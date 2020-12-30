«Не рванула ни одна из украинских АЭС, уже хорошо» – Золотарёв об итогах года

Украине достались от СССР предприятия с колоссальной техногенной нагрузкой, и если с ними ничего не делать, то это приведет к катастрофе.Об этом в эфире YouTube-канала «InterVizor» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв.«Самый главный положительный момент (уходящего 2020 года – ред.) – это то, что не случилось катастрофы, и это уже хорошо. При всем том, что мы имеем на руках, а мы имеем на руках государство с колоссальной техногенной нагрузкой – атомные электростанции, аммиакопроводы и так далее.Все это изношено, и в ближайшие десятилетия нам нужно думать, или закрыть атомные блоки, или модернизировать, или строить новые. На это нужны деньги. Все это может выходить из строя, создавать аварийные ситуации, но, слава Богу, пропетляли – и это, еще раз подчёркиваю, это уже хорошо. То есть не случилось самого плохого», – подытожил эксперт.«Ну, а всё остальное, понятно, что год назад, когда мы встречали 2020 год, хотя у многих были предчувствия, год високосный, тяжелый будет, но мало кто думал о covid. Все рассчитывали, и экономические эксперты говорили о небольшом, но устойчивом экономическом росте, но как говорят в народе – «не сталося як гадалося», – добавил Золотарёв.