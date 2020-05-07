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Не согласились с выводами русских? Минск подтвердил конфликт с журналистами Первого канала
07 мая 2020, 19:10 • 87 • В мире
Белорусское министерство иностранных дел официально проинформировало российское дипведомство о ситуации с журналистами Первого канала. Глава пресс-службы посольства России в Белоруссии Алексей Маскалёв заявил, что корреспондента и оператора лишили аккредитации. Минск не согласился с выводами русских о коронавирусе?
"Посольство официально проинформировано о том, что у двух сотрудников корреспондентского пункта Первого канала в Беларуси, Алексея Кручинина и его оператора Сергея Панасюка, отозвана аккредитация", - сообщил ТАСС Маскалёв.
Ранее стало известно, что 6 мая журналисты Первого канала были лишены аккредитации и потеряли возможность работать на территории Белоруссии. Пресс-секретарь МИД этой страны объяснил причину. Якобы Кручинин в своих сюжетах распространял информацию, которая не соответствует действительности.
Телеканал "Беларусь-1" проанализировал работы Кручинина. В одном из сюжетов он насчитал целых семь фейков. В свет вышел даже большой материал на эту тему. Белорусские журналисты не только перечислили те факты в репортажах Кручинина, которые они посчитали недостоверными, но и заявили об "информационной атаке" со стороны России.
Российский Первый канал подтвердил высылку из Белоруссии своей съёмочной группы и лишение аккредитации её членов. В пресс-службе назвали решение белорусских властей "абсолютно безосновательным".
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