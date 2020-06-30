Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Уничтожение Украины начнётся с геноцида? Депутат рады рассекретил "тайное с...
Сначала MH17 разорвало пополам. Потом - двойной удар по пилотам: Восстановлена к...
Конец российского посольства
Вместо искусства - шоу и смерти: Шнуров о ДТП Ефремова и мошенничестве Серебренн...
Главная / В мире

«Не разбираясь, кто хороший, кто плохой»: как в США призывают пересмотреть историческое наследие

30 июня 2020, 01:55  •  57 • В мире
В Миссисипи парламент штата одобрил законопроект об отказе от флага, на котором изображено знамя Конфедерации. Губернатор Миссисипи республиканец Тейт Ривз ранее пообещал подписать законопроект. Между тем в США не прекращаются призывы активистов демонтировать исторические объекты, которые, по их мнению, связаны с «расизмом». Как отмечают эксперты, в Соединённых Штатах сейчас закрепился тренд на переоценку исторического наследия в условиях усилившейся раздробленности американского общества из-за протестов против расизма.
 
Протест с требованием изменить флаг штата Миссисипи AFP © Rory Doyle
 

Палата представителей и сенат законодательного собрания Миссисипи одобрили законопроект, предусматривающий отказ от флага штата, на котором изображено знамя Конфедерации.

«Сегодня мы стали лучше, чем были вчера, — приводит слова спикера палаты представителей Миссисипи и автора соответствующего законопроекта Филипа Ганна местный новостной портал Mississippi Today. — Сегодня будущее укоренилось в настоящем. Сегодня мы вместе со всем остальным населением страны можем по-новому взглянуть на наш штат — с гордостью и надеждой».

Ганн также добавил, что, отказываясь от флага со знаменем Конфедерации, жители Миссисипи якобы не предают «историческое наследие».

Согласно принятому документу, от нынешнего флага штата откажутся, а для утверждения нового создадут специальную комиссию. Новый дизайн планируется разработать к сентябрю, а  голосование по нему провести в ноябре. До этого времени у штата вообще не будет флага.

Губернатор штата республиканец Тейт Ривз пообещал поставить свою подпись на законопроекте. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Однако, по словам Ривза, смена флага не поможет преодолеть раздробленность в обществе. Он отметил, что процесс объединения штата будет труднее, чем борьба с последствиями торнадо и наводнений, и даже превзойдёт по сложности борьбу с коронавирусом.

Флаг Миссисипи со знаменем Конфедерации, под которым во время Гражданской войны в США (1861—1865) сражались южане, существует в таком виде уже больше 125 лет. На фоне протестов против расизма законодатели Миссисипи начали обсуждение символики конфедератов.

  • Протестующие против изменения флага штата Миссисипи
  • AFP
  • © Rory Doyle

На прошлой неделе в торговой сети Walmart заявили, что компания не будет больше вывешивать флаг штата в магазинах из-за присутствующей на нём символики Конфедерации. Об этом сообщает телеканал CNN.

В ВМС США 9 июня также заявили, что планируют запретить использование флагов армии конфедератов на военно-морских объектах, а также на кораблях, самолётах и подводных лодках. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Соединённых Штатов.

Демонтаж истории

На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда после ареста полицией и начавшихся массовых протестов дискуссии о расовой дискриминации в стране обострились. Помимо флагов с символикой конфедератов, под прицел попали и памятники. Во многих городах США демонстранты всё чаще требуют демонтировать монументы, которые, по их мнению, олицетворяют расизм, или же сами пытаются их разрушить.

Так, в конце июня в Вашингтоне протестующие предприняли попытку снести памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону, однако полиция не позволила этого сделать, применив перцовый газ. Чуть раньше Американский музей естественной истории в Нью-Йорке заявил о решении демонтировать памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту. Данную инициативу поддержали местные власти. Однако действующий глава Белого дома Дональд Трамп назвал такой шаг «нелепым» и призвал не убирать исторический объект.

  • Митинг в защиту памятника 26-му президенту США Теодору Рузвельту возле музея естественной истории в Нью-Йорке
"На своей территории": В Кремле ответили на возмущение Японии из-за работ у Курил

Губернатор штата Северная Каролина решил перенести памятники деятелям Конфедерации с территории Капитолия в столице во избежание столкновений возле них протестующих. В Новом Орлеане активисты снесли бюст рабовладельца Джона Макдоно и сбросили его в реку.

После всех этих инцидентов президент США Дональд Трамп подписал указ, устанавливающий наказание в виде лишения свободы на длительный срок для тех, кто участвует в сносе или повреждении исторических памятников.

«После введения жёсткого десятилетнего тюремного заключения для тех, кто оскверняет памятники, статуи и так далее, и после того как многих начали арестовывать по всей стране, акты вандализма полностью прекратились», — написал Трамп в Twitter.

Однако призывы и дискуссии в обществе о сносе исторических объектов продолжились. Так, местные жители города Ситка на Аляске разделились на два лагеря: одни собирают подписи за демонтаж памятника правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX века Александру Баранову, другие — за его сохранение. Пока за петицию о сохранении статуи примерно на 400 голосов больше, чем за её снос. Однако окончательное решение будут принимать местные власти. Как заявили в Координационном совете организаций российских соотечественников США (КСОРС), ликвидация объекта будет означать «стирание российского исторического наследия».

