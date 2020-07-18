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Не сделала уроки? В тюрьму! Судья оказалась безжалостна к больному ребёнку

18 июля 2020, 05:00  •  39 • В мире
В американском штате Мичиган 15-летнюю девочку с синдромом дефицита внимания посадили за решётку за невыполненные уроки. Ранее школьница совершила кражу и нападение, её поместили на испытательный срок. Однако не сделанное однажды ею домашнее задание в суде посчитали нарушением условий её пребывания на свободе.
Исполнительные и законодательные власти в американском штате Мичиган пытаются добиться выхода 15-летней девушки на свободу. Ранее её отправили за решётку из-за несделанного домашнего задания, передаёт Detroit Metro Times.
В 2019 году школьница совершила кражу и нападение. Её решили не наказывать тюремным заключением в связи с возрастом, но поместили на испытательный срок.
Тем не менее пару месяцев назад суд решил, что не выполненное ученицей домашнее задание нарушает условия её пребывания на свободе. В результате девушку отправили в место заключения для несовершеннолетних.
Между тем отмечается, что у школьницы синдром дефицита внимания, в связи с этим ей было особенно сложно на дистанционном обучении в период карантина.
В настоящее время конгрессмены от Мичигана и глава округа Окленд, где судили ученицу, выступают за пересмотр дела, указывая на значительные упущения работников суда.

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