«Не реагировали на этот факт»: в СК выяснят, почему правоохранители не проверили колонию, где содержится Цеповяз

Уголовное дело в отношении сотрудников администрации амурской колонии № 3, которые допустили послабления режима кущевскому бандиту Вячеславу Цеповязу, удалось возбудить лишь со второй попытки. Как выяснил RT, еще в августе этого года ФСИН передавал материалы о возможных нарушениях в региональный СК, однако амурские следователи отказались проводить доследственную проверку. В центральном аппарате СК заявили, что проверят, почему ранее правоохранительные органы не реагировали на сигнал о преступлении. Адвокаты Цеповяза и члены ОНК утверждают, что преступник содержался в обычных условиях, а фото с икрой и крабами могут быть поддельными.

В распоряжении RT оказались документы, из которых следует, что силовики проверяли скандальную ситуацию вокруг осужденного члена банды Цапка Вячеслава Цеповяза c января 2018 года. Поводом стали два обращения от супруги заключенного Натальи Стришней.

В одном из обращений женщина жаловалась на угрозы со стороны супруга в адрес себя и своих детей. Во втором заявляла о систематическом нарушении Цеповязом правил внутреннего распорядка колонии строгого режима, где тот отбывает наказание.

После служебной проверки УФСИН направил материалы в региональные управления прокуратуры и Следственного комитета. В сопроводительном письме говорилось, что факт угроз не подтвердился, а материалам в отношении сотрудников администрации колонии № 3 попросили дать процессуально-правовую оценку.

В августе руководитель Благовещенского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Амурской области Павел Шелеметьев направил ответное письмо в УФСИН. В своем ответе он заявил, что не видит оснований для участия СК в расследовании ситуации.

«Возвращаю материал проверки по обращению Цеповяз Н.И. по факту нарушения осужденным Цеповяз В.А. правил внутреннего распорядка исправительного учреждения как необоснованно направленный в наш адрес», — пишет руководитель СУ СК Павел Шелеметьев.

Также, по его словам, в материалах внутренней проверки администрацией УФСИН отсутствуют сведения о совершении преступления должностными лицами службы исполнения наказаний.

Адвокат Цеповяза Роман Боков рассказал RT, что в течение года условия содержания его подзащитного проверялись несколько раз.

«Проводили проверки ФСИН, прокуратура и следователи», — утверждает Боков. Однако, по словам адвоката, нарушений выявлено не было.

В Следственном комитете России заявили RT, что в настоящий момент следствием устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления.

«Также выясняется, почему ранее правоохранительные органы не реагировали на этот факт, — заявила и.о. руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации СК Светлана Петренко. — Председатель Следственного комитета поручил тщательно проверить и другие возможные факты нарушений администрацией исправительного учреждения требований уголовно-исполнительного законодательства в указанной колонии».

Обращение бандита

Между тем, сегодня стало известно, что Цеповяз, помещенный сразу после скандала в штрафной изолятор, был переведён обратно в свой барак.

«Он пробыл в ШИЗО несколько дней, и сейчас мы выясняем, насколько обоснованным было его помещение в изолятор», — рассказывает Роман Боков.

Тем временем члены ОНК помогли Цеповязу снять видеообращение, в котором тот сформулировал свою позицию относительно разгоревшегося скандала. На видео заключенный утверждает, что жил в тех же условиях, что и остальные осужденные, а фото с крабами, икрой и шашлыком были частично смонтированы, а частично сняты у него дома или в День открытых дверей, когда в колонии разрешено снимать на камеру.

«Видеозапись делала я, — рассказывает RT председатель ОНК по Амурской области Наталья Охотникова. — Видео имеется, но пока я никому его не предоставлю до окончания нашего собственного расследования».

Охотникова рассказала, что, по словам Цеповяза, за публикацией фотографий якобы стоит его бывшая жена, с которой он судится из-за совместного имущества и бизнеса.

«Он говорит, что супруга неоднократно угрожала ему: в случае, если он не откажется от своих притязаний на имущество, она сделает его пребывание в колонии невыносимым», — цитирует преступника Охотникова.

При этом правозащитница подтверждает, что Цеповяз находился на облегченных условиях содержания.

«Всего в колонии 10 отрядов, — рассказывает Охотникова. — Когда у Цеповяза не было никаких взысканий, он находился в 9-м отряде, там облегченные условия: кровати не двухъярусные, небольшие комнаты без дверей, находятся в них по 2 человека».

В обыкновенном отряде, по словам Охотниковой, лишь одна большая комната, и в ней живут от 80 до 100 человек. Спят они на двухъярусных кроватях.

«В последнее время Цеповяз находился в отрядах с обычными условиями без привилегий, — утверждает Охотникова. — Хоть корпус и новый, но условия там обычные. Те же кровати, те же тумбы, те же табуреты, такая же комната для приема пищи».

Серьёзные нарушения

Ранее RT удалось пообщаться с бывшим начальником ИК №3 Сергеем Картавцевым. Он рассказал, что не узнал на фотографиях с Цеповязом обстановку колонии, и снимки, вероятно, сделаны позднее 2015 года.

«Если честно, я долго рассматривал задний фон, но так и не понял, в каком месте они были сделаны, — заявил отставной сотрудник ФСИН. — Возможно, всё это происходит возле подсобного хозяйства, которое располагается в промзоне. Но в случае с шашлыками режим должен был в любом случае отреагировать. Это очень серьёзное нарушение — открытое пламя. Может, он действительно сымитировал жарку шашлыка, как сейчас в посёлке говорят».

Вячеслав Цеповяз был финансистом банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущёвской Краснодарского края. В 2010 году члены ОПГ убили 12 человек, в том числе четверых детей. Цеповяз был приговорён к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

Ранее в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз ест икру, крабов, жарит шашлыки и разговаривает по мобильному телефону. Снимки вызвали широкий резонанс, при этом представители ФСИН подтвердили их подлинность. Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников исправительной колонии №3 по факту превышения полномочий.

По версии следствия, сотрудники ИК-3 создавали для Цеповяза привилегированные условия. Сам Цеповяз уже был допрошен по этому делу.