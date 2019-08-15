Не русские воруют, а американцы: В Софведе ответили правдой на обвинения Болтона

Американцы отстают от России на 15-20 лет в сфере разработки гиперзвукового оружия. Об этом заявил газете "Взгляд" член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил о том, что российская сторона при создании гиперзвуковых ракет использует американские технологии. Он не стал предоставлять доказательства, но добавил, что взрыв на полигоне под Северодвинском говорит о том, что Москва работает над созданием новых видов доставки ядерных зарядов.

Комментируя ситуацию, Клинцевич напомнил о том, что чуть больше года назад Болтон и другие политики в США говорили о том, что Россия якобы блефует, заявляя о создании гиперзвукового оружия. Однако теперь его риторика радикально изменилась.

Сенатор считает, что американцы сильно отстают от русских и нагнать уже вряд ли удастся. Это связано с тем, что Москва делает ставку не на количество оружия, а на качество. Вашингтон этого не ожидал.

"Эти разработки есть у России, а у США их нет. И говорить о том, что Россия украла у США то, чем американцы не обладают, - это по меньшей мере смешно", - пояснил он, добавив, что это именно США сейчас пытаются украсть российские технологии.