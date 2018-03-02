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Не Россия: Премьер-министр Украины нашёл виновного в газовом кризисе
02 марта 2018, 23:39 • 384 • Политика
Гройсман обвинил «Нафтогаз» в ситуации с дефицитом российского голубого топлива.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подверг жёсткой критике руководство компании "Нафтогаз" за недостаточные запасы российского голубого топлива в газовых хранилищах. По словам главы правительства, нужно было заставить украинцев экономить газ гораздо раньше.
Ранее "Газпром" объявил о расторжении с Киевом всех контрактов на поставку газа Украине. В следствии этого уже в четверг 1 марта голубое топливо перестало поступать. Это вызвало на Украине жёсткий дефицит газа, хотя ещё в январе глава государства Пётр Порошенко публично заявлял, что страна полностью "энергонезависима".
Из-за нехватки газа украинцев призвали сократить потребление голубого топлива и снизить температуру в квартирах, подкрутив батареи. При этом премьер-министр уверяет, что ситуация с дефицитом газа на Украине "полностью контролируемая".
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