Не с чистого листа: от послания ждут ответов на вопросы о развитии страны

Списание долгов регионам, контроль за ростом цен, укрепление границ России, индексация пенсий работающим пенсионерам и поддержка бизнеса. Это лишь немногие темы, которые ожидают услышать в послании президента Федеральному собранию парламентарии и эксперты. По их мнению, также глава государства должен дать и ответы на вопросы о том, как страна будет выходить из вызванного пандемией кризиса и отстаивать свои интересы в отношениях с Западом.

От пенсий до Донбасса

Послание Федеральному собранию в этом году может стать не менее знаковым, чем прошлом, когда Владимир Путин объявил о реформе Конституции. В этом уверены источники «Известий» в российском парламенте, где ждут от встречи с главой государства ряда важных стратегических решений, касающихся как социальной сферы, так и международной политики.

Как считают в Госдуме, работа над содержанием обращения неслучайно велась не только администрацией президента, но и правительством во главе с Михаилом Мишустиным, включая весь экономический блок. Об этом вечером 19 апреля сообщил и сам Владимир Путин — во время обсуждения послания с кабмином, участниками которого стали первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Марат Хуснуллин, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Минфина Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Решетников, а также вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая соцсферу.

Владимир Путин проводит совещание с руководством правительства и администрации президента по подготовке послания Федеральному собранию Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

— Давайте сейчас подведем хотя бы промежуточный итог, для того чтобы завтра в ходе совместной работы поставить окончательную точку по тем вопросам, которые я отметил, — подчеркнул президент.

По его словам, результат этой работы должен быть максимальным с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий и помощи людям — особенно тем, которые в ней нуждаются. Также необходимо и рачительное отношение к государственным финансам, чтобы каждый рубль был использован эффективно.

Глава государства может объявить о новых мерах поддержки населения, включая индексацию пенсий работающим пенсионерам, предположил в разговоре «Известиями» первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев. Именно для этого, по его мнению, и потребовались консультации с кабмином, а, возможно, и финансовый расчет грядущих преобразований.

— Социальная сфера будет одной из приоритетных в послании. Еще одной главной темой станет международная ситуация, а также роль в этом России. Граждане ждут, как президент ответит на выпады со стороны Запада, США,— пояснил парламентарий.

Первый зампред «Справедливой России» Михаил Емельянов полагает, что в послании глава государства может огласить решение по восстановлению индексации пенсий работающим пенсионерами. Экономика сегодня тесно связана с социальной политикой, которая нуждается в финансах, добавил парламентарий.

— Также нас волнует тема роста цен, особенно на продукты питания. Нужно срочно выработать механизм, чтобы регулировать эти процессы, — заявил он «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Объявления о финансовой помощи нуждающимся гражданам ожидают и в КПРФ.

— Предполагаю, что президент скажет в послании о необходимости поддержки институтов гражданского общества, а также социальной защиты. Будут приняты новые финансовые меры по социальному обеспечению населения, — высказал предположение в беседе с «Известиями» член партии, глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Во фракции ЛДПР ждут, что президент будет говорить о выплатах многодетным семьям и новых подходах в борьбе с бедностью. Также в партии полагают, что могут прозвучать тема поддержки пострадавшего от пандемии бизнеса, а также вопросы международной политики и борьбы с COVID-19.

Послание президента — это задание парламенту, который должен будет разработать для его выполнения ряд законов, заявил «Известиям» вице-спикер Госдумы, член ЛДПР Игорь Лебедев. Однако выполнять это задание, по его мнению, придется уже новому созыву Госдумы, после выборов.

В Совете Федерации ожидают от президентского послания ответа на вопрос, как Россия будет противодействовать цветным революциям на постсоветском пространстве — в Белоруссии, Армении, Центральной Азии.

— Эта угроза уже становится вызовом для безопасности РФ. Мне кажется, что президент должен дать ясный сигнал, что произойдет, если эти революции будет подходить ближе к границам нашей страны, в каком формате может произойти изменение наших границ в будущем, — заявил «Известиям» сенатор Игорь Морозов.

Источники «Известий», близкие к АП, допускают, что одной из тем послания может стать ситуация в Донбассе и защита жителей самопровозглашенных республик.

Запрос на заботу

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что это послание президента должно будет успокоить россиян, которые встревожены угрозой третьей волны пандемии, непростой ситуацией в экономике и напряженными отношениями России с Западом.

— Основной запрос, конечно, социально-экономический. Россияне ждут, когда они смогут вернуться к докоронавирусной жизни. Поэтому, полагаю, что главная часть послания будет посвящена именно этому. Это и тема восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам, новые виды помощи государства малообеспеченным, по которым пандемия ударила сильнее всего. В целом можно сказать, что это запрос на то, чтобы государство еще больше заботилось о людях. Но он ограничен бюджетными возможностями, — пояснил «Известиям» эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По его мнению, второй главной темой может стать внешняя политика, которой в этот раз будет уделено больше внимания. Ведь отношения с западными странами по сравнению с прошлогодним посланием значительно ухудшились.

Это мнение разделяет и глава АПЭК Дмитрий Орлов. Он считает, что особенности послания-2021 предопределены сочетанием двух серьезных вызовов.

— Первый — внешнеполитический, вызов растущего внешнего давления. Думаю, ответ президента на него может стать масштабным, оригинальным и асимметричным. Второй вызов — переход от коронакризиса к росту экономики. Ответом на него может стать сочетание мер стимулирования экономики и масштабной реструктуризации долгов регионов, — заявил «Известиям» эксперт .

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин в разговоре с «Известиями» отметил, что основные ожидания граждан, экспертов и политиков от послания касаются в первую очередь повестки, связанной с социальной сферой и экономикой — как будут преодолеваться последствия COVID-19, что произойдет с доходами граждан, на чем будут сконцентрированы усилия государства. Также эксперт считает, что всех волнует вопрос, на что у страны хватит ресурсов: подлатать дыры после пандемии или же продолжить масштабные нацпроекты, запущенные в прошлом году.