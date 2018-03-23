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Не рой яму другому: Китай объяснил США, чем для них закончится торговая война
23 марта 2018, 03:54 • 94 • Политика
Пекин пообещал "бороться до конца" с торговыми мерами Вашингтона.
Китай требует от США отказаться от вредоносных торговых мер в отношении Поднебесной, так как в конечном итоге они принесут вред самим американцам. Такое заявление сделало посольство Китая в США.
Ранее американский президент Дональд Трамп подписал меморандум, в котором потребовал предоставить ему в течение двух недель список китайских товаров, пошлины на которые будут резко увеличены. Также глава Белого дома пообещал инициировать против Поднебесной иск в ВТО по поводу нарушений Китая в области лицензирования и использования торговых марок.
В посольстве Китая подчеркнули, что глубоко разочарованы таким решением президента США. КНР выступает против подобных действий, говорится в заявлении.
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