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Пока цели не достигли

Целью так называемого "отравления" Алексея Навального является не Москва. Те, кто затеял эту громкую историю, хотели навредить Германии и Евросоюзу, уверен публицист Анатолий Вассерман.

"Главной мишенью всего этого антироссийского скандала была не Российская Федерация, а Германия и через нее Евросоюз в целом",

– заявил он в интервью "Украине.ру". И организаторы атаки находятся за океаном.



Эксперт отметил, что в последнее время президент США Дональд Трамп прилагает немало усилий к возрождению американского промышленного производства. Однако на данный момент у него в арсенале только снижение конкурентоспособности импорта, введение санкций и таможенных пошлин, а также попытки ограничить доступ промышленности ФРГ к дешевой энергии.

В случае повышения цены на энергию продукция предприятий Германии заметно повысится в цене и станет неконкурентоспособной, раскрыл аналитик замысел главы Белого дома. И добавил: "Именно этим и объясняются все танцы с бубном вокруг "Северных потоков".

Ответить на вопрос, удалось ли организаторам "отравления" Навального достичь своих целей, пока трудно, сказал Вассерман. По его мнению, борьба в разгаре.

Ранее в ЕС указали на политические мотивы травли "Северного потока – 2". Укрепление взаимодействия Москвы и Берлина в энергетической сфере делает Германию более устойчивой к влиянию США, пояснил депутат Европарламента от ФРГ Максимилиан Крах.