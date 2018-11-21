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«Не съел, так надкусал. То есть нагадил»: полковник запаса о позиции Киева по Интерполу

21 ноября 2018, 16:09  •  58 • Политика
Заместитель председателя Российского союза ветеранов Афганистана полковник запаса Владимир Кошелев прокомментировал Царьграду позицию Украины по поводу избрания главы Интерпола, отметив, что Киев действует по логике старой поговорки: «Не съел, так надкусал. То есть нагадил».
По мнению Владимира Кошелева, украинские «небратья» очень четко и конкретно стремятся «понадкусать» во всех случаях, когда речь только заходит о России.
В разговоре с Царьградом он напомнил, что Интерпол не является политической организацией, а нынешние попытки политизировать ее деятельность могут поставить крест на уголовном аспекте международного права.
«Хотя в криминальных делах стоило бы убавить вопрос политический и не делить разбойников, грабителей, убийц, вымогателей, коррупционеров на своих и чужих», - настаивает заместитель председателя Российского союза ветеранов Афганистана.
Полковник запаса призвал украинских чиновников, выступающих против российского участия в деятельности Интерпола, для начала дать мировому сообществу пример честного расследования преступлений, которые проходили на Майдане. «Мы до сих пор не знаем, кто сжег людей, выступавших за Русскую весну в одесском профсоюзе. Кто расстрелял мариупольскую милицию. И из-за чего льется кровь на юго-востоке Украины», - напомнил Кошелев.
«Когда эти преступления будут раскрыты или когда Украина хотя бы признает ответственность за сбитый в начале нулевых российский самолет, тогда их голос, хотя бы для меня, как частного лица и юриста, будет иметь какое-то значение», - уточнил он.
«А до этого они никто. Просто страна, где дикое поле, где разгул махровый идет неонацистских бригад, которыми заправляет тот же Арсен Аваков. Который сегодня занимает место министра внутренних дел. А его советник Антон Геращенко, вопреки всем законам - европейским, украинским, публикует персональные данные лиц на сайте «Миротворец». Чем даже немцы в последнее время возмутились», - заключил собеседник Царьграда.

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