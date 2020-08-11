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Не Сахалин, а Карафуто: Как японцы врут нам в глаза
11 августа 2020, 09:50 • 79 • Политика
В Японии прошли акции протеста у российского посольства. Участники размахивали плакатами с надписью: "Южный Карафуто (Сахалин) и весь архипелаг Тисима (все Курильские острова) являются исконной территорией Японии".
В Токио прошли акции протеста у российского посольства, организованные ультраправыми активистами в память о 75-й годовщине начала войны между СССР и Японией. Участники провокационного мероприятия пришли с транспарантами, на которых было написано требование отдать Японии не только Курилы, но и Сахалин.
Речь идёт о транспаранте "Южный Карафуто и весь архипелаг Тисима являются исконной территорией Японии". Архипелагом Тисима в Японии называют все Курильские острова. А Южный Карафуто - это остров Сахалин.
Другими словам, японцы хотят получить не 4 острова и уж тем более не два, как заявлял премьер Синдзо Абэ. Они хотят все острова Курильской гряды и Сахалин в придачу. Это ставит под большой вопрос возможность компромиссного решения вопроса Курил.
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