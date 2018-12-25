«Не считают движущей силой»: в ЕС обеспокоены отсутствием влияния Брюсселя в странах «арабской весны»

В Европарламенте обеспокоены тем, что, «несмотря на значительные политические и финансовые инвестиции», ЕС не удалось обрести влияние на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Об этом говорится в предварительном докладе комитета по иностранным делам ЕП, с текстом которого ознакомился RT. Согласно документу, «арабская весна» виделась предвестником либеральных реформ, однако большинство ожиданий Брюсселя не оправдались. Именно поэтому странам — членам Евросоюза, как указывается в докладе, следует увеличить политическую активность в регионе. По мнению экспертов, события «арабской весны» не стоит рассматривать как становление демократии. Кроме того, аналитики отмечают, что предложение поддержать страны региона призвано отвлечь европейцев от миграционного кризиса.

Евросоюзу так и не удалось обрести влияние в странах Ближнего Востока и Северной Африки, несмотря на серьёзные инвестиции. Такие выводы содержатся в предварительном докладе комитета по иностранным делам Европарламента, посвящённого ситуации в странах, где проходила волна протестов и восстаний под названием «арабская весна».

Так, согласно документу, в ЕП «жалеют», что усилия европейских стран не поспособствовали укреплению влияния ЕС в его миссии по продвижению демократии, прав человека и основных свобод.

«(Европейский парламент. — RT) выражает обеспокоенность тем, что, несмотря на значительные политические и финансовые инвестиции, а также постоянную политическую и экономическую поддержку, ЕС не удалось обрести настоящее политическое и экономическое влияние в регионе (Ближнего Востока и Северной Африки. — RT), и государства региона больше не считают его движущей силой коренных перемен на обозначенной территории», — утверждается в докладе.

Как полагают авторы доклада, «арабская весна» стала моментом, когда свержение большей части режимов региона и начало либеральных реформ породили «большие надежды и ожидания».

Между тем, как подчёркивается в документе, спустя восемь лет после переворотов большинство этих ожиданий так и не оправдались. Именно поэтому для Евросоюза «крайне важно» оценить, как расширить своё политическое влияние в регионе.

Кроме того, указывается, что политическая и экономическая стабильность в арабских странах имеет «стратегическую важность для ЕС». В докладе рассматривается ситуация в таких странах региона, как Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Египет, Ливан, Иордания и Сирия.

При этом эксперты отмечают, что стремление Евросоюза к укреплению своего политического веса в регионе мало чем обосновано, так как в действительности инвестиции ЕС в регион в тот период были незначительными.

«Евросоюз на самом деле ничего особенно туда не инвестировал. Евросоюз — это последнее объединение, которое инвестировало в этот период, в частности, на Ближний Восток. Поэтому жаловаться на то, что они что-то потратили, а результата нет, им, конечно, совсем не с руки. Не так они много там выказывали желания принимать участие — за исключением очень неприятной истории, которая, как мы знаем, произошла не без помощи европейских ведущих стран на территории Ливии», — подчеркнул в разговоре с RT старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

По его словам, называть ситуацию в Ливии инвестицией в достижение стабильности «просто неприлично». Эксперты также напомнили, что события «арабской весны» были хорошо спланированной кампанией западных государств.

«Если мы будем говорить о каких-то демократических преобразованиях, то мы пойдём по ложному пути. Здесь следует оценивать деятельность западных спецслужб, насколько успешно или не успешно они провели эту операцию. Судя по итогам событий в Сирии, эта операция в арабском мире потерпела полный провал. И более того, те же самые «Братья-мусульмане»* были отвергнуты народом Туниса. В Ливии ясно совершенно, что происходит — «Братья-мусульмане» уничтожают остатки Ливийского государства, с ними ведётся беспощадная борьба», — подчеркнул в беседе с RT президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

Эксперт отметил, что методы, к которым прибегли европейский страны во время вмешательства в дела государств региона, невозможно назвать демократическими.

«Задача ставилась Западом, в том числе к этому причастен и Европейский союз. Напомню, что свержение летом 2011 года законного правителя Ливии Муаммара Каддафи, его ужасное убийство было спровоцировано французским вмешательством. Французский спецназ действовал при помощи американцев, которые осуществляли воздушное прикрытие всех военных действий войск НАТО в Ливии. И это мы должны относить к достижениям европейской демократии?» — добавил эксперт.

Между тем в ноябре этого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не выступал в роли инициатора операции против правительственных войск Ливии в 2011 году. По его словам, «ливийская операция изначально не была операцией НАТО, это была инициированная Европой операция — не Германией, а больше Францией и Великобританией». Именно поэтому, по мнению Столтенберга, НАТО не считается виновным в развязывании конфликта.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. REUTERS/Francois Lenoir

Reuters

© Francois Lenoir

Первые удары по Ливии были нанесены 19 марта 2011 года. Западные государства воспользовались резолюцией Совета Безопасности ООН №1973 (РФ и КНР воздержались при голосовании), которая устанавливала в Ливии бесполётную зону с целью защиты мирных жителей.

