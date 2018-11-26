«Не реагировали на требования остановиться»: в ФСБ сообщили о задержании нарушивших границу РФ украинских судов

Украинские суда, нарушившие границу РФ, были задержаны. Об этом сообщает ФСБ России. В службе также отметили, что корабли ВМС Украины не реагировали на требования остановиться, из-за чего пограничникам пришлось применить оружие. При этом были ранены трое украинских военнослужащих, им оказана медицинская помощь. 25 ноября три корабля ВМС Украины неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала действия Киева «бандитскими методами», при помощи которых Украина намерена обвинить Москву в агрессии.

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании трёх кораблей Военно-морских сил Украины, совершивших в воскресенье, 25 ноября, ряд провокаций в акватории Чёрного моря. Об этом сообщается в распространённом заявлении Центра общественных связей ФСБ России.

«Нарушившие сегодня утром Государственную границу России суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в 19​​​:00 25 ноября осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что три судна ВМС Украины не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ России и Черноморского флота РФ о немедленной остановке, а также опасно маневрировали.

«С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие. В результате в территориальных водах РФ в Чёрном море все три судна ВМС Украины задержаны. Трём раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет», — говорится в сообщении.

В ФСБ отдельно подчеркнули, что украинской стороне был известен порядок прохождения военных кораблей через территориальное море Российской Федерации и по Керчь-Еникальскому каналу.

«Этот порядок уже ранее использовался ими для осуществления мирного прохода», — отметили в ведомстве.

Также было возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы России.

Напомним, что ранним утром 25 ноября в погрануправлении ФСБ России по Республике Крым заявили о нарушении тремя кораблями Военно-морских сил Украины статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву. Два малых бронированных артиллерийских катера проекта «Гюрза» — «Бердянск» (бортовой номер U-175) и «Никополь» (U-179), — а также рейдовый буксир «Яны Капу» пересекли госграницу и «неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации».

Совершавшие переход из Одессы в Мариуполь экипажи не подчинялись законным требованиям российских властей и опасно маневрировали, продолжая движение в направлении Керченского пролива.

Позднее было зафиксировано выдвижение из порта Бердянск в Азовском море ещё нескольких бронированных катеров «Гюрза». Однако позднее в ЦОС ФСБ сообщили, что три корабля ВМС Украины «легли на обратный курс и возвращаются на базу».

В связи с провокационным инцидентом в целях безопасности Керченский пролив был закрыт для прохода гражданских судов.

Резко осудила провокационные действия украинских властей официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По её словам, Киев прибегает к «бандитским методам».

«Разорвав Украину на части, Порошенко и вся майданная гоп-компания, как сейчас это делает Саакашвили, потом будут гастролировать по миру с лекциями о пользе демократии. В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии», — написала Захарова в Facebook.

В свою очередь, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв выразил уверенность в том, что единственной целью действий украинских кораблей в черноморской и азовской акваториях является намерение вынудить Россию пресечь эту провокацию и затем выдать российскую реакцию за агрессию.

«С военной точки абсолютно бессмысленная затея. С политической, увы, весьма перспективная, ведь, к попу не ходи, и НАТО, и Евросоюз опять станут стеной за киевскими провокаторами, что бы ни происходило и что ни произойдёт», — отметил сенатор.

При этом он отметил, что рано или поздно «киевская истерия сойдёт на нет, а провокаторы будут списаны в бесславную историю».

Как сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, глава государства созвал военный кабинет в связи со складывающейся ситуацией. При этом Пётр Порошенко поручил МИД проинформировать страны «Большой семёрки» и членов Совета Безопасности ООН об обстановке в регионе, а также инициировать рассмотрение инцидента в ООН и ОБСЕ.

«Президент Украины находится в непосредственном контакте с руководством ЕС и НАТО», — приводит телеканал «112 Украина» сообщение пресс-службы администрации Порошенко.

На страницу галереи

В Европе уже отреагировали на провокацию в районе Керченского пролива, призвав стороны к сдержанности и деэскалации ситуации. По словам главы европейской дипломатии Федерики Могерини, «напряжённость в Азовском море и Керченском проливе опасно возросла».

«Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода по Керченскому проливу, и призываем всех действовать максимально сдержанно, чтобы немедленно деэскалировать ситуацию», — отмечается в распространённом заявлении.

С аналогичным призывом выступила представитель НАТО Оана Луганеску, сообщившая, что в Североатлантическом альянсе «внимательно следят» за развитием ситуации в регионе и находятся в контакте с украинскими властями.

«Мы призываем к сдержанности и деэскалации», — цитирует ТАСС Луганеску.

При этом представитель НАТО добавила, что альянс поддерживает суверенитет Украины и её территориальную целостность, включая навигационные права в её территориальных водах.

«Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море в соответствии с международным правом», — заявила Луганеску.