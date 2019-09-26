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Не романтике в угоду. Экологическая диктатура как вероятное будущее человечества

26 сентября 2019, 18:39  •  99 • Аналитика

Чудесный новый мир


Я тщетно пытаюсь представить себе мир будущего, в котором победили «зеленые». Почему тщетно? Да потому, что он кажется настолько фашистским по своей сути, что вряд ли человечество когда-нибудь с этим согласится. Хотя если посмотреть на то, куда и как движется современная цивилизация, кажется, что все не так уж однозначно, и дна у ямы может и не оказаться…




Ладно, давайте попробуем хоть чуть-чуть смоделировать «будущее», в котором победила условная Грета Тунберг (если вы не в курсе, кто это, не торопитесь гуглить – я чуть ниже расскажу о ней). Итак…


Понятно, что в этом прекрасном будущем не будет двигателей внутреннего сгорания. Не будет и атомной энергии (потому что «фу, грязный атом!»), никакой электрогенерации на углеводородах, никаких ГЭС (речку жалко, рыбка плачет)… Но любой эколог любит жить в комфорте, иначе ему будет трудно добраться до веганского кафе и заказать себе фреш из сельдерея. Поэтому все свободные площади должны быть покрыты ветряками и панелями солнечных батарей. Правда, их производство тоже не очень экологично, но ради фреша из сельдерея можно и потерпеть, правда?

Разумеется, какие-то клочки суши для бедных зверюшек оставят. На каждое дерево, у каждой полянки установят круглосуточные камеры, отслеживающие нарушителей. Каждого, кто осмелится наступить на живую травинку, будет ждать огромный штраф, а то и тюрьма – травка тоже живая, и это убийство!

Пока не очень понятно, как быть с сельхозкультурами – даже веганы хотят кушать. Вероятно, придумают какой-то гуманный способ косить злаковые и доставать из земли корнеплоды. Может, какой-то наркоз для травки… Но скорее всего, в моду войдет какой-то вегетативный расизм – будет доказано, что только дикие растения испытывают боль и муки, а культурные относятся к низшей расе, боли не испытывающей. Теория спорная, но это дешевле, чем наркоз для травки, так что сгодится…

Также большой проблемой станут первобытные племена – пигмеев трудно будет убедить в том, что мясо кушать нельзя. Поэтому всех этих пигмеев и папуасов, скорее всего, просто уничтожат. Но никакого варварства, конечно же – гуманно, под наркозом, тихая эвтаназия ради торжества доброты и единства с природой.

Скорее всего, уничтожить придется не только первобытных, но это уже частности: не важен научный и технологический уровень «пигмеев», важно вовремя объявить их таковыми. А дальше, во имя торжества высших ценностей и бесконечной правоты и мудрости, можно будет уничтожать всех, кто откажется жить «в единстве с природой».

Но не спешите указывать автору на то, что кое-кто может и по зубам веганам дать: автор ведь рассматривает гипотетическую ситуацию, в которой победили именно любители природы. Чисто теоретически это вполне возможно: сначала установление единого мирового порядка силой оружия, а уже потом, на плечах военных и ученых, к власти приходят одержимые и…

Под парусами на яхте «Эдмонд де Ротшильд»


Поводом к этим грустным размышлениям как раз и стала упомянутая Грета Тунберг — психически не очень здоровая шведская школьница, недавно выступившая на международной конференции ООН по климату. Прославилась Грета тем, что в своей родной Швеции прогуливала школу и вместо занятий шла к зданию парламента, где устраивала одиночные пикеты с разными экологическими требованиями.

Со временем весть о такой последовательной и несгибаемой активистке посредством соцсетей облетела весь мир. Сторонники Греты начали проводить свои акции протеста по всему миру – и в знак солидарности, и так, чтобы не забывали. Даже «оранжевые жилеты» во Франции, изначально выступавшие с экономическими требованиями, вдруг поддались общей истерии и начали «топить» за Грету. Хотя, прямо скажем, от «оранжевых жилетов» там осталось только название, которое давно подхватили французские левые и «зеленые».



Вишенкой на торте стало выдвижение Греты Тунберг на Нобелевскую премию мира. Конечно, дадут или не дадут, пока ещё не совсем ясно (хотя кого мы будем обманывать – дадут с вероятностью 99%), но это было достаточно веским основанием для приглашения Греты на упомянутую конференцию.


В Нью-Йорк Грета добиралась не совсем обычным способом: на яхте, принадлежащей клану Ротшильдов. Дело в том, что самолетами Грета не летает принципиально, потому что те очень вредят экологии. На самой яхте, по требованию малолетней активистки, был опечатан дизель – только парусная тяга, только романтика и экологическая безупречность. Хотя сколько вреда экологии нанесло строительство яхты стоимостью в несколько миллионов долларов, история умалчивает, но настоящих активистов такие мелочи никогда не интересовали.

