Не смогли улететь вовремя: Разозлённые пассажиры рейса Киев - Батуми взяли в осаду терминал аэропорта

По данным украинского издания "Страна", самолёт рейса YE1215 Киев - Батуми должен был вылететь из аэропорта в Борисполе в 8:30 утра по киевскому времени. Однако полёт не состоялся по неизвестным причинам.

Авиакомпания-перевозчик YanAir через Facebook за два дня известила пассажиров, что самолёт вылетит не утром, а в 13:00. Однако уже утром 18 июня пост был отредактирован дважды, время вылета сначала изменили на 15:00, а затем на 18:00. Но и в шесть вечера самолёт в Батуми не полетел, время вылета продолжают откладывать.

В итоге пассажиры просто взяли в осаду терминал F в аэропорту. По данным издания, попасть в терминал не могут около 100 человек.