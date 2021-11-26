Не сдадите Украину, будет война: Путин поставил Байдену ультиматум - The Guardian

Британское издание The Guardian опубликовало статью, автор которой пытается угадать, о чём пойдёт речь на предстоящей встрече президентов России и США. Он уверен, что Владимир Путин фактически поставил Джо Байдену ультиматум: не сдадите Украину - готовьтесь к войне.

Недавно в СМИ появилась информация о возможной встрече Путина и Байдена до конца года. Пока её проведение не подтвердили ни в Кремле, ни в Белом доме, но западные эксперты уже гадают, о чём будут говорить президенты двух держав.

Обозреватель The Guardian Джулиан Боргер уверен, что президент России Владимир Путин фактически поставил ультиматум президенту США относительно Украины. Автор указывает на то, что Москва намеренно концентрирует силы на границе с Украиной: якобы она даёт США понять, что реально может начать "вторжение".

Однако у Байдена есть шанс остановить войну, полагает Боргер. Для этого США должны не только прекратить оказывать военную помощь Киеву, но и надавить на Зеленского в плане выполнения Минских соглашений.

Боргер предупреждает: любые действия Байдена в споре с Путиным из-за Украины могут привести к негативным последствиям, поэтому беседа будет очень рискованной.