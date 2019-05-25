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Не Сирия и не Ирак: В США утаили место дислокации американских солдат на Ближнем Востоке
25 мая 2019, 01:24 • 38 • В мире
В США решили утаить место дислокации американских солдат на Ближнем Востоке. В Вашингтоне скупо отметили, что точно не намерены размещать войска в Сирии и Ираке. При этом Пентагон намерен усилить свое присутствие на Ближнем Востоке системами ПРО и ПВО плюс разведывательным самолетом.
И. о. министра обороны США Патрик Шанахан подтвердил отправку 1,5 тысячи американских солдат на Ближний Восток. Поводом для этого называют нарастание напряжения между Вашингтоном и Тегераном.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN, президент США Дональд Трамп разрешил Шанахану отправить усиление в регион. Подкрепление включает в себя ЗРК Patriot, разведывательный самолет и другие инструменты, якобы могущие сдержать "иранскую угрозу".
При этом где именно разместят усиления, держится в секрете. Как пишет РИА Новости, помощник главы Пентагона Кэти Уилбаргер уточнила лишь, что их не дислоцируют в Ираке или Сирии. Ранее Трамп заявил, что питает надежду на избежание войны с Ираном. Иранский лидер Али Хаменеи также сообщал, что его страна не хочет воевать с США, но продолжать сопротивление в ответ на агрессию не прекратит.
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