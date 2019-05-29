Не смог правильно одеться: Начальник Генштаба ВСУ опозорился при визите Зеленского

Напомним, что накануне в Донбассе побывал президент Украины Владимир Зеленский. Визит в итоге обернулся скандалом: сопровождавший нового украинского лидера начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак ударил в грязь лицом - на нем был неправильно надет бронежилет.

Причем такая ошибка критична с точки зрения далеко не эстетики, а безопасности. Как отмечает РИА ФАН, никто из украинских военных не подсказал начальнику, что он допустил такую грубую и очевидную оплошность…

У местной прессы вызвало удивление и экипировка самого высокого гостя. Дело в том, что на Зеленском была светло-голубая рубашка. Поскольку этот элемент одежды сильно выделяется на фоне окружающей среды, то в итоге все позиции ВСУ, где побывал президент, оказались демаскированы.

Стоит отметить, что новый глава Генштаба украинской армии с июля по декабрь 2014 года командовал южной группировкой ВСУ. Каратели намеревались окружить Донецк с юга и занять Иловайск и Харцызск, однако эти попытки потерпели крах.

Генерал загнал украинских военных в так называемый Иловайский котел. Тогда вооруженный конфликт произошел между украинскими силовиками и защитниками Донецкой Народной Республики. В ходе столкновения бойцам ДНР удалось окружить противника, создав "котел". При выходе из него украинская сторона понесла колоссальные потери: убитых, раненых и пленных исчисляли сотнями.

Случай под Иловайском в СМИ тогда назвали "самым жестоким поражением украинских сил за все время военных действий в зоне АТО".