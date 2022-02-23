«Не решат ничего»: российские дипломаты отреагировали на новые санкции стран Запада против РФ

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов усомнился в том, что США рассчитывают на пересмотр Россией своего внешнеполитического курса под угрозой санкций. Так дипломат прокомментировал новые ограничения в отношении Москвы, о которых накануне рассказал глава Белого дома Джо Байден. С новыми рестрикциями также выступили Евросоюз, Великобритания, Канада, Япония и Австралия. Российские дипломаты выразили уверенность, что РФ научилась развиваться в условиях санкционных режимов, а новые ограничения также способны нанести урон мировым финансовым и энергетическим рынкам.

Направленные против России санкции в связи с признанием ДНР и ЛНР «ничего не решат», заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, эти ограничительные меры способны негативно отразиться на мировом финансовом и энергетическом рынках.

«Трудно себе представить, что кто-либо в Вашингтоне рассчитывает на пересмотр Россией своего внешнеполитического курса под угрозой рестрикций», — приводится комментарий Антонова на странице посольства в Facebook.

По его словам, Россия уже научилась развиваться в условиях санкционных режимов.

«Не окажутся в стороне и Соединённые Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен», — заключил Антонов.

Комментируя урегулирование ситуации на Украине, Антонов отметил, что власти США не убеждали Киев выполнять Минские соглашения, а лишь поощряли к бездействию.

«На протяжении семи лет американцы ничего не сделали, чтобы убедить украинское руководство в необходимости выполнения Минских соглашений, — заявил Антонов. — Взобравшись на плечи США, Киев уверовал в возможность разрешения внутриукраинского конфликта силовым путём».

Властям США достаточно было заставить Киев сесть за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР, заключил он.

С позицией Антонова также согласился российский посол в Канаде Олег Степанов. Он напомнил, что резолюции Совета Безопасности ООН обязательны для исполнения всеми государствами в мире.

«Прискорбно, что Украина не выполняла их в течение всех семи лет, а ряд стран, особенно западных и имеющих особый интерес к тому, что происходит внутри Украины и вокруг неё, не смогли её заставить это сделать», — приводит слова Степанова РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что текущая ситуация наблюдается именно из-за отказа Киева от выполнения своих обязательств по минскому комплексу мер.

Вместе с тем Степанов выразил уверенность, что Россия ответит на санкции в соответствии с принципом взаимности.

Напомним, что США объявили о новых санкциях против России после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР. Обозначенные главой Белого дома Джо Байденом ограничения, в частности, коснулись ВЭБ и Промсвязьбанка.

Также введены санкции в отношении суверенного долга России, футбольного клуба ЦСКА и «представителей российских элит», среди которых сыновья директора ФСБ Александра Бортникова, первого заместителя главы президентской администрации Сергея Кириенко и бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что санкции должны иметь сдерживающий эффект. По её словам, США разработан ряд других ограничений на случай ухудшения ситуации.

По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, ЕС утвердил санкции в отношении депутатов Госдумы, проголосовавших за решение о независимости республик Донбасса. В список также вошли 27 физических и юридических лиц, среди которых банки и организации, финансирующие операции России в Донбассе.

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Наряду с этим ЕС запретил своим предпринимателям вести бизнес с ЛНР и ДНР и ограничил доступ России к финансовому рынку и рынку капитала.

Лондон, в свою очередь, ввёл санкции в отношении пяти российских банков — «Россия», Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.

Британские санкции также введены в отношении предпринимателей Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, этим лицам запрещён въезд на территорию Великобритании, а их активы, расположенные в Соединённом Королевстве, будут заморожены.

Кроме того, о санкциях в отношении РФ заявили Канада, Австралия и Япония. Эти ограничения также касаются российского госдолга, крупных банков, ряда физических лиц и структур из ДНР и ЛНР.

Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов в беседе с RT заявил, что санкции Японии против России не вызывают удивления.

«Это решение коллективное. Оно принято в рамках Большой семёрки, то есть стран, которые считают себя ядром западного мира. И здесь нечему удивляться. Япония уже не первый раз присоединяется к разного рода антироссийским выходкам», — сказал сенатор.

Он отметил, что «таким образом очень трудно налаживать добрососедские отношения».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что антироссийские санкции западных стран нелегитимны.

«Мы считаем, эти санкции нелегитимны. Это во-первых. Мы уже давно поняли, что это единственный инструмент руководителей западных стран против нас, для того, чтобы сдерживать наше развитие», — сказала она в комментарии телеканалу BBC.