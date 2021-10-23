«Не скажутся на перечислении средств»: в ПФР разъяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни

В Пенсионном фонде России разъяснили порядок начисления пенсий в нерабочие дни. В фонде отметили, что пенсионерам, получающим выплаты 4 и 5 ноября — в даты, приходящиеся на праздники, — заранее зачислят деньги на счёт, переведут на карту или доставят почтой. При этом нерабочие дни, объявленные в России на фоне распространения коронавирусной инфекции, не скажутся на перечислении пенсионных выплат.

В Пенсионном фонде России разъяснили порядок начисления пенсий в нерабочие дни.

В фонде отметили, что 4 и 5 ноября в нынешнем году считаются праздничными днями по случаю Дня народного единства, в которые не будут работать ни сотрудники ПФР, ни финансовые учреждения, ни «Почта России». В связи с этим гражданам, получающим пенсионные выплаты в эти даты, заранее зачислят деньги на счёт, переведут на карту либо доставят почтой, сообщает «Российская газета».

При этом нерабочие дни, объявленные в России на фоне распространения коронавирусной инфекции, не скажутся на перечислении пенсионных выплат в финансовые и доставочные организации.

В Пенсионном фонде отметили, что сотрудники ведомства будут работать в период с 30 октября по 7 ноября — изменения графика могут затронуть только деятельности клиентских служб ПФР.

«Поэтому если у человека есть необходимость посетить отделение фонда, стоит заранее уточнить графики работы клиентских служб в период ограничений. Но на перечислении выплат в финансовые и доставочные организации период нерабочих дней не сказывается», — пишет издание.

Отделения «Почты России» в указанный период также будут работать по обычному графику за исключением трёх дней: 4 ноября отделения будут закрыты, 3 ноября закончат работу на час раньше, а 5 ноября работа планируется по графику субботы.

«Актуальный график работы отделений можно найти на сайте компании pochta.ru и в мобильном приложении. Круглосуточные отделения в Москве и Санкт-Петербурге будут работать без изменений», — приводит газета заявление «Почты России».

При этом пенсии и пособия доставят по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда.

Кроме того, газета сообщила, что крупные банки в нерабочие дни в основном будут работать по стандартному графику.

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Напомним, в России дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими с сохранением заработной платы с целью замедлить распространение коронавирусной инфекции.

Повышение выплат

В конце сентября в Пенсионном фонде рассказали о плановых и внеплановых случаях повышения пенсий в течение года. В ведомстве напомнили, что повышение выплаты в связи с достижением 80-летнего возраста, приобретением стажа на Севере или увольнением с работы не привязано к фиксированным датам в течение года и устанавливается при наступлении соответствующих обстоятельств.

«Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста. Самому пенсионеру при этом не надо ничего делать для получения надбавки — Пенсионный фонд автоматически устанавливает её по имеющимся данным», — заметили в фонде.

В случае, если у работающего пенсионера появляется новый стаж на Севере, нужно только подать заявление в фонд с подтверждающими документами, после чего выплаты будут пересчитаны с нового месяца.

РИА Новости

© Максим Блинов

Вместе с тем есть перерасчеты, которые ежегодно осуществляются в одни и те же даты.

Так, 1 января индексируются страховые пенсии, 1 апреля повышаются пенсии по государственному обеспечению, а 1 августа Пенсионный фонд повышает страховые пенсии работавших пенсионеров, а также выплаты пенсионных накоплений по результатам полученной инвестиционной доходности, напомнили в ведомстве.

С 1 июля 2021 года пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и ряд других соцвыплат в России можно получить только на карту платёжной системы МИР или на счета и вклады с опцией пополнения и снятия.

Получать эти средства на карты других платёжных систем нельзя. На карту МИР поступают все виды пенсий, единовременные и срочные выплаты средств пенсионных накоплений, компенсации по уходу за нетрудоспособными гражданами, ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом и инвалидом с детства I группы, федеральная социальная доплата к пенсии, ежемесячная выплата в связи с рождением второго ребёнка и ряд других категорий средств.

Изначально замена карт должна была завершиться к 1 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса срок перевода пенсионеров на карты МИР несколько раз продлевался, в том числе в декабре 2020-го — до 1 июля 2021 года.