«Не согласны ни c приговором, ни с квалификацией»: в Подмосковье известного онколога признали виновным во взяточничестве

Обнинский городской суд признал известного онколога Павла Свиридова виновным в мошенничестве и получении взяток от пациентов за оказание помощи в предоставлении квот на бесплатное лечение. Пациенты в суде заявляли, что передавали Свиридову деньги по своей воле, поскольку выделяемых государством средств не хватало на операции. Гособвинение просило для врача 11 лет колонии, однако суд назначил ему условное наказание в виде четырёх лет заключения. Защита медика намерена обжаловать решение.

В Обнинске суд вынес обвинительный приговор онкологу и заведующему отделением Центра брахитерапии Клинической больницы №8 Павлу Свиридову. По версии следствия и гособвинения, в течение двух лет он требовал от больных взятки в размере от 50 тыс. до 400 тыс. рублей за содействие в оформлении государственных квот на брахитерапию — высокотехнологичный способ лечения рака. В общей сложности онкологу инкриминировали 24 эпизода получения денег от пациентов на общую сумму 5,4 млн рублей.

Несмотря на то, что сами пациенты на суде отрицали вымогательство Свиридовым взяток и утверждали, что никакого влияния на выдачу им квот онколог не оказывал, 18 декабря Обнинский городской суд признал доводы стороны обвинения обоснованными.

Переквалифицировав четыре эпизода получения денег на статью «Мошенничество», суд приговорил врача к четырём годам заключения условно и штрафу в размере пяти миллионов рублей. При этом приговор оказался значительно мягче, чем просила сторона обвинения (лишение свободы сроком на 11 лет и денежный штраф в размере 30 млн рублей).

RT сообщал, что дело против онколога возбудили в декабре 2016 года. Врача, к которому приезжали лечиться со всей России, неожиданно задержали при получении взятки в размере 350 тыс. рублей. Взяткодателем оказалась сотрудница правоохранительных органов по фамилии Змий, выдававшая себя за родственницу пациента. Защита онколога утверждала, что это была провокация: женщина просто положила конверт с деньгами Свиридову на стол и вышла из кабинета.

Расследование длилось больше года, а количество судебных заседаний приблизилось к 50.

В суде онколог не отрицал, что просил своих пациентов при необходимости доплатить, но только за расходные материалы для операции, а не за помощь в получении субсидий.

Врач пытался доказать, что покупал материалы на свои средства, а некоторые пациенты, кто имел желание и возможность, возмещали ему расходы после лечения.

«В 2010 году деньги на проведение бесплатной брахитерапии для граждан стало выделять государство, — пояснял RT Свиридов. — Субсидия составляла 486 тыс. рублей, и этого было, как правило, достаточно. В 2015 году, после изменений в методиках расчёта, сумма сократилась вдвое — до 234 тыс. И эти деньги никогда не покрывали реальных расходов на лечение пациента — только микроисточники на одного больного стоят до полумиллиона рублей».

По словам онколога, «сложилась патовая ситуация: больным нужна была срочная помощь, но официально доплатить пациенты не могли».

«Наказали всех больных»

В последнем слове Свиридов отметил, что готов был бы признать вину в нарушении финансовой дисциплины и при работе с документами, но не в мошенничестве.

«Меня обвиняют в получении взяток от пациентов за содействие в оформлении «квоты» на бесплатное лечение, — пояснял суду Свиридов. — Однако я не являюсь должностным лицом, в полномочия которого входит возможность влиять на процесс выдачи так называемой «квоты». Документа под названием «Квота» не существует и способствовать его оформлению не может никто, и я в том числе. Если же иметь виду под «квотой» документ под названием «талон-направление» на оказание ВМП, то я не наделен какими либо полномочиями по его оформлению и выдаче».

Врач отмечал, что за те два года, в течении которых он якобы лечил пациентов за взятки, более 80% успешно прооперированных пациентов не были обеспечены необходимыми финансовыми средствами из бюджета, в связи с чем их лечение требовало дополнительного финансирования.

Свиридов подробно описал наиболее грубые, по его мнению, нарушения, допущенные следствием — изъятие правоохранителями медицинских карт пациентов без соответствующего решения суда и составление рапорта о преступлении за несколько часов до его совершения.

По словам онколога, созданный им Центр брахитерапии по сути закрылся после возбуждения против него уголовного дела.

«Наказан не только я, наказали всех больных, которым нужна была моя помощь, мой совет в период домашнего ареста, наказаны больные, которые не пролечены мной за всё это время. Проработав еще некоторое время, пока были в наличии приобретенные мной расходные материалы для операций, центр закрылся», — говорит он. Подсудимый добавил, что если бы он действительно был коррупционером, то его арест, напротив, положительно бы сказался на деятельности медицинского учреждения.

По словам защитника онколога Эдуарда Бурушко, в приговоре суд не дал правовой оценки тем доказательствам, которые долго и пристально исследовались в ходе заседаний.

«Например, мы доказали, что даже двух квот не хватало на лечение одного пациента, — отмечает в беседе с RT адвокат. — Суд это проигнорировал».

По словам защитника, приговор будет обжалован.

«Хорошо, что мой подзащитный покинул зал заседаний не под конвоем, как хотело бы гособвинение. В остальном мы не согласны ни с приговором, ни с квалификацией преступлений», — добавил Бурушко.