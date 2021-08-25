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Не русский и не украинский: В Турции выдвинули свою версию о принадлежности Крыма
25 августа 2021, 16:05 • 125 • Политика
Турецкая газета Türkiye опубликовала статью о выступлении на саммите "Крымской платформы" министра иностранных дел республики Мевлюта Чавушоглу. Он заявил, что полуостров не принадлежит ни России, ни Украине.
Обозреватель газеты Türkiye Мерьем Айбике Синан опубликовала материал о саммите "Крымская платформа", который прошёл на Украине.
Она поддержала позицию министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который выступил на саммите, и отметила, что у Анкары всегда была чёткая своя позиция.
"Мы говорим: "Крым принадлежит татарам-тюркам", — пишет журналистка.
В свою очередь Чавушоглу на саммите заявил, что международная система делает недостаточно, чтобы решить "проблему Крыма".
Айбике же считает, что из-за того, что Москву "не волнует позиция других государств" относительно своих регионов, а президент Владимир Путин "мастерски отстаивает свою позицию, используя элегантный дипломатический язык", вопрос не решится только "ворчанием " Европы или США.
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