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«Не согласны ни c приговором, ни с квалификацией»: в Подмосковье известного онколога признали виновным во взяточничестве
18 января 2019, 20:39 • 26 • В России
Обнинский городской суд признал известного онколога Павла Свиридова виновным в мошенничестве и получении взяток от пациентов за оказание помощи в предоставлении квот на бесплатное лечение. Пациенты в суде заявляли, что передавали Свиридову деньги по своей воле, поскольку выделяемых государством средств не хватало на операции. Гособвинение просило для врача 11 лет колонии, однако суд назначил ему условное наказание в виде четырёх лет заключения. Защита медика намерена обжаловать решение.
Павел Свиридов © RT
В Обнинске суд вынес обвинительный приговор онкологу и заведующему отделением Центра брахитерапии Клинической больницы №8 Павлу Свиридову. По версии следствия и гособвинения, в течение двух лет он требовал от больных взятки в размере от 50 тыс. до 400 тыс. рублей за содействие в оформлении государственных квот на брахитерапию — высокотехнологичный способ лечения рака. В общей сложности онкологу инкриминировали 24 эпизода получения денег от пациентов на общую сумму 5,4 млн рублей.
Переквалифицировав четыре эпизода получения денег на статью «Мошенничество», суд приговорил врача к четырём годам заключения условно и штрафу в размере пяти миллионов рублей. При этом приговор оказался значительно мягче, чем просила сторона обвинения (лишение свободы сроком на 11 лет и денежный штраф в размере 30 млн рублей).
RT сообщал, что дело против онколога возбудили в декабре 2016 года. Врача, к которому приезжали лечиться со всей России, неожиданно задержали при получении взятки в размере 350 тыс. рублей. Взяткодателем оказалась сотрудница правоохранительных органов по фамилии Змий, выдававшая себя за родственницу пациента. Защита онколога утверждала, что это была провокация: женщина просто положила конверт с деньгами Свиридову на стол и вышла из кабинета.
Расследование длилось больше года, а количество судебных заседаний приблизилось к 50.
Врач пытался доказать, что покупал материалы на свои средства, а некоторые пациенты, кто имел желание и возможность, возмещали ему расходы после лечения.
«В 2010 году деньги на проведение бесплатной брахитерапии для граждан стало выделять государство, — пояснял RT Свиридов. — Субсидия составляла 486 тыс. рублей, и этого было, как правило, достаточно. В 2015 году, после изменений в методиках расчёта, сумма сократилась вдвое — до 234 тыс. И эти деньги никогда не покрывали реальных расходов на лечение пациента — только микроисточники на одного больного стоят до полумиллиона рублей».
По словам онколога, «сложилась патовая ситуация: больным нужна была срочная помощь, но официально доплатить пациенты не могли».
«Наказали всех больных»
В последнем слове Свиридов отметил, что готов был бы признать вину в нарушении финансовой дисциплины и при работе с документами, но не в мошенничестве.
«Меня обвиняют в получении взяток от пациентов за содействие в оформлении «квоты» на бесплатное лечение, — пояснял суду Свиридов. — Однако я не являюсь должностным лицом, в полномочия которого входит возможность влиять на процесс выдачи так называемой «квоты». Документа под названием «Квота» не существует и способствовать его оформлению не может никто, и я в том числе. Если же иметь виду под «квотой» документ под названием «талон-направление» на оказание ВМП, то я не наделен какими либо полномочиями по его оформлению и выдаче».
Врач отмечал, что за те два года, в течении которых он якобы лечил пациентов за взятки, более 80% успешно прооперированных пациентов не были обеспечены необходимыми финансовыми средствами из бюджета, в связи с чем их лечение требовало дополнительного финансирования.
Свиридов подробно описал наиболее грубые, по его мнению, нарушения, допущенные следствием — изъятие правоохранителями медицинских карт пациентов без соответствующего решения суда и составление рапорта о преступлении за несколько часов до его совершения.
«Наказан не только я, наказали всех больных, которым нужна была моя помощь, мой совет в период домашнего ареста, наказаны больные, которые не пролечены мной за всё это время. Проработав еще некоторое время, пока были в наличии приобретенные мной расходные материалы для операций, центр закрылся», — говорит он. Подсудимый добавил, что если бы он действительно был коррупционером, то его арест, напротив, положительно бы сказался на деятельности медицинского учреждения.
По словам защитника онколога Эдуарда Бурушко, в приговоре суд не дал правовой оценки тем доказательствам, которые долго и пристально исследовались в ходе заседаний.
«Например, мы доказали, что даже двух квот не хватало на лечение одного пациента, — отмечает в беседе с RT адвокат. — Суд это проигнорировал».
По словам защитника, приговор будет обжалован.
«Хорошо, что мой подзащитный покинул зал заседаний не под конвоем, как хотело бы гособвинение. В остальном мы не согласны ни с приговором, ни с квалификацией преступлений», — добавил Бурушко.
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