Новицкий.
Он объяснил, что подобной практики в стране нет, зато есть запрет на въезд. Это связано с тем, что пациентов необходимо изолировать от общества, а не провоцировать развитие эпидемии.
Однако если человек не сообщит о своих болезнях при въезде в России, то он нарушит миграционные правила.
"Если они въехали, нарушив миграционные правила, и не сообщили о своих болезнях, тогда - да. Если они въехали по правилам и у них выявили заболевание - такой практики нет", - добавил юрист.
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