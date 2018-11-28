Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп и Путин проведут двухсторонние переговоры на саммите G20
Эрдоган обрезал щупальца Соросу (Камран Гасанов)
Призыв ООН не помог приговоренному к смерти «черному риелтору» из Белоруссии
Хакеры посадили в лужу британских ловцов «российских ботов» (Руслан Осташко)
Главная / Политика

«Не смогли мотивировать»: Украинский посол объяснил недопуск граждан России в Киев

28 ноября 2018, 04:09  •  85 • Политика
Накануне свыше 70 российским гражданам, прибывшим в Киев из Белоруссии, было отказано во въезде на Украину. По словам украинского посла в Минске Игоря Кизима, все они должным образом «не смогли мотивировать свой приезд».
У пограничников, отметил дипломат, возникли подозрения по поводу того, насколько они «искренни» в своем желании попасть на Украину. При этом господин Кизим подчеркнул, что вынужденное возвращение российских граждан из Киева в Минск не было связано с введением военного положения в ряде украинских регионов.
Напомним, что 26 ноября Рада проголосовала за введение 30-дневного военного положения в 10 областях Украины. Сделано это было по инициативе президента страны Петра Порошенко и СНБО.
«Если приезжает человек, который на границе четко не может заявить, зачем он приехал, естественно, у пограничной службы возникает вопрос: он искренний в своих желаниях или нет. Я так понимаю, российские граждане в аэропорту не смогли мотивировать свой приезд», - заявил Игорь Кизим.
Слова посла передает белорусский информресурс TUT.BY.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

85
Источник
Похожие новости
27 ноября 2018, 15:09
Эксперт призвал не доверять намерению Трампа "поработать" над российско-украинскими отношениями
27 ноября 2018, 21:39
«Самое смертоносное оружие России в городской войне»: Военный эксперт США о тяжелом огнемете «Буратино»
28 ноября 2018, 04:09
«Им даже не нужно ничего выдумывать»: В США признали, что российские СМИ говорят правду

27 ноября 2018, 21:39
«Время спрессовывается. Масштаб задач очень большой»: Путин устроил новую встряску чиновникам на совете по науке
27 ноября 2018, 08:39
«Если не считать светлых волос, я очень похож»: Трамп сравнил себя с Элвисом Пресли
28 ноября 2018, 00:54
Спикер Верховной рады рассказал, когда Украина на самом деле перейдет на военное положение
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
28 ноября 2018, 00:54
Спикер Верховной рады рассказал, когда Украина на самом деле перейдет на военное поло...
28 ноября 2018, 00:39
«Переход скрытным порядком»: ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков трофейные ...
28 ноября 2018, 00:54
Эрдоган обрезал щупальца Соросу (Камран Гасанов)
28 ноября 2018, 00:54
«Был вынужден»: Порошенко объяснил, как дозванивался Путину после провокации в Керчен...
28 ноября 2018, 04:09
«Да пристрелите их уже»: Капитаны, застрявшие из-за украинцев в Керченском проливе, в...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
21 ноября 2018, 12:39
Анонимная станица: спустя восемь лет после массового убийства жители Кущёвской предпочитают не говорить о банде Цапка
25 ноября 2018, 06:28
Дoбpo пoжaловать в Париж
22 ноября 2018, 11:39
«Заболел после встречи с Путиным»: СМИ намекнули на странное стечение обстоятельств смерти главы ГРУ Коробова
22 ноября 2018, 21:24
Русские С-300 не остановили самолеты Израиля в Сирии
26 ноября 2018, 21:09
Украинские соцсети: «Порошенко послал пацанов на убой»
23 ноября 2018, 18:40
"Шесть тысяч ракет в сторону России!" Кедми приложил ФАКТАМИ! Вечер с Соловьевым от 22.11.18
26 ноября 2018, 09:39
В Совфеде прокомментировали решение СНБО Украины о военном положении
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.