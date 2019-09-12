«Не смогли навязать свои правила игры»: Трамп на две недели отложил повышение пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп перенёс повышение пошлин на китайские товары с 1 на 15 октября, назвав это «жестом доброй воли». В КНР решение приветствовали и выразили надежду, что стороны смогут договориться на предстоящих консультациях по заключению торговой сделки. Ранее Пекин анонсировал отмену дополнительных ввозных тарифов на некоторые американские товары. По мнению экспертов, взаимные уступки дают надежду на более конструктивные переговоры, которые запланированы на начало октября. При этом Трамп заинтересован в разрешении ситуации с пошлинами, чтобы обеспечить свой рейтинг перед президентскими выборами в 2020 году, считают аналитики. В то же время, по их мнению, политическая элита США, поддерживающая президента, не готова идти на компромисс.

США перенесли повышение пошлин на китайские товары с 1 октября на 15-е. Об этом написал американский президент Дональд Трамп в своём Twitter. Он объяснил своё решение просьбой вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ.

«По просьбе вице-премьера Китая Лю Хэ и в связи с тем, что Китайская Народная Республика будет праздновать 70-ю годовщину своего образования 1 октября, в качестве жеста доброй воли мы решили перенести ввод пошлин на товары стоимостью $250 млрд (с 25 до 30%) с 1 на 15 октября», — говорится в сообщении Трампа.

В Китае приветствовали это решение, сообщил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

«Китайская сторона приветствует жест доброй воли США, — приводит слова Гао Фэна РИА Новости. — Надеемся, что стороны будут продвигаться навстречу друг другу и создадут благоприятные условия для консультаций».

Представитель ведомства также сообщил, что китайские предприятия начали запрашивать цены для покупки сельскохозяйственной продукции из США, «включая соевые бобы и свинину».

А 11 сентября стало известно, что Пекин снимет дополнительные пошлины с 16 наименований американских товаров. Среди них смазочные масло и жир, опалубочная смазка, сыворотка для корма и другие. Решение вступит в силу 17 сентября. По данным издания Global Times, власти КНР намерены сделать это «в качестве жеста доброй воли» перед переговорами о новой торговой сделке.

Всего прошло уже 12 раундов переговоров между странами. В начале сентября Министерство коммерции Китая сообщило, что в начале октября в Вашингтоне состоится 13-я встреча.

«Ранее стороны поддерживали друг с другом тесные контакты. Рабочие группы с середины сентября начнут проводить обстоятельные обсуждения, подготовят необходимые условия для проведения встречи на высоком уровне», — говорится в заявлении ведомства.

По мнению экспертов, эти уступки как китайской, так и американской администрации могут говорить о более конструктивной позиции сторон перед переговорами. Так, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в разговоре с RT предположил, что стороны достигнут консенсуса.

«Трамп уже создал определённую переговорную позицию: он напугал, как он думает, китайцев и теперь после бури должен быть штиль. Я считаю, что следующим этапом будут уже нормальные переговоры. Отмены пошлин, конечно, сразу не будет, но паритет в этом торговом противостоянии придёт к консенсусу», —сказал он.

По мнению Судакова, политика давления США на Китай не сработала, Вашингтон «не смог навязать свои правила игры».

«Удар по кошелькам американцев»

Напомним, торговое противостояние между США и Китаем началось в начале 2018 года. Трамп утверждает, что между странами сложилась несправедливая для Вашингтона система — в Соединённые Штаты ввозится значительно больше китайских товаров, чем в КНР — американских.

Чтобы исправить сложившееся положение, Трамп начал вводить ввозные пошлины на китайские товары. Пекин осудил действия американской администрации и начал вводить ответные пошлины. Также глава Белого дома призывает американские компании уходить из Китая и возвращать производство в Соединённые Штаты.

Reuters со ссылкой на Федеральную резервную службу (ФРС) США сообщило, что торговая война приведёт к потере мировой экономики в $850 млрд в начале следующего года, а только американская сторона потеряет около $200 млрд. По мнению экспертов из ФРС, неопределённость торговой политики «поднялась до уровня, невиданного с 1970-х годов».

Именно экономические потери подталкивают Трампа изменить тактику давления и вернуться к переговорам, считает Судаков. Он отметил, что для американского избирателя очень важна экономическая составляющая, а рост цен, спровоцированный пошлинами, вызывает неудовольствие. Выборы президента США, на которых Трамп намерен переизбраться, состоятся в 2020 году.

«Трамп прекрасно понимает, что сейчас надо придумать формат, чтобы выйти из этой жёсткой войны, — пояснил эксперт. — Ему нужно, с одной стороны, улучшить экономическую ситуацию Америки, но, с другой стороны, при этом надо думать о рядовых гражданах… Потому что пошлины — это прежде всего очень значительный удар по кошелькам рядовых американцев».

Однако профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта считает, что этот конфликт может тянуться до конца президентского срока Трампа. В разговоре с RT эксперт отметил, что американская администрация не будет мириться с экономической самостоятельностью Пекина, однако и КНР обладает значительными ресурсами для этого противостояния.

«Та часть американской элиты, которую представляет Трамп, не собирается примиряться с Китаем и попытается заставить его обслуживать интересы США. Поэтому я думаю, что это длительная игра, у кого сильнее нервы и организационные ресурсы. Китай более монолитен по сравнению с американской элитой. Так что я думаю, что всё это будет продолжаться, пока Трамп будет у власти», — констатировал он.