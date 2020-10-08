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Не слушаете Лаврова, будете иметь дело с Шойгу. Глава Минобороны РФ созвонился с Ереваном и Баку

08 октября 2020, 06:40  •  83 • Политика
Кто не прислушивается к Лаврову, будет иметь дело с Шойгу. Министр обороны России в среду созвонился с Ереваном и Баку, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе.
Глава Минобороны РФ в среду вечером провёл телефонные переговоры со своим коллегой из Армении Давидом Тонояном и коллегой из Азербайджана Закиром Гасановым. Стороны обсудили текущую обстановку, сложившуюся в регионе в свете недавнего обострения конфликта.
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов пошутил: "Кто не хочет прислушиваться к Лаврову, тому придётся иметь дело с Шойгу".
Скриншот: Telegram/Пул№3
Напомним, что ситуация в Карабахе накалилась в конце сентября. С тех пор Армения и Азербайджан несколько раз обменялись ударами. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент России Владимир Путин ранее неоднократно призывали враждующие стороны прекратить военные действия и сесть за стол переговоров, однако уговоры пока не оказали на Ереван и Баку должного воздействия. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на днях заявил, что готов пойти на уступки по Нагорному Карабаху, если и Азербайджан согласится на компромисс.

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