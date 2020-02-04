Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Всепропальщики задолбали: аудитория бежит с Эха и Дождя (Telegram.Обзор)
Историк: Идёт разрушение молдавской идентичности
Польское участие: с чем связан интерес Варшавы к проекту создания европейского т...
Дальнобойный «Краснополь-Д» в артиллерийских дуэлях с западными САУ. Стоит ли ож...
Главная / Политика

Не сообщил - нарушил правила: Адвокат рассказал, как может работать депортация больных коронавирусом

04 февраля 2020, 13:54  •  57 • Политика
Адвокат Владимир Новицкий рассказал, как будет работать депортация больных коронавирусом из России. Он считает, что инициатива будет распространяться на тех иностранцев, что не сообщили диагнозы.
Предложение депортировать из России людей, у которых диагностирован коронавирус, звучит очень странно. Об этом телеканалу "360" заявил адвокат Владимир Новицкий.
Он объяснил, что подобной практики в стране нет, зато есть запрет на въезд. Это связано с тем, что пациентов необходимо изолировать от общества, а не провоцировать развитие эпидемии.
Однако если человек не сообщит о своих болезнях при въезде в России, то он нарушит миграционные правила.
"Если они въехали, нарушив миграционные правила, и не сообщили о своих болезнях, тогда - да. Если они въехали по правилам и у них выявили заболевание - такой практики нет", - добавил юрист.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



57
Источник
Похожие новости
04 февраля 2020, 13:54
Российские Су-35С перехватили над Сирией турецкие истребители – СМИ
04 февраля 2020, 13:54
"Ты как посмел ехать в Сочи?!": Соловьёв "обрушился" на Ковтуна в прямом эфире
04 февраля 2020, 13:54
Чтобы наши космонавты годами ждали полёта? Нельзя: Рогозин предсказал России "переломный" год
03 февраля 2020, 21:39
"Вот придёт щука, рот раскроет": Сатановский призвал "меньше разводить чиновников" в России
04 февраля 2020, 13:54
Россию злить не надо. Но до Эстонии никак не дойдёт
03 февраля 2020, 19:39
Володин: к законопроекту об изменениях в Конституции поступило 65 поправок
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 февраля 2020, 11:54
Грудь как аргумент: все менее ясно, что такое норма
01 февраля 2020, 14:24
Белоруссию ждёт сценарий Украины и Грузии: Экс-посол Британии заявил о скором "столкновении" Минска и Москвы
30 января 2020, 20:09
«Не опять, а снова»: Зеленский публично опозорился (Руслан Осташко)
02 февраля 2020, 18:12
Киев придумал новую страну: какую инсценировку задумал Зеленский?
29 января 2020, 06:39
Семь отличий команды Мишустина от правительства Медведева
02 февраля 2020, 05:12
А потом прилетели вертолеты
01 февраля 2020, 14:24
Схватили прямо в аэропорту: Русская журналистка поплатилась за ещё не собранный материал о притеснениях "за Россию"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.