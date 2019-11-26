«Не сомневается в союзе с США»: как рост оборонного потенциала Японии может сказаться на её внешней политике

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что укрепление ядерного потенциала США важно «с точки зрения оборонных интересов» Токио. Так политик прокомментировал призыв Папы Римского Франциска отказаться от ядерного оружия, который прозвучал во время поездки понтифика в Хиросиму и Нагасаки. Эксперты отмечают, что военное сотрудничество с Вашингтоном выгодно азиатскому государству как со стратегической, так и с экономической точки зрения. Однако, по мнению аналитиков, Япония и дальше будет наращивать свою обороноспособность, что в конечном счёте может привести к отмене пацифистской статьи конституции и усилению внешнеполитических амбиций страны.

Правительство Японии поддерживает укрепление военной мощи Соединённых Штатов, включая американский ядерный потенциал, заявил генеральный секретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга.

Таким образом представитель правительства прокомментировал слова находящегося с визитом в Японии Папы Римского Франциска об аморальности использования атомного оружия.

По мнению Ёсихидэ Суга, которого цитирует Kyodo News, зависимость Токио от американских средств ядерного сдерживания «реалистична и уместна».

Ёсихидэ Суга

Reuters

© Issei Kato/File

«С точки зрения оборонных интересов нашей страны представляется реалистичным и уместным поддерживать и укреплять американский потенциал ядерного сдерживания в рамках японо-американской архитектуры безопасности таким образом, чтобы Япония при этом наращивала и собственный оборонительный потенциал», — подчеркнул представитель властей Японии.

Напомним, накануне Папа Римский посетил Нагасаки, где выступил с речью, в которой призвал страны отказаться от ядерных арсеналов. Далее понтифик направился в Хиросиму, которая в 1945 году также была стёрта с лица земли в результате ядерной бомбардировки США.

Папа Римский прибыл 23 ноября с визитом в Японию в рамках своей апостольской поездки по странам Азии, в стране он пробудет до 26 ноября.

Речь, осуждающая использование ядерных технологий в военных целях, была анонсирована заранее: в середине ноября в службе печати Святого престола напомнили журналистам, что тема разоружения всегда находилась в поле внимания Ватикана.

Под ядерным зонтиком США

Единственным случаем прямого использования ядерного оружия на сегодняшний день остаются американские бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки. 6 августа 1945 года самолёт ВВС США сбросил атомную бомбу на Хиросиму, спустя три дня ядерный удар обрушился на Нагасаки. Оба города были фактически разрушены, сотни тысяч японцев погибли, множество людей пострадали от радиации. При этом эксперты утверждают, что военной необходимости в таком ударе не было — к тому моменту исход Второй мировой войны был предопределён.

Хиросима после ядерного удара

AFP

На протяжении нескольких лет Япония находилась под оккупацией США, но на фоне растущей вражды между Вашингтоном и СССР американское руководство взяло курс на превращение островного государства в своего союзника в Восточной Азии. В 1951 году стороны подписали Сан-Францисский мирный договор, по условиям которого суверенитет Японии был восстановлен. Также был подписан японо-американский Договор по безопасности, согласно которому Токио стал партнёром Вашингтона в оборонной сфере, а Соединённые Штаты получили право размещать на территории островного государства свой военный контингент.

В 1960 году страны подписали новый вариант Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, в 1970 году документ был продлён на неопределённый срок. Это соглашение по сей день устанавливает основные принципы взаимодействия Токио и Вашингтона в оборонной области. Как отмечают эксперты, в последние годы значение Японии в качестве регионального партнёра ещё больше возросло в связи с поворотом американской внешней политики в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, который начала ещё администрация Барака Обамы и продолжила команда Дональда Трампа.

Хотя на территории Японии дислоцированы объекты Пентагона, от развёртывания в Стране восходящего солнца ядерного оружия стороны пока воздерживаются. Власти Японии заявляют, что намерены содействовать диалогу между ядерными и неядерными странами. При этом подписать Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) японская сторона отказалась: премьер-министр Синдзо Абэ подчеркнул, что для построения мира без ядерного оружия необходимо участие ядерных стран, которые подписывать документ не стали.

В то же время Токио беспокоит распад ДРСМД — договор прекратил своё действие в этом году по инициативе Вашингтона. Документ, подписанный в своё время США и СССР, ограничивал создание и наземное развёртывание ракет средней и меньшей дальности. Как заявили летом в МИД Японии, миру необходимо новое соглашение, которое могло бы заменить ДРСМД.

