Не сила, а слабость: Эксперт объяснил, чем грозит намерение США ввести новые санкции против России

О том, что Америка рассматривает перспективу введения новых санкций против РФ и Кубы, на мероприятии в Вашингтоне сказал спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. Как считает Васильев, эти угрозы звучат в расчете на то, что они повлияют на позицию России по венесуэльскому кризису. Однако в случае реализации ограничения могут лишь еще сильнее подстегнуть напряжение в этом регионе.

Для Вашингтона, подчеркивает эксперт, Венесуэла является важным вопросом, поскольку там эту страну считают фактически своим "задним двором". "Американцы провозгласили принцип возрождения доктрины Монро, по которой Венесуэла входит в сферу интересов США, и никаких компромиссов быть не может", - отметил Васильев в комментарии для ФБА "Экономика сегодня".

Доктрина Монро - концепция, согласно которой США имеют право распространять влияние над странами Латинской Америки. В разрезе этого непокорность Венесуэлы и ее отношения с Россией весьма неудобны Америке.

"Угрозы США остаются, но они проистекают не от сил, а от слабости. В настоящее время американская стратегия решения венесуэльской проблемы серьезно пробуксовывает, режим Мадуро устоял и имеет немалый резерв политической прочности", - считает эксперт.