Турецкая газета Türkiye опубликовала статью о выступлении на саммите "Крымской платформы" министра иностранных дел республики Мевлюта Чавушоглу. Он заявил, что полуостров не принадлежит ни России, ни Украине.

Обозреватель газеты Türkiye Мерьем Айбике Синан опубликовала материал о саммите "Крымская платформа", который прошёл на Украине.

Она поддержала позицию министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который выступил на саммите, и отметила, что у Анкары всегда была чёткая своя позиция.

"Мы говорим: "Крым принадлежит татарам-тюркам", — пишет журналистка.

В свою очередь Чавушоглу на саммите заявил, что международная система делает недостаточно, чтобы решить "проблему Крыма".

Айбике же считает, что из-за того, что Москву "не волнует позиция других государств" относительно своих регионов, а президент Владимир Путин "мастерски отстаивает свою позицию, используя элегантный дипломатический язык", вопрос не решится только "ворчанием " Европы или США.