Синдзо Абэ

Reuters

© Soe Zeya Tun/File

Однако Токио не может полноценно не сможет стать «нейтральной стороной, наводящей мосты», в дискуссии о ядерном сдерживании до тех пор, пока занимает сторону Вашингтона, считает почётный профессор университета Осаки Мицуру Куросава, слова которого приводит Kyodo News.

«Японии, накрытой ядерным зонтиком США, надлежит определиться с собственным курсом, проведя дальнейшее обсуждение о том, эффективно ли ядерное сдерживание на самом деле», — заявил профессор, добавив, что стране следует стремиться к сокращению роли ядерного оружия в определении политики безопасности.

По мнению экспертов, ориентация Токио на Вашингтон в вопросах безопасности связана в первую очередь с соображениями выгоды.

Как пояснил в комментарии RT ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, при желании Япония вполне могла бы избавиться от американского военного присутствия.

«Сложившаяся ситуация, по всей видимости, устраивает Японию, которая старается таким образом контролировать собственные оборонные расходы. Кроме того, учитывая определённую напряжённость в отношениях с Китаем, связка с Вашингтоном выгодна японским властям», — говорит Александров.

Похожей точки зрения придерживается и заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов.

«Токио решает проблему военной безопасности, используя ядерный зонтик США. Какое-то недовольство партнёрством в Японии есть, но в целом Соединённые Штаты воспринимаются как гарант безопасности», — отметил эксперт.

По словам доцента кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД России Петра Цветова, Япония не критикует военный союз с США, в отличие от многих американских союзников по НАТО, поскольку она руководствуется исключительно собственными соображениями.

«Европа хочет независимости, Турция преследует свои интересы в Сирии. Япония же прислушивается к ситуации в своём регионе», — уверен Цветов.

Политические амбиции

При этом эксперты напоминают, что за последние десятилетия Токио смог сформировать полноценный оборонный потенциал. Этому не помешал запрет на создание «средств войны», закреплённый в Конституции островного государства.

Это обязательство азиатская держава взяла на себя по итогам Второй мировой войны — сегодня Япония не имеет права вести наступательные боевые действия и обзаводиться соответствующими вооружениями.

Однако стране не воспрещалось создавать защитные структуры. В 1954 году Япония учредила Силы самообороны, которые со временем фактически превратились в полноценную армию.

По оценкам Global Firepower, японские Силы самообороны занимают сегодня шестое место в мировом рейтинге сильнейших армий мира. По некоторым показателям азиатское государство не отстаёт от ведущих военных держав.

Военнослужащие сил самообороны Японии

Reuters

© Issei Kato

Так, оборонный бюджет Японии на 2020 год должен составить 5,32 трлн иен (около $50 млрд), для сравнения, согласно проекту федерального бюджета России на следующий год, расходы на оборону составят 1,894 трлн рублей ($29,7 млрд по текущему курсу).

Очевидно, что Токио намерен и далее увеличивать свои оборонные возможности, считают политологи. Как говорится в обновлённой Белой книге, островное государство нацелено на то, чтобы наращивать свой потенциал в области кибербезопасности, космической обороны и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, в документе, опубликованном в сентябре, подчёркивается особая роль союзнических отношений с Вашингтоном.

«Японо-американский альянс, составляющий ядро системы японо-американского обеспечения безопасности, играет важную роль в деле обеспечения мира, безопасности и процветания не только Японии, но и Индо-Тихоокеанского региона, а также всего мирового сообщества в целом», — считают авторы Белой книги.

Михаил Александров подчеркнул, что, в отличиеот Турции, или даже европейских союзников США по НАТО, в Японии практически не звучит критика в адрес заокеанских партнёров.

«Конечно, какие-то отдельные мнения могут высказываться, но политический истеблишмент в этом вопросе монолитен и не сомневается в союзе с Вашингтоном. Однако нельзя сказать, что в отношениях Японии и США совсем нет потенциальных конфликтных точек. Так, возможные разногласия могут касаться вопросов торговли», — сказал эксперт, пояснив, что после Второй мировой войны США открыли для Японии свой рынок сбыта, в обмен азиатская страна обязалась не претендовать на полный политический суверенитет.

Очевидно, что любые попытки Вашингтона пересмотреть этот порядок вызовут протест Токио, считает Александров.

Пока же японское руководство прилагает все усилия для сохранения союза с Белым домом, констатируют аналитики. Как пояснил Пётр Цветов, ради этого власти даже намеренно размывают историческую память о трагедии Хиросимы и Нагасаки.