На самом саммите юная пикетчица разразилась гневной речью в адрес мировых лидеров, которые думают только о деньгах, которые отняли у неё детство и мечту, и из-за которых она вынуждена стоять на этой трибуне, вместо того, чтобы мирно ходить в родную школу. Эта речь даже удостоилась отдельной реплики Дональда Трампа, который назвал её «счастливой девочкой, которую ожидает светлое и замечательной будущее».

На всякий случай уточню – у девочки диагностировано психическое расстройство, известное как «синдром Аспергера». Но пусть вас не смущает её искаженное, лишенное всякого интеллектуального следа, лицо на фотографиях – говорят, что аналогичное расстройство было и у Эйнштейна, а того точно трудно назвать глупым.

Синдром Аспергера — общее нарушение психического развития, характеризующееся серьёзными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром интересов и занятий.


И все-таки немного странно, что одним из главных мировых ньюсмейкеров стала девочка с психическими отклонениями. Может, за ней кто-то стоит?

Самое беглое «расследование» показывает, что теперь за Гретой стоит такая мощнейшая политическая сила, как Демократическая партия США. Взяли под опеку молодое дарование, так сказать. Отчасти это логично: экология всегда была коньком демократов (правда, не тогда, когда речь заходит о сланцевой нефти), эту карту они регулярно разыгрывают на каждых выборах, стремясь привлечь на свою сторону как можно больше молодежи. Точнее, молодежь в США традиционно за демократов, и заигрывания с нею являются частью стандартного электорального инструментария любого предвыборного штаба демократов, идет речь о выборах президента или конгрессмена.

Говорим "экология", подразумеваем…


Вы спросите, чем это может быть интересно для России и её граждан? О, у нас тут очень много поводов для интереса и даже для беспокойства!

Прежде всего мы с вами (кто постарше, конечно) хорошо помним, как «борьба за экологию» может быть использована в не совсем благовидных целях. Вспомните «экологические» протесты восьмидесятых, когда «под раздачу» доморощенных активистов попадали самые разные промышленные объекты: от энергоблоков новых АЭС до Байкальского ЦБК и массы объектов поменьше. Да, это были экологические протесты, но в то же время они стали отличной тренировкой нарождающейся оппозиции, в итоге развалившей СССР. Причем уже тогда можно было понять, что из себя представляет эта самая оппозиция – и по безграмотности лозунгов, и по готовности спекулировать на страхах общества, и по «упоротости» (извините, трудно подобрать другое слово), с которой к каждой проблеме, многие из которых возникли десятилетия назад, «пристегивали» действующую на тот момент власть.

Да, как и в случае с выступлением Греты Тунберг, выступление под экологической вывеской обязательно превращалось в политический выпад, в способ ударить по власти, обвинить её в чем-то. И это тоже работало, во всяком случае, в СССР переход от экологических лозунгов к политическим был стремительным и прошел гладко, без малейшего внутреннего сопротивления.
Нужно ли Косово единой Европе? Мятежный край могут вернуть Сербии


Нужно ли говорить, что в современной России проходят аналогичные процессы и каждое выступление озабоченной экологической ситуацией общественности немедленно пытается «оседлать» оппозиция? За примерами далеко ходить не надо – мусорные полигоны в Архангельской области, возможно, действительно не идеальное решение властей, но больше всего «копошатся» в этих полигонах именно последователи Навального.

Есть и ещё одна сторона проблемы, касающаяся нас напрямую – требования разного рода демонстрантов ограничить добычу и потребление углеводородов, запретить прокладку новых путей их транспортировки и так далее. То есть часто эти «экологические» лозунги носят вполне прикладной, политический характер: ударить по строительству газопровода «Северный поток 2», подготовить почву для возможного запрета эксплуатации Северного морского пути, ограничить прибыль российских экспортеров нефти и газа.

И не стоит недооценивать эти лозунги. Да, разумеется, нам на требование отказаться от эксплуатации Севморпути «наплевать и растереть». Но без иностранных грузоперевозчиков и транспортных компаний он никогда не выйдет на уровень реального конкурента Суэцу. А раз так, то и коммерческая выгода под вопросом, и геополитическое значение, мягко говоря, так себе…

А теперь задайтесь вопросом, как будет реагировать иностранный грузоперевозчик и грузоотправитель, если каждое судно, пришедшее в Европу через Севморпуть, будет встречать толпа активистов с транспарантами и проклятиями? Вот именно: такая реклама никому не нужна, и от таких перевозок будут бежать все, кто только может.

Поэтому не сомневайтесь: нам есть что обдумать в связи с визитом Греты Тунберг в Нью-Йорк. И её психический статус – последнее, на что тут стоит обращать внимание…
Виктор Кузовков

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