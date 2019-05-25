Не Сирия и не Ирак: В США утаили место дислокации американских солдат на Ближнем Востоке

И. о. министра обороны США Патрик Шанахан подтвердил отправку 1,5 тысячи американских солдат на Ближний Восток. Поводом для этого называют нарастание напряжения между Вашингтоном и Тегераном.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN, президент США Дональд Трамп разрешил Шанахану отправить усиление в регион. Подкрепление включает в себя ЗРК Patriot, разведывательный самолет и другие инструменты, якобы могущие сдержать "иранскую угрозу".

При этом где именно разместят усиления, держится в секрете. Как пишет РИА Новости, помощник главы Пентагона Кэти Уилбаргер уточнила лишь, что их не дислоцируют в Ираке или Сирии. Ранее Трамп заявил, что питает надежду на избежание войны с Ираном. Иранский лидер Али Хаменеи также сообщал, что его страна не хочет воевать с США, но продолжать сопротивление в ответ на агрессию не прекратит.