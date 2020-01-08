|
Не смогли перевести? Письмо США о выводе войск из Ирака оказалось разным на двух языках
08 января 2020, 11:39 • 75 • Политика
Иракский премьер Абдул Махди заявил, что Ирак получил письмо от американских военных о выводе их войск из страны. Однако английская и арабская версии полученного письма от американских военных о выводе войск не идентичны, добавил он.
Премьер-министр Ирака Абдул Махди объявил о получении письма от американских военных о выводе войск США из страны. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьёв на своём tg-канале.
Ранее появилась информация о том, что США планируют вывод войск из страны. Однако вскоре после этого в Пентагоне опровергли данные сведения, заявив, что американские войска уходить не собираются.
При этом глава правительства Ирака отметил, что английская и арабская версии полученного письма не идентичны. В этой связи власти Ирака запросили пояснения у американской стороны.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
75
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 января 2020, 10:09
|
07 января 2020, 16:09
|
07 января 2020, 15:54
|
06 января 2020, 23:39
|
05 января 2020, 12:09
|
06 января 2020, 20:39
|
03 января 2020, 01:39