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Не сломав, не узнаешь: Русские придумали способ защитить свои двигатели от китайских "умельцев"
27 мая 2020, 09:55 • 189 • В мире
Русские военные специалисты придумали надёжный способ защитить двигатели реактивных истребителей от копирования китайскими "умельцами". Дело в том, что конструкцию двигателя можно узнать, только сломав его.
Китай пока не умеет делать авиационные двигатели высокого качества - в этом он сильно уступает США и России. А потому вынужден закупать военные самолёты у других стран - в том числе и у РФ.
Несомненно, китайцы были бы безмерно рады создать свою копию российского истребителя, но для этого им нужно научиться конструировать двигатели. Для этой цели, очевидно, Китай собирался приобрести у России новейшие авиационные моторы АЛ-41Ф1С - чтобы сделать свои такие же по образцу.
Но, во-первых, Москва отказалась продавать КНР двигатели без самих истребителей Су-35. А во-вторых, конструкция моторов такова, что до их главных секретов невозможно добраться, не повредив механизмы. Да и вообще, говорят специалисты, скопировать реактивный двигатель настолько сложно и трудоёмко, что даже китайские умельцы едва ли способны сделать это.
Об этом пишет вьетнамское издание Soha, которое напоминает, что Китай планомерно старается снизить свою зависимость от других государств в сфере вооружений. Страна вкладывает огромные средства в разработку новых видов оружия и военной техники.
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