Во вторжении приняли участие вооружённые силы Великобритании, Франции, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Норвегии, Румынии, Болгарии, Турции, Греции, Соединённых Штатов, Канады и Катара. Формально каждое государство имело собственный план боевых действий, однако страны — члены альянса координировали свои действия в рамках операции «Объединённый защитник», предусматривавшей нанесение ударов с моря и воздуха.

В частности, США нанесли ракетные удары, в том числе «Томагавками», по основным командным пунктам, ключевым объектам ВВС и ПВО Джамахирии.

Пользуясь полным превосходством в воздухе, группировка НАТО беспрепятственно бомбила войска Каддафи. В общей сложности коалиционные ВВС совершили 9,6 тыс. боевых вылетов, уничтожив 1 тыс. танков, артиллерийских систем, средств ПВО и бронемашин.

Кроме того, самолёты НАТО также регулярно бомбили Триполи и другие крупные города в надежде уничтожить Каддафи, членов его семьи и командиров армии, жертвами налётов авиации альянса стали сотни мирных жителей.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, проекты западных стран по свержению неугодных им режимов в Африке вылились в разгул терроризма.

«Мы подтверждаем нашу солидарность с африканскими странами, которые противостоят угрозе терроризма. Угроза появилась после того, как внерегиональные страны — западные страны — осуществили ряд проектов по свержению неугодных им режимов — грубое нарушение международного права, и эти проекты вылились в разгул терроризма», — заявил Лавров.

Он также отметил, что после свержения режима Муаммара Каддафи в Ливии в 2011 году начались незаконные поставки оружия, передвижения боевиков из Ливии вглубь Африканского континента.

«Новые игроки»

Особую обеспокоенность у Европарламента вызывает появление «новых политических и экономических региональных игроков» в лице России и Китая.

«(Европейский парламент. — RT) обеспокоен всё усложняющейся политической обстановкой в странах Магриба и Машрика, появлением новых политических и экономических региональных игроков, таких как Россия и Китай, а наряду с этим расхождениями между риторикой стран Персидского залива и Ирана и тем, кого они спонсируют», — утверждается в докладе.

Эксперты отмечают, что рост влияния России в регионе во многом можно объяснить вкладом российских ВКС в защиту Сирии.

«Это не стремление (стран Запада. — RT) к демократизации, это стремление уничтожить арабский мир, уничтожить руководителей и посадить вместо них исламских фундаменталистов. Так они сделали в Тунисе, старались сделать в Египте, потом пытались в Сирии, но здесь встала сирийская армия и политическая структура САР. В Сирии центральную роль по спасению страны от этого террористического насилия, организованного западными странами, сыграла российская армия и российские Воздушно-космические силы», — подчеркнул Вячеслав Матузов.

Как сообщал ранее министр обороны России Сергей Шойгу, до вступления в боевые действия российских сил террористы контролировали более 70% территории Сирии, а численность группировки составляла до 60 тыс. человек. За два года операции в Сирии российская авиагруппа ликвидировала более 900 тренировочных лагерей, свыше 660 заводов по производству боеприпасов и 1,5 тыс. единиц военной техники ИГ**.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин поручил приступить к выводу российской группировки войск из Сирии в пункты постоянной дислокации.

Воспользоваться проблемой миграции

В докладе комитета Европарламента также отмечается, что в то время, как ЕС разрабатывает новое видение регулирования миграционного процесса, существует риск, что некоторые страны региона могут воспользоваться идеей сдерживания миграции и той ролью, которую они могут сыграть в этом процессе.

Мигранты, перехваченные у берега Средиземного моря, в ожидании высадки со спасательного судна, декабрь 2018 года. REUTERS/Jon Nazca

Reuters

© Jon Nazca

«(В качестве альтернативы идее сдерживания миграции. — RT) ЕП подчёркивает важность выработки политического курса, направленного на поддержку демократической, политической и социально-экономической вовлечённости как взаимодополняющих факторов, а также убеждён, что странам, в которых, исходя из уровня развития демократии, пока отсутствуют предпосылки для заключения Соглашений о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле с ЕС, Евросоюзу следует предоставить более широкий доступ к экспортным рынкам и источникам инвестиций, а также помощь в восстановлении хозяйства и модернизации инфраструктуры, чётко увязав их с проведением прогрессивных политических и экономических преобразований», — говорится в документе.

По мнению Чупрыгина, заявления Европарламента о необходимости расширения влияния на Ближнем Востоке и в Северной Африке могут быть связаны с желанием отвлечь граждан ЕС от проблем миграции, которая началась после событий «арабской весны».

«На самом деле это некая реакция на достаточно громкое и активное недовольство населения ведущих стран Евросоюза, вызванное миграцией, которая началась в 2011—2012-х годах и была связана как раз с этими событиями», — заключил эксперт.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Евросоюз в ситуации с миграционным кризисом вынужден расплачиваться за действия НАТО, которое превратило Ливию в главный пункт транзита нелегалов.

«Я наблюдаю за итогами последнего саммита (Евросоюза), и дискуссия по миграции привела меня к мысли, которая касается роли ЕС и НАТО. НАТО бомбило Ливию, превратило это государство в чёрную дыру, через которую потоки нелегальных мигрантов устремляются в Европу. Сейчас ЕС пытается исправить то, что совершил Североатлантический альянс», — заявил Лавров.

* «Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.