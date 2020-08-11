Не Сахалин, а Карафуто: Как японцы врут нам в глаза

В Токио прошли акции протеста у российского посольства, организованные ультраправыми активистами в память о 75-й годовщине начала войны между СССР и Японией. Участники провокационного мероприятия пришли с транспарантами, на которых было написано требование отдать Японии не только Курилы, но и Сахалин.

Речь идёт о транспаранте "Южный Карафуто и весь архипелаг Тисима являются исконной территорией Японии". Архипелагом Тисима в Японии называют все Курильские острова. А Южный Карафуто - это остров Сахалин.

Другими словам, японцы хотят получить не 4 острова и уж тем более не два, как заявлял премьер Синдзо Абэ. Они хотят все острова Курильской гряды и Сахалин в придачу. Это ставит под большой вопрос возможность компромиссного решения вопроса Курил.