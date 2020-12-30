Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Игра "царь умирает" сыграна: Прогноз Хазина об интриге Путина сб...
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurA...
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказа...
"Будем считать, что накаркал!": Украинцев позвали попрощаться с Одессо...
Главная / Украина

«Не рванула ни одна из украинских АЭС, уже хорошо» – Золотарёв об итогах года

30 декабря 2020, 21:30  •  13 • Украина

Украине достались от СССР предприятия с колоссальной техногенной нагрузкой, и если с ними ничего не делать, то это приведет к катастрофе.

Об этом в эфире YouTube-канала «InterVizor» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв.

«Самый главный положительный момент (уходящего 2020 года – ред.) – это то, что не случилось катастрофы, и это уже хорошо. При всем том, что мы имеем на руках, а мы имеем на руках государство с колоссальной техногенной нагрузкой – атомные электростанции, аммиакопроводы и так далее.

Все это изношено, и в ближайшие десятилетия нам нужно думать, или закрыть атомные блоки, или модернизировать, или строить новые. На это нужны деньги. Все это может выходить из строя, создавать аварийные ситуации, но, слава Богу, пропетляли – и это, еще раз подчёркиваю, это уже хорошо. То есть не случилось самого плохого», – подытожил эксперт.

«Ну, а всё остальное, понятно, что год назад, когда мы встречали 2020 год, хотя у многих были предчувствия, год високосный, тяжелый будет, но мало кто думал о covid. Все рассчитывали, и экономические эксперты говорили о небольшом, но устойчивом экономическом росте, но как говорят в народе – «не сталося як гадалося», – добавил Золотарёв.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



13
Источник
Похожие новости
30 декабря 2020, 07:45
Украинцы припомнили русским о "самой страшной зраде в мире"
29 декабря 2020, 18:55
Зеленский берёт курс на войну: Эрдоган обещает ввязаться в войну на Донбассе
29 декабря 2020, 18:55
Москаль дал оценку команде Зеленского: В стоптанных ботинках, секонд-хенде, грязные и неумытые
30 декабря 2020, 02:15
Игорь Додон назвал причины своего поражения на выборах президента Молдовы
29 декабря 2020, 18:55
Помощник президента Шефир торгует должностями по 5 миллионов долларов
29 декабря 2020, 17:05
По доносу героя АТО киевлянин может сесть на 5 лет за советскую шапку-ушанку
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 декабря 2020, 13:00
Украинцы ополчились на Зеленского после слов о великой войне с Россией
25 декабря 2020, 04:00
"Маменькина деточка" и полуголые танцы: бойцы ВСУ опозорились в Tik Tok
27 декабря 2020, 03:40
Ещё бы русские так боролись за украинскую вакцину: Ведущий поддел негодующего депутата
25 декабря 2020, 21:25
"Удивлены...": Захарова растерялась от гнева Израиля на русского посла
26 декабря 2020, 10:15
Американцы считают происходящее "переворотом". Будет ли военное положение
26 декабря 2020, 18:30
"Не воюем мясом": Украинский вояка выдал Зеленскому неудобную правду о битве с Россией
24 декабря 2020, 07:50
«В связи с врождённым кретинизмом»: В Раде потребовали отозвать госфинансирование фильма Сенцова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.