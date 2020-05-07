Не согласились с выводами русских? Минск подтвердил конфликт с журналистами Первого канала

"Посольство официально проинформировано о том, что у двух сотрудников корреспондентского пункта Первого канала в Беларуси, Алексея Кручинина и его оператора Сергея Панасюка, отозвана аккредитация", - сообщил ТАСС Маскалёв.

Ранее стало известно, что 6 мая журналисты Первого канала были лишены аккредитации и потеряли возможность работать на территории Белоруссии. Пресс-секретарь МИД этой страны объяснил причину. Якобы Кручинин в своих сюжетах распространял информацию, которая не соответствует действительности.

Телеканал "Беларусь-1" проанализировал работы Кручинина. В одном из сюжетов он насчитал целых семь фейков. В свет вышел даже большой материал на эту тему. Белорусские журналисты не только перечислили те факты в репортажах Кручинина, которые они посчитали недостоверными, но и заявили об "информационной атаке" со стороны России.

Российский Первый канал подтвердил высылку из Белоруссии своей съёмочной группы и лишение аккредитации её членов. В пресс-службе назвали решение белорусских властей "абсолютно безосновательным".