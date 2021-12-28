Не согласен на роль "хромой утки": Что известно о преемнике Путина

Некоторые СМИ в преддверии Нового года начали активно "раскручивать" тему президентских выборов 2024 года и преемника Владимира Путина. Царьград узнал у авторитетного эксперта, определился ли президент с кандидатурой - специалист уверен, что имя этого человека не будут предавать огласке максимально долго, поскольку Путин не согласен на роль "хромой утки".

Сегодня в РБК сообщили, что администрация президента России начала подготовку к выборам главы государства 2024 года, причём о предстоящей кампании говорят как о выборах с "определённым кандидатом". Однако доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян уверен, что Путин вряд ли сам точно знает, пойдёт ли он на выборы. И уж тем более маловероятно, что он уже определился с преемником.

В беседе с Царьградом Мирзаян выразил уверенность в том, что этот вопрос будет решён не раньше середины 2022 года, а вероятнее, даже в 2023 году.

По мнению политолога, Путин будет максимально долго оттягивать назначение преемника либо решение об участии в выборах, чтобы не дестабилизировать ситуацию в стране.

"Если Путин сейчас скажет, что он уходит, но не назовёт преемника, элиты будут бороться за статус преемника. Если Путин сейчас назовёт преемника, то все сразу будут его накручивать, и Путина будут рассматривать как "хромую утку", - пояснил эксперт.

Путину же, убеждён политолог, ни тот, ни другой сценарий не нужен.

В прошлом году о возможных преемниках Путина в эфире Радио "Комсомольская правда" высказывался Владимир Жириновский. Среди них политик назвал и нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина.