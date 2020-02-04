Не сообщил - нарушил правила: Адвокат рассказал, как может работать депортация больных коронавирусом

Предложение депортировать из России людей, у которых диагностирован коронавирус, звучит очень странно. Об этом телеканалу "360" заявил адвокат Владимир Новицкий.

Он объяснил, что подобной практики в стране нет, зато есть запрет на въезд. Это связано с тем, что пациентов необходимо изолировать от общества, а не провоцировать развитие эпидемии.

Однако если человек не сообщит о своих болезнях при въезде в России, то он нарушит миграционные правила.

"Если они въехали, нарушив миграционные правила, и не сообщили о своих болезнях, тогда - да. Если они въехали по правилам и у них выявили заболевание - такой практики нет", - добавил юрист.