Не смогли перевести? Письмо США о выводе войск из Ирака оказалось разным на двух языках

Премьер-министр Ирака Абдул Махди объявил о получении письма от американских военных о выводе войск США из страны. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьёв на своём tg-канале.

Ранее появилась информация о том, что США планируют вывод войск из страны. Однако вскоре после этого в Пентагоне опровергли данные сведения, заявив, что американские войска уходить не собираются.

"Иракский премьер Абдул Махди заявил, что Ирак получил письмо от американских военных о выводе их войск из страны", - сообщает Соловьёв.

При этом глава правительства Ирака отметил, что английская и арабская версии полученного письма не идентичны. В этой связи власти Ирака запросили пояснения у американской стороны.