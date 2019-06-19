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Не смогли улететь вовремя: Разозлённые пассажиры рейса Киев - Батуми взяли в осаду терминал аэропорта
19 июня 2019, 05:54 • 31 • В мире
В настоящую осаду попал терминал бориспольского аэропорта, заблокированный пассажирами рейса из столицы Украины в Батуми. Люди разозлены из-за того, что не смогли улететь вовремя: их вылет всё время откладывается.
По данным украинского издания "Страна", самолёт рейса YE1215 Киев - Батуми должен был вылететь из аэропорта в Борисполе в 8:30 утра по киевскому времени. Однако полёт не состоялся по неизвестным причинам.
Авиакомпания-перевозчик YanAir через Facebook за два дня известила пассажиров, что самолёт вылетит не утром, а в 13:00. Однако уже утром 18 июня пост был отредактирован дважды, время вылета сначала изменили на 15:00, а затем на 18:00. Но и в шесть вечера самолёт в Батуми не полетел, время вылета продолжают откладывать.
В итоге пассажиры просто взяли в осаду терминал F в аэропорту. По данным издания, попасть в терминал не могут около 100 человек.
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