Кроме того, в крупнейшем городе Аляски Анкоридже подготовили петицию за демонтаж памятника британскому мореплавателю Джеймсу Куку.

Мэр города Итан Берковиц и председатель племенного совета Аарон Леггетт заявили в совместном письме, что «этот монумент — лишь один из многих символов, которые не отдают должное коренному населению Анкориджа в полной мере и справедливым образом».

«Как следствие, в рамках межправительственных отношений между муниципалитетом Анкоридж и деревней коренных жителей Эклутна мы пытаемся наладить процесс, который учитывает ключевую роль и суверенную власть местных племён, по мере того как мы стараемся более полным и справедливым образом отобразить прошлое Аляски», — говорится в письме.

При этом Леггетт не считает, что демонтаж памятников может что-то решить.

«Меня не столько интересует демонтаж монументов, сколько получение финансирования для проектов топонимических названий мест, которые мы обозначили, — это примерно 26 объектов в муниципалитете. Это бы имело большую значимость», — добавил он.

«Переписывают историю»

Как отметил член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков, если ещё несколько лет назад в Соединённых Штатах «было модно наносить флаги Конфедерации на сигары, на отдельные аксессуары и детали одежды», то теперь тренд поменялся.

Неонацистами Балтии заинтересовались в Европоле

«Сейчас американцы решили забыть свою историю. Они считают её настолько позорной, что хотят просто вычеркнуть, не разбираясь, кто хороший, кто плохой, а также подогнать под единую гребёнку исторические объекты. Причём невежество становится ключевым двигателем этого процесса в США. Если так будет происходить и дальше, мы станем в очередной раз свидетелями того, как американцы собственноручно переписывают свою историю. А  главы учебников, в которых говорится о доблести конфедератов, попросту будут изъяты», — заявил эксперт.

  • Попытка протестующий снести памятник Эндрю Джексону
  • Reuters
  • © Joshua Roberts

В свою очередь, декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров подчеркнул, что тренд на переоценку исторического наследия окончательно сформировался в США в условиях усилившейся раздробленности американского общества из-за протестов.

«Теперь это будет не история США, это будет история национальных меньшинств. До недавнего времени в южных штатах конфедераты считались героями, а флаг со знаменем Конфедерации там был наравне с общенациональным. Но теперь ситуация изменилась, и историю будут переписывать, исходя из непомерных страданий, в том числе афроамериканского населения», — сообщил эксперт в разговоре с RT.

Судаков также спрогнозировал, что если правоохранители не станут «более жёстко преследовать попытки демонтажа постаментов и другие акты их осквернения, то этот процесс затянется на долгое время».

«Вашингтону необходимо остановить тех, кто пытается насильственно изменить ход истории, уничтожить американское наследие. Трамп пытается это сделать, но пока у него не всё получается», — отметил эксперт.

По мнению Судакова, если американским властям так и не удастся справиться с этими деструктивными процессами внутри страны, США «могут потерять свои корни».

«Кроме того, Соединённые Штаты получат очень серьёзный удар в виде репутационных издержек из-за происходящего. И, конечно, компенсировать всё это будет крайне тяжело. США давно перестали быть похожими на доброго дядюшку Сэма, а сейчас и вовсе превратились в гангстера с дубинкой», — заявил эксперт.

Такие меры активистов, как снос памятников и замена флагов, неспособны помочь в борьбе с расизмом в Соединённых Штатах, полагают аналитики. По их мнению, американским активистам «стоило бы бороться с реальными случаями проявления расизма, а не с историческими персоналиями, которых уже давно нет в живых».

«Реальность такова, что лучше уничтожать историческое наследие, поскольку об этом напишут в прессе. Своего рода момент славы. А борьба с живыми проявлениями расизма — это всегда длительный процесс. И герои, которые будут этим заниматься в долгой борьбе, они, скорее всего, будут незаметны», — заключил Судаков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



57
Источник
Похожие новости
29 июня 2020, 12:00
На издевательства американцев над С-400 Баранец ответил конкретным предложением
29 июня 2020, 22:00
"Мы подумать не могли": Учёные заявили о пугающих сюрпризах коронавируса
29 июня 2020, 12:00
Неонацистами Балтии заинтересовались в Европоле
29 июня 2020, 16:00
Сточные воды Барселоны пролили свет: Коронавирус завезли в Европу ещё год назад?
29 июня 2020, 18:00
Радиация у северных рубежей России? На Западе заявили о "взрыве" на российской АЭС
29 июня 2020, 14:00
Немецкий кучер европейской повозки
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июня 2020, 15:00
"Почему пять лет ждали?": Россию возмутил новый поворот в расследовании крушения MH17
29 июня 2020, 18:00
Если Москва уступит Парижу в «ливийском вопросе», то осенью Украин станет, как минимум, две
24 июня 2020, 03:00
"Крови прольётся очень много, но": Военный эксперт оценил, может ли Украина победить Россию
25 июня 2020, 16:00
СМИ: Путин разругался с Лукашенко
24 июня 2020, 18:00
Пока люди радуются, либералы ждут украинские танки в Москве. И призывают нас скорбеть
24 июня 2020, 01:00
Архив беглого банкира назвали разоблачением Путина: "Секрет Полишинеля..."
27 июня 2020, 02:00
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломать Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.