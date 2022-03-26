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Не шутка. Зеленский планирует выступить на премии "Оскар"

26 марта 2022, 19:05  •  84 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский планирует выступить на церемонии награждения премией "Оскар". Появление на оскаровской сцене бывшего комика, который стал президентом, не шутка.
Владимир Зеленский ведёт переговоры с Американской академией кинематографических искусств и наук о появлении на церемонии награждения лучших фильмов года. Об этом сообщает издание The New York Post со ссылкой на источники. Источники не уточняют, идёт ли речь о персональном появлении Зеленского или о включении заранее записанного видеообращения.
Само участие Зеленского в церемонии награждения "Оскаром" тоже пока находится под вопросом, поскольку некоторые члены киноакадемии настаивают на том, что "Оскар" должен оставаться аполитичным, пока продолжается спецоперация России на Украине. Официальных комментариев от киноакадемии пока не последовало.
Телеканал ABC, который транслирует шоу, по предварительным данным, поддерживает идею выступления Зеленского. Впрочем, и он официально ситуацию не комментирует.
Американское издание также сообщило, что американская актриса украинского происхождения Мила Кунис, которая вместе со своим мужем Эштоном Кутчером собрала 35 млн долларов для помощи украинским беженцам, намерена выступить с заявлением по поводу Украины.
Отметим, что "Оскар" уже давно не является аполитичной премией. Её в последние годы дают не столько за заслуги в области кинематографа, сколько за приверженность американской леволиберальной повестке. Поэтому чаще всего некогда престижную награду получают ленты, посвящённые проблемам секс-меньшинств и мигрантов.
В 2017 году премию "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм" получила лента о "Белых касках" - спонсируемой Госдепартаментом США НКО, которая снимает фейковые ролики о "химатаках". "Расследования" "Белых касок" уже дважды становились поводом для ракетного удара США по Сирии.

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