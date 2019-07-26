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Не сила, а слабость: Эксперт объяснил, чем грозит намерение США ввести новые санкции против России
26 июля 2019, 05:09 • 59 • Политика
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев объяснил, что озвученное недавно намерение США ввести новые санкции против России грозит серьезным обострением отношений. Вашингтон таким образом хочет заставить Москву отказаться от поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро, однако на деле такие приемы выдают не их силу, а слабость, считает эксперт.
О том, что Америка рассматривает перспективу введения новых санкций против РФ и Кубы, на мероприятии в Вашингтоне сказал спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. Как считает Васильев, эти угрозы звучат в расчете на то, что они повлияют на позицию России по венесуэльскому кризису. Однако в случае реализации ограничения могут лишь еще сильнее подстегнуть напряжение в этом регионе.
Для Вашингтона, подчеркивает эксперт, Венесуэла является важным вопросом, поскольку там эту страну считают фактически своим "задним двором". "Американцы провозгласили принцип возрождения доктрины Монро, по которой Венесуэла входит в сферу интересов США, и никаких компромиссов быть не может", - отметил Васильев в комментарии для ФБА "Экономика сегодня".
Доктрина Монро - концепция, согласно которой США имеют право распространять влияние над странами Латинской Америки. В разрезе этого непокорность Венесуэлы и ее отношения с Россией весьма неудобны Америке.
"Угрозы США остаются, но они проистекают не от сил, а от слабости. В настоящее время американская стратегия решения венесуэльской проблемы серьезно пробуксовывает, режим Мадуро устоял и имеет немалый резерв политической прочности", - считает эксперт.
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