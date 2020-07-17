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Не слова - реальные факты: Никита Михалков собрал досье на Германа Грефа после обвинений
17 июля 2020, 00:00 • 30 • Политика
Никита Михалков подготовил новый удар по главе Сбербанка Герману Грефу. После обвинений в свой адрес режиссёр собрал досье с реальными фактами на банкира.
Глава Сбербанка Герман Греф дал обширное интервью, в котором, помимо прочего, поднял тему образования и авторской программы Никиты Михалкова "Бесогон". Режиссёр выступил с ответным видео.
В первую очередь Михалков отмёл все обвинения в том, что он якобы выступает против всей цифровизации. Режиссёр в очередной раз указал, что он выступает лишь против тотальной цифровизации и перевода всех на дистанционное обучение. И президент России Владимир Путин также придерживается аналогичного мнения, что обучение должно, по большей части, проходить "вживую".
Далее режиссёр подробно прошёлся по основным заявлениям Грефа, а также тому, что они означают. В частности, речь идёт про "форсайт образования 20-30" который подразумевает создание кастовой системы обучения, при которой элита будет получать классическое образование, а основная масса населения - дистанционное.
Также Михалков не обошёл вниманием "маленькую хитрость" с отменой комиссии за перевод средств с карты на карту Сбербанка из разных регионов. Вроде бы всё хорошо, но вот только был установлен лимит в 50 тысяч на перевод денег в размере 1%. После такого неудивительно, что Сбербанк отчитывается о рекордной прибыли, отмечает режиссёр.
Подробно об этом и других фактах с цитатами Михалков рассказал в последнем выпуске своей авторской программы "Бесогон".
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