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«Не смог даже выломать дверь»: сельская учительница требует от МЧС ответа за сгоревший на глазах у пожарного-стажёра дом

13 мая 2018, 18:09  •  179 • В России
В Ростовской области сельская учительница Наталья Чурсина готовится подать иск к МЧС. По мнению 27-летней преподавательницы, её дом сгорел из-за бездействия сотрудников пожарной охраны, направивших на устранение ЧП неопытного стажёра. На основании жалобы женщины в МЧС провели служебную проверку, но каких-либо нарушений устава не обнаружили. Однако пострадавшая намерена добиваться судебного расследования: Чурсиной с детьми негде жить, а скромной зарплаты не хватает даже на первый взнос для участия молодой семьи в программе доступного жилья.
 
Архивное фото © Евгений Епанчинцев / РИА Новости
 

Вечером 25 декабря прошлого года 27-летняя учительница русского языка и литературы Наталья Чурсина уложила детей спать в своём частном доме в селе Алексеево-Лозовское, а затем уснула сама. Ночью, около половины второго, она проснулась, почувствовав запах гари из прихожей, где стояло газовое обогревательное оборудование.

Поняв, что в доме пожар, женщина схватила детей — пятилетнюю Софию и полуторагодовалую Алёну — и выпрыгнула с ними в окно.

Чурсина позвонила в пожарную службу и попросила о помощи. Однако, по словам женщины, после приезда машины МЧС выяснилось, что весь пожарный расчёт состоит из одного 54-летнего местного жителя Владимира Коновалова, который даже ещё не успел пройти стажировку. 

«Нужно было выламывать входную дверь, чтобы потушить очаг возгорания, — говорит Чурсина. — Однако пожарный не смог этого сделать, дверь позже выломал сосед. Потом он собрался тушить крышу, которая к тому моменту тоже горела. Но он плотный мужчина: когда встал на перекладины, то лестница начала прогибаться, и он сказал, что дальше не полезет».

Всё это время, по словам Чурсиной, Коновалов работал один: водитель пожарной машины не помогал, он просто включал и выключал воду. В итоге дом сгорел дотла.

Тот факт, что пожарный работал в одиночку, подтвердили свидетели: их показания приобщены к жалобам, которые Чурсина отправила в Следственный комитет, МЧС и Генпрокуратуру.

«Все знали, что Коновалов только устроился, проходит стажировку и не должен был приезжать на вызов, — рассказывает учительница. — Как можно в одиночку справиться с пожаром, особенно если нет опыта? Это было наше единственное жильё, там сгорели все наши вещи».

«В отчёте сказано, что тушили впятером»

Пострадавшая отмечает, что у неё вызвал удивление акт о ЧП, составленный пожарным Коноваловым (имеется в распоряжении RT). В графе «Число участников тушения» значится цифра «5», а в графе «Количество поданных стволов» стоит «2».

Также в документе указано, что руководил тушением начальник местной пожарной службы, однако мужчина живёт в соседнем селе и в ту ночь на месте происшествия его не было.

Чурсина и её близкие расценили это как попытку скрыть тот факт, что на пожар бросили меньше сил, чем положено. По словам женщины, когда семья начала задавать неудобные вопросы, учительницу вызвал к себе тот самый начальник опорного пункта пожаротушения, который якобы руководил спасением дома, и, как уверяет пострадавшая, начал объяснять, что сотрудники МЧС не виноваты в случившемся.

«Он спрашивал, почему я недовольна, — вспоминает Чурсина. — Дескать, дом восстановлению не подлежит, а всё потому, что якобы мой папа мешал пожарному делать свою работу, запрещал бить стекла в доме. А папа, наоборот, кричал: «Разбивай уже стёкла!»

  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look

«Мы сделали всё, что могли»

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В результате разговор ни к чему не привёл, и Чурсина отправила жалобы в прокуратуру, СК и МЧС. Что касается пожарного Владимира Коновалова, то он вскоре уволился из МЧС. RT связался с бывшим сотрудником, который заявил, что делал всё, что от него зависит, а пожарная машина с экипажем из двух человек — это норматив для опорного пункта пожаротушения в сельской местности.

«Вы видели их дом? Тот дом — дранка, наполненная сеном и соломой, — говорит Коновалов. — При этом ветер был такой, что сбивал с ног. Когда огонь внутрь корпуса попал, солома загорелась и дом вспыхнул как спичка. Мы делали что могли. У нас малый деревенский экипаж, работают по два человека — пожарный и водитель. Водитель мне помогал изо всех сил, не стоял в стороне. У нас нет техники, как в городах больших. Старый ЗИЛ, всего две с половиной тонны воды несёт».

Коновалов также объяснил, почему в акте написано про пять человек, тушивших пожар, и два ствола.

«В графе указывается, сколько всего человек принимали участие в тушении, не только с нашей стороны, — говорит Коновалов. — Я обязан указать всех: и сотрудника МЧС, который приехал на место, и соседей, которые пришли помогать. А насчёт стволов и рукавов — дом большой: я вытянул справа рукав и слева рукав, по очереди менял их, чтобы удобнее было».

Пожарный также пожаловался на то, что люди не понимают, насколько сложно работать в таких условиях.

«Нас за людей никто не считает, а ты попробуй сядь на наше место, — говорит Коновалов. — Когда в день по три-четыре пожара, ты приезжаешь на вызов, едва стоишь на ногах, а тебе сразу упрёки. И я уже уволился, мне 54 года. Есть другие занятия».

В ожидании помощи

Жалобы Натальи Чурсиной пока ни к чему не привели: отправленные в Генпрокуратуру и СК письма были переадресованы в МЧС, а в самом ведомстве RT заявили, что провели служебную проверку и она не выявила никаких нарушений.

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«Мы уже отправили женщине ответ на её заявление, — отметили представители МЧС. — Проведена служебная проверка, которая подтвердила, что пожарные действовали в соответствии с должностными обязанностями».

Сейчас семья Натальи Чурсиной переехала к её родителям. Женщина ушла в декретный отпуск из школы, которая до недавнего времени была основным местом её работы, и теперь трудится на полставки в сельской администрации. По иронии судьбы она специалист в Управлении ЖКХ и ГО ЧС, которое, в частности, занимается пожарами.

Главной задачей семьи теперь является поиск нового жилья. Однако с этим возникли проблемы.

«На очередь как молодую семью нас не поставили, потому что для этого нужен предварительный договор купли-продажи, — рассказывает Чурсина. — А кто с нами его подпишет, когда деньги будут только лет через шесть-семь? Глава района предложила другой вариант: встать на очередь за жильём для молодых специалистов. Нужно внести 30% стоимости, а остальные 70% даст государство. У нас, правда, и таких денег нет».

Сейчас за Наталью Чурсину вступились её коллеги: директор школы, где она работала, написала ходатайство о том, чтобы семье, находящейся в бедственном положении, поскорее дали жильё в рамках программы. Теперь семья надеется на ответ властей и готовит иск к МЧС.

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