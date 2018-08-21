«Не синхронизировано с реальностью»: в России отреагировали на предложение Киева выкрасть Януковича

Киев не располагает ни специалистами, ни техническими возможностями, чтобы создать спецподразделение, которое было бы способно эффективно действовать на территории России. Так в комитете Госдумы по делам СНГ отреагировали на предложение украинского прокурора выкрасть с территории РФ Виктора Януковича, создав для этой операции аналог израильского формирования «Моссад». Как считают эксперты, подобные заявления лишь в очередной раз указывают на незрелость украинских политических элит. Кроме того, аналитики убеждены, что с приближением выборов украинские власти будут стараться отвлечь внимание избирателей от реальных проблем.

Заявление украинского прокурора о возможности создания специального подразделения для похищения с территории РФ бывшего президента Украины Виктора Януковича говорит о низком уровне политических элит Киева. С таким утверждением выступил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Он просто обращает на себя внимание. Осуществить это на практике не получится. Это означает, что политическая элита государства приемлет подобные рассуждения, значит, она не прошла школу государственности», — сказал Затулин в беседе с RT.

По его словам, это показывает, что официальные лица Украины не обдумывают собственные слова и не могут приспосабливаться к существующим реалиям.

«Я не верю в возможность Украины выкрасть какое-либо охраняемое лицо с территории России. Я верю в возможность Киева причинять беды своим собственным гражданам, создавать затруднения в российско-украинских отношениях, в этом мы все убедились. «Моссад» или другие спецслужбы никогда не афишируют свои действия, что делает прокурор Украины, публично об этом говоря», — пояснил парламентарий.

Накануне Руслан Кравченко, украинский прокурор по делу о государственной измене Виктора Януковича, предложил выкрасть бывшего президента страны с территории Российской Федерации. Таким образом он ответил на вопрос, что необходимо предпринять в случае, если в отношении Януковича вынесут обвинительный приговор.

«Я считаю, что правоохранительные органы должны сделать всё, чтобы это решение выполнялось. Возможно, создать подразделение вроде «Моссада» (спецслужба Израиля. — RT), например», — сказал Кравченко в интервью изданию Hromadske.

По его словам, спецагенты должны будут проникнуть на территорию России для захвата Януковича и доставки его на территорию Украины.

«Накачивание» общественного мнения»

По мнению политолога Александра Асафова, чем ближе дата выборов на Украине, тем больше такой яркой медийной риторики, которая «никак не синхронизирована с реальностью».

«Существует дело против Януковича, он не отказывается свидетельствовать, он делал это удалённо, но для того, чтобы поддерживать уровень истерии в медиа, делаются подобные вбросы. Сложно искать им рациональное объяснение. Все они укладываются в логику «накачивания» общественного мнения перед выборами», — заявил Асафов RT.

Как считает эксперт, Киев специально старается поддерживать миф о том, что Россия якобы угрожает Украине.

«Виновны не коррупция, не те силы, которые после госпереворота привели Украину в ту точку, где она сейчас находится, а Янукович, которого нужно уже не судить, а выкрасть и привезти на Украину», — заметил политолог.

В свою очередь, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что подобные заявления стоит рассматривать как неуместный юмор.

«У них нет ни специалистов, ни технических возможностей, чтобы создавать спецслужбу вроде «Моссада», которая будет спокойно разгуливать по территории России и посещать кого хочет. К тому же подобного рода действия для них опасны и могут вызвать соответствующую реакцию. Янукович им не нужен на территории Украины. Если его туда доставят, они будут бояться его допрашивать в суде, он может про них много рассказать», — заметил Ищенко в разговоре с RT.

Украина против Януковича

Рассмотрение уголовного дела о госизмене Виктора Януковича началось в мае 2017 года. Прокуратура также ходатайствует о признании бывшего президента Украины виновным в посягательстве на территориальную целостность страны, повлёкшее гибель людей или другие тяжёлые последствия, и в ведении агрессивных военных действий.

Как считает Кравченко, бывший президент Украины заслуживает максимального наказания. При этом он пояснил, что обвинение просило приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы, поскольку это была максимальная мера наказания на момент якобы совершения им преступления.

В настоящее время статья 110 Уголовного кодекса Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» предусматривает пожизненное заключение.

«Прокуратура просит приговорить бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, к 15 годам лишения свободы», — заявлял прокурор Главной военной прокуратуры Украины Максим Крым.

Об этом он объявил в ходе судебного заседания, прошедшего 16 августа. При этом суд назначил перерыв в процессе, он должен возобновиться 13 сентября.