Не сдержались из-за сдерживания. США перебрасывают войска к границам РФ

В чем Вашингтон действительно знает толк, так это в необходимости громкости музыки. Что-то делается так, что никогда в жизни не только слов – шума не разберешь: оно вообще играет? Ну а где-то надо поставить колонки и приволочь усилитель звука. Вывод войск из Германии (что в общем-то для каждого русско-советского уха уже звучит громко) – это как раз громкий случай. Смотрите, мы сокращаемся, мы уходим с гордо поднятой головой, как полностью выполнившие задачу.

Ну, во-первых, не уходят. Там почти 35 тысяч только личного состава. Выводок составит 12 тысяч. Из них на поезд Германия – домой сядут не только лишь все: 6,4 тысячи. По интересной случайности, это в основном бронетанковые ребята. Те самые, которые здорово отличились при высадке десанта, пошвыряв танки в землю.

Во-вторых, часть выводка – это стратегические маневры. Кого куда, а большинство на Восток. Не Ближний, а ближайший. Польша, Прибалтика, Румыния, Болгария. Чтобы стоять на страже Черного и Балтийского морей. Только про Иран, как во времена создания системы ПРО (помните такую?), уже никто не говорит. А чего смущаться и сдерживаться: ясно, кто агрессор, ясно, кого нужно сдерживать. Вот и не сдержались, чтобы сдержать.

Решение такое напрашивалось давно. Большущий контингент держался в Западной Германии на случай предыдущего сдерживания. Границы альянса давно укатили с берегов Эльбы, а американские военные продолжали сидеть на базах. Нет, они и продолжат – если и сидеть в Европе, то в Германии. Но прикладные задачи на местности нужно решать на местности близкой к врагу (мы тоже не будем сдерживаться в определениях).

Есть и третья причина – собственно немецкая. Эти бюргеры чего-то там фыркают про европейский суверенитет, отказываются тратиться на оборонку, да еще и покупают враждебный газ. Даже сам Трамп, который все время не выдерживает, не выдержал. Я, говорит, не понимаю, почему мы должны тратить столько денег для защиты Германии от России. Тем более немцы у русских газ покупают.

Правильно, зачем? Вот тратить деньги на Польшу или еще прости Господи кого – это другое дело. Польша ведь ничего у России не покупает. И Прибалтика тоже. Только Трампу не рассказывайте. А немцы – забесили. Поэтому даже штаб американского контингента решили перенести в Бельгию. Поближе к европейским ценностям, Европарламенту и штабу НАТО.

Обещают с этим делом не затягивать: пара недель и в дамки. А то обычно американцы как заявят о выводе – так и начинается Санта-Барбара на многие годы. Будем надеяться, что с новым выводком все пройдет быстрее – Россия же не дремлет. Нужно сдерживать немедленно. Будем надеется, что сдерживать будут… тоже сдержанно. Не сдерживайтесь в сдержанности, ребята.

Автор Артур Бобров, радио Sputnik