«Не смог остаться равнодушным»: что известно об убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье

Следователи установили участников конфликта, в ходе которого был убит бывший спецназовец Никита Белянкин. Трагедия произошла вечером 1 июня в посёлке Путилково Красногорского района Подмосковья. 24-летний экс-военный пытался предотвратить массовую драку, однако сам получил смертельное ножевое ранение. Расследованием убийства занимается Центральный аппарат СК. Друзья Белянкина уверены, что сам он был неспособен спровоцировать драку, однако из-за обострённого чувства справедливости всегда пытался заступаться за слабых.

В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства вечером 1 июня 24-летнего бывшего спецназовца Никиты Белянкина. Молодой человек, который, по данным СМИ, ранее принимал участие в боевых действиях в Сирии, вмешался в конфликт, когда группа неизвестных избивала двух посетителей бара в Красногорском районе Подмосковья. В итоге он получил удар ножом в сердце и скончался на месте. Инцидент вызвал большой общественный резонанс.

По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина расследование убийства передано в Центральный аппарат ведомства.

«По данным следствия, 1 июня потерпевший стал очевидцем конфликта возле одного из кафе в городе Красногорске. Он не смог остаться равнодушным и вмешался в драку», — говорится в сообщении на сайте СК.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий получена информация о лицах, принимавших участие в драке. Проведены осмотры жилища, изъяты вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела. Назначены судебные экспертизы: медицинская, молекулярно-генетическая, баллистическая и дактилоскопическая. Проводятся осмотры и анализ записей с камер видеонаблюдения. Допрашиваются свидетели», — заявили в Следственном комитете.

Официальных данных об участниках драки пока нет, однако в СМИ появилась информация о задержании двоих из них. При этом подозреваемый в нанесении рокового удара (по данным СМИ, речь идёт о хозяине заведения Григоле Оганяне) сразу после инцидента мог скрыться в Армении.

«Подобные преступления в отношении лиц, посвятивших свою жизнь служению государству, должны получать соответствующую правовую оценку, а лица, их совершившие, — отвечать по всей строгости закона», — сообщили также в пресс-службе СК.

Закрыто на неопределённый срок

Убийство Никиты Белянкина произошло поздно вечером 1 июня на улице Новотушинская в подмосковном посёлке Путилково, прилегающем к МКАД. Возвращаясь со своей девушкой домой, спецназовец увидел, как около десяти человек избивают двух мужчин возле пивного бара «Бирхаус».

Белянкин решил попытаться пресечь конфликт и произвёл несколько предупредительных выстрелов из имеющегося у него травматического пистолета. Однако это не остановило нападавших, чья агрессия переключилась на самого Белянкина. В ходе возникшей потасовки один из её участников ударил ветерана боевых действий ножом в область сердца.

Как сообщают СМИ, после этого нападавшие скрылись, оставив спецназовца умирать на месте. Очевидцы происшествия вызвали сотрудников полиции, однако к их приезду мужчина уже скончался.

По словам друзей погибшего, в драке непосредственное участие принимали в том числе и сотрудники «Бирхауса». По предварительным данным, незадолго до инцидента они вместе с посетителями употребляли спиртные напитки. Во время застолья они повздорили с двумя местными жителями, зашедшими в бар. Словесная перепалка вскоре перетекла в избиение нежданных гостей, которое происходило уже на улице. На помощь им и пришёл проходящий мимо Белянкин.

Съемочная группа RT, побывавшая на месте происшествия, выяснила, что на следующий день после убийства заведение оказалось закрытым на неопределённый срок.

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«Хотел быть спасателем»

По словам друзей погибшего, после завершения кадетского училища Белянкин в 2014-м году пошёл по контракту на военную службу, которую проходил в части спецназа ГРУ, базировавшейся в Новосибирске. У Никиты, как рассказывают его близкие, в 2016—2017 годах было несколько боевых командировок в Сирию.

В феврале 2019-го Белянкин не стал продлевать контракт и вернулся в Москву.

Первоначально он хотел пойти работать в МЧС, однако позже отказался от этой идеи.

«Поначалу Никита хотел стать спасателем. Я даже приводил его в свою пожарную часть, объяснял, чем мы занимаемся. Но, видимо, потом у него появились другие планы и подавать документы в МЧС он не стал, — рассказал RT друг погибшего Александр. — Последние несколько месяцев он работал вместе с отцом. У него был бизнес, связанный с обслуживанием мотоциклов».

Друзья Белянкина уверены, что сам он ни в коем случае не мог спровоцировать драку, однако из-за обострённого чувства справедливости всегда пытался заступаться за слабых.

О том, что Никита всю жизнь был неравнодушен к проявлениям несправедливости и пытался разрешить конфликты, говорит отец убитого Алексей.

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«Он вообще был человек спокойный и неагрессивный. Никаких посттравматических синдромов после Сирии у него не было, хотя явно в этих командировках он повидал многое, — продолжает Александр. — Когда я спрашивал его, как там было в Сирии, он не рассказывал о боях, а вспоминал о сладостях, которые в Алеппо ему подарили знакомые иранские бойцы Корпуса стражей исламской революции».

Один из пострадавших участников драки, за которого пытался заступиться Белянкин, сейчас находится в больнице с ножевым ранением. Его знакомый также был сильно избит.