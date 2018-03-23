Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На 8% не человек: Ученые расшифровали ДНК "пришельца" из Атакамы
Испытание для президента: как непопулярные реформы Макрона могут сказаться на по...
Душенов 163: «Авангард» заставил Трампа капитулировать
СМИ узнали о деталях новой экономической программы Путина (РАКЕТА.News)
Главная / Политика

Не рой яму другому: Китай объяснил США, чем для них закончится торговая война

23 марта 2018, 03:54  •  94 • Политика
Пекин пообещал "бороться до конца" с торговыми мерами Вашингтона.
Китай требует от США отказаться от вредоносных торговых мер в отношении Поднебесной, так как в конечном итоге они принесут вред самим американцам. Такое заявление сделало посольство Китая в США.
Ранее американский президент Дональд Трамп подписал меморандум, в котором потребовал предоставить ему в течение двух недель список китайских товаров, пошлины на которые будут резко увеличены. Также глава Белого дома пообещал инициировать против Поднебесной иск в ВТО по поводу нарушений Китая в области лицензирования и использования торговых марок.
В посольстве Китая подчеркнули, что глубоко разочарованы таким решением президента США. КНР выступает против подобных действий, говорится в заявлении.
"Если США начнут торговую войну, Китай будет сражаться до конца, чтобы защитить свои законные интересы всеми необходимыми способами", - пообещали в китайском посольстве.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

94
Источник
Похожие новости
22 марта 2018, 14:54
Владимир Путин призовет граждан России к единству
22 марта 2018, 18:09
Британский совет прекратил работу в России
23 марта 2018, 00:39
Нам нечего сказать: Туск и Юнкер провели "лучшую" пресс-конференцию

Загрузка...
22 марта 2018, 14:54
"Мы открыты, остальное - ваше право" - Спикер Госдумы ответил на бойкот деятельности палаты
23 марта 2018, 03:54
Ради мира и безопасности: Россия окажет военную помощь Центрально-Африканской Республике
22 марта 2018, 06:24
Песков отметил поспешность и противоречивость обвинений в адрес России по делу Скрипаля
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
23 марта 2018, 00:24
ЕК выступает за новый долгосрочный контракт на транзит газа между Россией и Украиной
23 марта 2018, 00:39
Нам нечего сказать: Туск и Юнкер провели "лучшую" пресс-конференцию
23 марта 2018, 00:24
«Под видом борьбы с терроризмом»: «Лаборатория Касперского» обнаружила американскую п...
23 марта 2018, 00:39
Задержание Савченко раскололо Украину в соцсетях
23 марта 2018, 00:39
США хотели показать свои боевые возможности в Арктике. Они это сделали
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
18 марта 2018, 21:09
Подведение итогов президентских выборов в РФ. Онлайн
21 марта 2018, 12:54
Сравнившую голосовавших за Путина с приматами радиоведущую отстранили от эфира
19 марта 2018, 08:54
Новое столкновение у Евфрата заставило А-50У действовать. США претендуют на «Хушамский карман» и юг Сирии
17 марта 2018, 14:39
Внезапная смерть: Скончался выдавший властям США информатора WikiLeaks хакер
19 марта 2018, 13:39
Результаты выборов президента в России 2018: за Путина проголосовали 76,66% избирателей
18 марта 2018, 10:09
Итоги недели. «Лондон, гудбай, пора домой»
21 марта 2018, 09:24
«О последствиях никто не думает»: как выборы президента России раскололи украинскую политическую элиту
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.