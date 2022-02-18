Не сайтом единым: в Госдуме намерены обязать чиновников вести соцсети

Законопроект об обязательных официальных страницах представителей власти в соцсетях, а также информировании населения об их работе может быть принят в первом чтении уже в марте. Как выяснили «Известия», профильный комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал рассмотреть его в следующем месяце. Во фракциях отнеслись к инициативе по-разному, некоторые переживают, что всё будет выглядеть формально. Эксперты добавили: обязав чиновников присутствовать в соцсетях, их нужно обучить и рассказать им, что можно и что нельзя писать. Хотя иногда таким образом проще выявить некомпетентного представителя власти.

Повысить открытость

По информации «Известий», Госдума в следующем месяце рассмотрит законопроект «О внесении изменений в статью 2 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты РФ». Документом предлагается обязать органы власти и подведомственные им организации создавать официальные страницы в соцсетях, чтобы рассказывать о своей работе. Для удобства такой коммуникации Минцифры России предлагается разработать систему на базе госуслуг, которая поможет автоматизировать управление публикациями и редактирование информации.

Как сообщили «Известиям» в комитете ГД по информполитике, законопроект рекомендовано рассмотреть на заседании нижней палаты 22 марта.

— Инициатива направлена на то, чтобы люди могли без затрат своего времени и сил решать бытовые проблемы с органами власти. Это может быть и уборка мусора, и отключение воды, и проблемы с записью ребенка в детский садик. Поэтому мы прописываем обязанность присутствовать в соцсетях госорганам всех уровней — от федерального до муниципального. Безусловно, речь идет не о ведении пабликов, а об обратной связи с населением, — пояснил «Известиям» автор законопроекта и глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По его словам, в каких конкретно соцсетях работать — российских или иностранных, — может решить правительство в подзаконном акте.

— Но мое четкое убеждение: нужно идти на те площадки, где есть ваша аудитория. А эти предпочтения меняются даже от региона к региону, — пояснил парламентарий.

В пояснительной записке также сообщается, что законопроект разработан для повышения открытости функционирования органов власти, местного самоуправления, а также подведомственных организаций. По мнению инициатора, сегодня наличия у чиновников только официального сайта недостаточно. Поэтому надо подключать более привычные и регулярно используемые россиянами способы коммуникации, а самые популярные из них — соцсети.

Согласно тексту финансово-экономического обоснования, никаких дополнительных средств на эти цели органам власти выделяться не будет.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минцифры, на базе портала «Госуслуги» уже разработана система, которая помогает органам госвласти, местного самоуправления, подведомственным им организациям вести свои страницы в социальных сетях.

«В настоящее время идет апробация этого функционала. За период апробации опубликовано почти 800 тыс. постов в 76,5 тыс. пабликов в популярных социальных сетях. Аудитория пабликов, использующих возможности портала госуслуг составила более 50 млн пользователей», — пояснили в пресс-службе министерства.

В то же время там отметили, что официальный отзыв на законопроект будет направлен правительством РФ в установленном порядке. А какие именно чиновники будут использовать соцсети, решит кабмин.

Риск всегда существует

— Считаю, что такие публикации в социальных сетях нужно делать обязательно. Прежде всего это необходимо, чтобы информировать население о проделанной работе. Это, на мой взгляд, должны делать все чиновники, депутаты ГД, сенаторы, губернаторы. Они должны сверять свое мнение, программы и намерения с мнением народа, а это будет непросто, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.

При этом, по его словам, публикации не должны превращаться в отписки, нужна обратная связь от населения. И это для чиновников будет самым сложным, отметил парламентарий.

В КПРФ, напротив, отнеслись к новым нормам скептически. По словам главы пресс-службы партии, депутата ГД Александра Ющенко, работу власти нужно делать максимально открытой. Но «всё это в итоге превратится в формализм».

— То же самое, как мы видим, происходит с тендерами. Номинально они выигрываются по честным правилам, а в реальности есть подковерные договоренности. То же самое будет и тут, — пояснил «Известиям» политик.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что обязать вести соцсети нужно только тех чиновников, которые непосредственно работают с людьми — занимаются обращениями граждан и проводят приемы.

— Но в целом я поддерживаю желание придать дополнительную публичность и открытость власти, — завил «Известиям» парламентарий.

В «Единой России» и «Новых людях» пока детально законопроект не изучали.

Замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев считает логичным закрепить в качестве еще одного официального ресурса верифицированную страницу органа власти в соцсети.

— Долгое время официальным лицом власти в интернете были только сайты. Но люди привыкли получать информацию из соцсетей — ими пользуются порядка 70% россиян, — отметил эксперт.

— «Диалог» помогает органам власти развивать их паблики. В каждом субъекте у нас есть Центр управления регионом. ЦУР помогает оформлять, готовить контент, продвигать паблики, проводить обучающие семинары для местных специалистов, — пояснил «Известиям» Цепелев.

По его словам, речь идет не только о страничках министерств, но и о школах, больницах, поликлиниках, детских садах и т.д.

— Здесь нужно разделять официальные и личные паблики. Официальные — учреждений — публикуют новости о работе. Например, паблик министерства здравоохранения Татарстана рассказывает, что в таком-то районе проводится ремонт больницы. Министр здравоохранения при этом может иметь личный аккаунт, подписанный его именем и фамилией, и выкладывать там в том числе личные заявления и даже семейные фото. Но личные аккаунты чиновников не регламентируются законопроектом, о котором идет речь. Рисков здесь не вижу, — пояснил он.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев, напротив, считает, что у законопроекта есть как плюсы, так и минусы, но первых всё же больше.

— Если чиновников обязать присутствовать в соцсетях, то их нужно обучать и объяснять им, что можно, а что нельзя писать. Неподготовленные люди могут не успокаивать, а, напротив, раздражать население. Нет гарантии и «защиты от дурака». Но, безусловно, власти нужно использовать все современные каналы коммуникации для общения с гражданами, — пояснил эксперт.

По его словам, предложение это разумное: лучше выпуск пара в соцсетях, чем на улице. Другое дело, что необходим мониторинг контента. Ведь часто бывает, что вместо информирования населения мы видим обиды, раздражения и переход на личности. Хотя именно так и выявляются некомпетентные чиновники — что тоже плюс, отметил эксперт.