«Не смогли мотивировать»: Украинский посол объяснил недопуск граждан России в Киев

Накануне свыше 70 российским гражданам, прибывшим в Киев из Белоруссии, было отказано во въезде на Украину. По словам украинского посла в Минске Игоря Кизима, все они должным образом «не смогли мотивировать свой приезд».

У пограничников, отметил дипломат, возникли подозрения по поводу того, насколько они «искренни» в своем желании попасть на Украину. При этом господин Кизим подчеркнул, что вынужденное возвращение российских граждан из Киева в Минск не было связано с введением военного положения в ряде украинских регионов.

Напомним, что 26 ноября Рада проголосовала за введение 30-дневного военного положения в 10 областях Украины. Сделано это было по инициативе президента страны Петра Порошенко и СНБО.

«Если приезжает человек, который на границе четко не может заявить, зачем он приехал, естественно, у пограничной службы возникает вопрос: он искренний в своих желаниях или нет. Я так понимаю, российские граждане в аэропорту не смогли мотивировать свой приезд», - заявил Игорь Кизим.

Слова посла передает белорусский информресурс TUT.BY.