Не слова - реальные факты: Никита Михалков собрал досье на Германа Грефа после обвинений

Глава Сбербанка Герман Греф дал обширное интервью, в котором, помимо прочего, поднял тему образования и авторской программы Никиты Михалкова "Бесогон". Режиссёр выступил с ответным видео.

В первую очередь Михалков отмёл все обвинения в том, что он якобы выступает против всей цифровизации. Режиссёр в очередной раз указал, что он выступает лишь против тотальной цифровизации и перевода всех на дистанционное обучение. И президент России Владимир Путин также придерживается аналогичного мнения, что обучение должно, по большей части, проходить "вживую".

Далее режиссёр подробно прошёлся по основным заявлениям Грефа, а также тому, что они означают. В частности, речь идёт про "форсайт образования 20-30" который подразумевает создание кастовой системы обучения, при которой элита будет получать классическое образование, а основная масса населения - дистанционное.

Также Михалков не обошёл вниманием "маленькую хитрость" с отменой комиссии за перевод средств с карты на карту Сбербанка из разных регионов. Вроде бы всё хорошо, но вот только был установлен лимит в 50 тысяч на перевод денег в размере 1%. После такого неудивительно, что Сбербанк отчитывается о рекордной прибыли, отмечает режиссёр.

Подробно об этом и других фактах с цитатами Михалков рассказал в последнем выпуске своей авторской программы "Бесогон".