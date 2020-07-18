Не сделала уроки? В тюрьму! Судья оказалась безжалостна к больному ребёнку

Исполнительные и законодательные власти в американском штате Мичиган пытаются добиться выхода 15-летней девушки на свободу. Ранее её отправили за решётку из-за несделанного домашнего задания, передаёт Detroit Metro Times.

В 2019 году школьница совершила кражу и нападение. Её решили не наказывать тюремным заключением в связи с возрастом, но поместили на испытательный срок.

Тем не менее пару месяцев назад суд решил, что не выполненное ученицей домашнее задание нарушает условия её пребывания на свободе. В результате девушку отправили в место заключения для несовершеннолетних.

Между тем отмечается, что у школьницы синдром дефицита внимания, в связи с этим ей было особенно сложно на дистанционном обучении в период карантина.

В настоящее время конгрессмены от Мичигана и глава округа Окленд, где судили ученицу, выступают за пересмотр дела, указывая на значительные упущения работников суда.