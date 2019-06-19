Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я бы подставил своё мужское плечо": Ляшко раскритиковал Зеленского, н...
«С учётом реальной нуждаемости»: Медведев предложил повысить пособие на детей до...
Чиновникам дали сигнал перепрятывать награбленное
Прямая безлимитная: президент 17-й раз ответит на вопросы россиян
Главная / В мире

Не смогли улететь вовремя: Разозлённые пассажиры рейса Киев - Батуми взяли в осаду терминал аэропорта

19 июня 2019, 05:54  •  31 • В мире
В настоящую осаду попал терминал бориспольского аэропорта, заблокированный пассажирами рейса из столицы Украины в Батуми. Люди разозлены из-за того, что не смогли улететь вовремя: их вылет всё время откладывается.
По данным украинского издания "Страна", самолёт рейса YE1215 Киев - Батуми должен был вылететь из аэропорта в Борисполе в 8:30 утра по киевскому времени. Однако полёт не состоялся по неизвестным причинам.
Авиакомпания-перевозчик YanAir через Facebook за два дня известила пассажиров, что самолёт вылетит не утром, а в 13:00. Однако уже утром 18 июня пост был отредактирован дважды, время вылета сначала изменили на 15:00, а затем на 18:00. Но и в шесть вечера самолёт в Батуми не полетел, время вылета продолжают откладывать.
В итоге пассажиры просто взяли в осаду терминал F в аэропорту. По данным издания, попасть в терминал не могут около 100 человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



31
Источник
Похожие новости
18 июня 2019, 16:39
«Запутанный конфликт»: к каким последствиям может привести усиление военного контингента США на Ближнем Востоке
19 июня 2019, 02:39
"Я бы подставил своё мужское плечо": Ляшко раскритиковал Зеленского, не "обратившего внимания" на состояние Меркель
18 июня 2019, 07:09
США планируют "тактическое нападение" на объект в Иране – СМИ
19 июня 2019, 05:54
"Уже два месяца не получают лекарств": Похвалившейся новой методикой лечения ВИЧ Доктору Смерть выставили "счёт" онкобольные
18 июня 2019, 23:24
Индийский "Гудини" в цепях появился через сутки после трюка. Но уже не дышал
19 июня 2019, 05:54
Лидер чешской оппозиции увидел в экс-президенте Вацлаве Клаусе "российского агента"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июня 2019, 07:09
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
15 июня 2019, 01:09
"Это старая российская территория": Экс-канцлер Германии взбесил украинцев словами о Крыме
17 июня 2019, 01:54
"Так это были не русские?": Экс-глава Генштаба ВСУ спустя 5 лет признался в атаке на колонну украинского нацбатальона
15 июня 2019, 15:39
Филарет о Порошенко: он служит дьяволу!
13 июня 2019, 13:09
В Совфеде оценили решение США переименовать Киев в международной базе
14 июня 2019, 18:24
«Мы вернёмся домой»: как в мордовской женской колонии живут матери с детьми
13 июня 2019, 19:54
Очередная атака доказала, что русские С-300 бессильны перед РЭБ Израиля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.