Не слушаете Лаврова, будете иметь дело с Шойгу. Глава Минобороны РФ созвонился с Ереваном и Баку

Глава Минобороны РФ в среду вечером провёл телефонные переговоры со своим коллегой из Армении Давидом Тонояном и коллегой из Азербайджана Закиром Гасановым. Стороны обсудили текущую обстановку, сложившуюся в регионе в свете недавнего обострения конфликта.

Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов пошутил: "Кто не хочет прислушиваться к Лаврову, тому придётся иметь дело с Шойгу".

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Напомним, что ситуация в Карабахе накалилась в конце сентября. С тех пор Армения и Азербайджан несколько раз обменялись ударами. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент России Владимир Путин ранее неоднократно призывали враждующие стороны прекратить военные действия и сесть за стол переговоров, однако уговоры пока не оказали на Ереван и Баку должного воздействия. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на днях заявил, что готов пойти на уступки по Нагорному Карабаху, если и Азербайджан согласится на компромисс.