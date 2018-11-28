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«Не смогли мотивировать»: Украинский посол объяснил недопуск граждан России в Киев
28 ноября 2018, 04:09 • 85 • Политика
Накануне свыше 70 российским гражданам, прибывшим в Киев из Белоруссии, было отказано во въезде на Украину. По словам украинского посла в Минске Игоря Кизима, все они должным образом «не смогли мотивировать свой приезд».
У пограничников, отметил дипломат, возникли подозрения по поводу того, насколько они «искренни» в своем желании попасть на Украину. При этом господин Кизим подчеркнул, что вынужденное возвращение российских граждан из Киева в Минск не было связано с введением военного положения в ряде украинских регионов.
Напомним, что 26 ноября Рада проголосовала за введение 30-дневного военного положения в 10 областях Украины. Сделано это было по инициативе президента страны Петра Порошенко и СНБО.
Слова посла передает белорусский информресурс TUT.BY.
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