Не шутка: Байден назвал начало третьей мировой войны альтернативой санкциям против России

Президент США Джо Байден заявил, что альтернативой масштабным санкциям против России из-за событий на Украине было бы начало третьей мировой войны.

До такого, пожалуй, не додумался ещё ни один мировой лидер. Однако это не шутка: президент США Джо Байден действительно заявил, что альтернативой масштабным санкциям, которые ранее были введены против России, было бы начало третьей мировой войны.

Было два варианта событий: начать третью мировую войну, начать физически войну с Россией, или же второй вариант - сделать так, чтобы страна, которая идёт настолько вразрез с международным правом, заплатила бы цену за то, что она это сделала,

- сообщил глава Белого дома в интервью, которое он дал блогеру Брайану Коэну.

Кроме того, Байден пригрозил Москве серьёзной расплатой за спецоперацию на Украине "в краткосрочной и особенно долгосрочной" перспективе.

От едкого и нецензурного комментария не удержалась экс-кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак. В своём Telegram-канале "Кровавая барыня" на слова Байдена про альтернативу санкциям она в три слова ёмко высказалась: "В … ("удивительное" нецензурно) время живём".

Напомним, Америка ввела свои санкции в том числе и против первых лиц нашего государства (включая президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу) вслед за Евросоюзом. Госдепартамент США также ввёл свои санкции против Сергея Шойгу и главы Генштаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова. Это означает отказ во въезде в Соединённые Штаты.

Решение о рестрикциях было принято после того, как Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Подробнее об этих событиях читайте в новостной ленте Царьграда.