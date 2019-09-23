Не случилось: Политолог нашел, что объединяет Савченко и Сенцова на Украине

Напомним: Надежда Савченко в 2016 году была признана виновной в убийстве журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина, в покушении на убийство мирных жителей и незаконном пересечении российской границы. Позже ее помиловали и разрешили вернуться на Украину, где Савченко была избрана нардепом… а затем снова оказалась в тюрьме, только уже украинской.

Режиссера Олега Сенцова признали виновным в терроризме. Недавно заключенный вернулся на Украину в рамках обмена пленными между Киевом и Москвой. Примечательно, что уже тогда многие заговорили о похожести Савченко и Сенцова: к примеру, оба объявляли голодовку, но из российской тюрьмы вышли много упитаннее, нежели до ареста…

"После того как Россия освободила "лётчицу" Савченко, всё ждал, когда же она полетит. Всё ещё жду... Сколько теперь ждать, когда "режиссёр" Сенцов снимет киношедевр?" - нашел еще один объединяющий признак политолог Корнилов. Об этом он написал в "Твиттере".

"Да, мы тоже все с нетерпением ждем новых незабываемых шедевров. Сенцов, не подведи! Что-то типа "Репортаж с петлей на шее". Название можно хлесткое придумать: "Как я выжил в Путинских застенках". Пальмовую ветвь возьмешь легко! Удачи тебе, гений ты наш непризнанный", - посмеялась @Y97wXXXNSPXj6iC.

"Зря смеётесь! Ибо есть не артисты,

На фильм Сенцова - о Наде Савченко,

Лучшие бандеровцы и террористы,

Например, один из них - Бабченко.

По сценарию - он нахмурит брови

И новый подвиг Украине принесёт,

Пав в лужу свинячей крови,

Но прилетит вдруг Надя и его спасёт", - с юмором отреагировал и пользователь @DdjIV7TlOOaoUIr.

Фото: Скриншот twitter.com/Kornilov1968