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Не Россия: Трамп нашёл нового виновника заражения коронавирусом

30 мая 2020, 15:55  •  97 • Политика
В распространении коронавируса виноваты Китай и ВОЗ, заявил президент США Дональд Трамп. Также он объявил о разрыве всех отношений Вашингтона с ВОЗ.
Президент США Дональд Трамп назначил главных виновников пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Ими, по мнению главы Белого дома, являются Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Китай. Об этом Трамп объявил во время своей пресс-конференции в Вашингтоне.
В этой связи Трамп объявил о том, что США разрывает все отношения с ВОЗ. На практике это означает, что Вашингтон перестанет финансировать организацию и перенаправит деньги "на другие нужды".
"В распространении коронавируса виноваты Китай и ВОЗ", - заявил Трамп на пресс-конфереции.
Напомним, что ЕС и Япония уже анонсировали, что собираются провести расследование в отношении действий ВОЗ в связи с эпидемией коронавируса. В свете последних заявлений президента США не исключено, что организацию в будущем ждёт "нюрнбергский процесс".
"Правоохранительные органы РФ, в свою очередь, которые имеют уголовно-процессуальное право, а это и Федеральная служба безопасности, и Генеральная прокуратура, Следственный комитет также могут провести свою проверку. Особенно Генеральная прокуратура", - считает учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев.
Он пообещал поднять этот вопрос в обращении Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС).
Тем временем ВОЗ предрекла миру вторую волну эпидемии коронавируса. Ориентировочный срок - октябрь или ноябрь 2020 года. Однако новый всплеск случаев COVID-19 может возникнуть и раньше, приводит Nation News слова представителя ВОЗ Майкла Райана.

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