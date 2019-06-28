Не снижая градус истерии: Литва замерла в ожидании "российской агрессии" - National Interest

Модернизация российской армии не может не вызывать у литовцев тревогу. Особенно большой страх навевает на них усиление обороноспособности Калининградской области, находящейся через границу от Литвы, считает Стивен Пайфер, автор материала, опубликованного The National Interest.

Скорее всего, сказывает то, что некоторые представители литовских властей по-прежнему уверены: для Москвы Прибалтика якобы "временно потерянная территория".

Минобороны Литвы педантично подсчитало число российского контингента, размещенного в соседнем российском регионе. Цифра оказалась пугающей: в общей сложности здесь находится 25 тысяч человек личного состава, включая морскую пехоту.

И это еще не самое страшное: Россия "может нанести удар" с белорусской территории", а это – всего миль двадцать от Вильнюса. А если вспомнить, что в Западном военном округе находятся еще 120 тысяч человек личного состава вместе с танковой армией, то градус истерии начинает просто зашкаливать.

Сама же Литва может мобилизовать только 14 тысяч человек в сухопутных войсках и военно-морских силах, причем четыре тысячи человек из них только отслужили срочную службу в девять месяцев.

Несколько успокаивает литовские власти возможности получить помощь от партнеров по НАТО в виде пяти тысяч волонтеров и 1,3 тысяч солдат из Германии, Нидерландов и Чехии.

Как отмечает Стивен Пайфер, за последние шесть лет военный бюджет Литвы увеличился в три раза и достиг 2% от ВВП. А это значит, что прибалтийская республика "движется в правильном направлении". Тем не менее, заключает автор, "скромные шаги со стороны США и НАТО" могли бы серьёзно усилить сдерживающую силу альянса и укрепить его оборонную стратегию в Прибалтике.