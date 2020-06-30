«Не разбираясь, кто хороший, кто плохой»: как в США призывают пересмотреть историческое наследие

В Миссисипи парламент штата одобрил законопроект об отказе от флага, на котором изображено знамя Конфедерации. Губернатор Миссисипи республиканец Тейт Ривз ранее пообещал подписать законопроект. Между тем в США не прекращаются призывы активистов демонтировать исторические объекты, которые, по их мнению, связаны с «расизмом». Как отмечают эксперты, в Соединённых Штатах сейчас закрепился тренд на переоценку исторического наследия в условиях усилившейся раздробленности американского общества из-за протестов против расизма.

Палата представителей и сенат законодательного собрания Миссисипи одобрили законопроект, предусматривающий отказ от флага штата, на котором изображено знамя Конфедерации.

«Сегодня мы стали лучше, чем были вчера, — приводит слова спикера палаты представителей Миссисипи и автора соответствующего законопроекта Филипа Ганна местный новостной портал Mississippi Today. — Сегодня будущее укоренилось в настоящем. Сегодня мы вместе со всем остальным населением страны можем по-новому взглянуть на наш штат — с гордостью и надеждой».

Ганн также добавил, что, отказываясь от флага со знаменем Конфедерации, жители Миссисипи якобы не предают «историческое наследие».

Согласно принятому документу, от нынешнего флага штата откажутся, а для утверждения нового создадут специальную комиссию. Новый дизайн планируется разработать к сентябрю, а голосование по нему провести в ноябре. До этого времени у штата вообще не будет флага.

Губернатор штата республиканец Тейт Ривз пообещал поставить свою подпись на законопроекте. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Однако, по словам Ривза, смена флага не поможет преодолеть раздробленность в обществе. Он отметил, что процесс объединения штата будет труднее, чем борьба с последствиями торнадо и наводнений, и даже превзойдёт по сложности борьбу с коронавирусом.

Флаг Миссисипи со знаменем Конфедерации, под которым во время Гражданской войны в США (1861—1865) сражались южане, существует в таком виде уже больше 125 лет. На фоне протестов против расизма законодатели Миссисипи начали обсуждение символики конфедератов.

Протестующие против изменения флага штата Миссисипи

AFP

© Rory Doyle

На прошлой неделе в торговой сети Walmart заявили, что компания не будет больше вывешивать флаг штата в магазинах из-за присутствующей на нём символики Конфедерации. Об этом сообщает телеканал CNN.

В ВМС США 9 июня также заявили, что планируют запретить использование флагов армии конфедератов на военно-морских объектах, а также на кораблях, самолётах и подводных лодках. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Соединённых Штатов.

Демонтаж истории

На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда после ареста полицией и начавшихся массовых протестов дискуссии о расовой дискриминации в стране обострились. Помимо флагов с символикой конфедератов, под прицел попали и памятники. Во многих городах США демонстранты всё чаще требуют демонтировать монументы, которые, по их мнению, олицетворяют расизм, или же сами пытаются их разрушить.

Так, в конце июня в Вашингтоне протестующие предприняли попытку снести памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону, однако полиция не позволила этого сделать, применив перцовый газ. Чуть раньше Американский музей естественной истории в Нью-Йорке заявил о решении демонтировать памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту. Данную инициативу поддержали местные власти. Однако действующий глава Белого дома Дональд Трамп назвал такой шаг «нелепым» и призвал не убирать исторический объект.

Митинг в защиту памятника 26-му президенту США Теодору Рузвельту возле музея естественной истории в Нью-Йорке

Губернатор штата Северная Каролина решил перенести памятники деятелям Конфедерации с территории Капитолия в столице во избежание столкновений возле них протестующих. В Новом Орлеане активисты снесли бюст рабовладельца Джона Макдоно и сбросили его в реку.

После всех этих инцидентов президент США Дональд Трамп подписал указ, устанавливающий наказание в виде лишения свободы на длительный срок для тех, кто участвует в сносе или повреждении исторических памятников.

«После введения жёсткого десятилетнего тюремного заключения для тех, кто оскверняет памятники, статуи и так далее, и после того как многих начали арестовывать по всей стране, акты вандализма полностью прекратились», — написал Трамп в Twitter.

Однако призывы и дискуссии в обществе о сносе исторических объектов продолжились. Так, местные жители города Ситка на Аляске разделились на два лагеря: одни собирают подписи за демонтаж памятника правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX века Александру Баранову, другие — за его сохранение. Пока за петицию о сохранении статуи примерно на 400 голосов больше, чем за её снос. Однако окончательное решение будут принимать местные власти. Как заявили в Координационном совете организаций российских соотечественников США (КСОРС), ликвидация объекта будет означать «стирание российского исторического наследия».

Кроме того, в крупнейшем городе Аляски Анкоридже подготовили петицию за демонтаж памятника британскому мореплавателю Джеймсу Куку.

Мэр города Итан Берковиц и председатель племенного совета Аарон Леггетт заявили в совместном письме, что «этот монумент — лишь один из многих символов, которые не отдают должное коренному населению Анкориджа в полной мере и справедливым образом».

«Как следствие, в рамках межправительственных отношений между муниципалитетом Анкоридж и деревней коренных жителей Эклутна мы пытаемся наладить процесс, который учитывает ключевую роль и суверенную власть местных племён, по мере того как мы стараемся более полным и справедливым образом отобразить прошлое Аляски», — говорится в письме.

При этом Леггетт не считает, что демонтаж памятников может что-то решить.

«Меня не столько интересует демонтаж монументов, сколько получение финансирования для проектов топонимических названий мест, которые мы обозначили, — это примерно 26 объектов в муниципалитете. Это бы имело большую значимость», — добавил он.

«Переписывают историю»

Как отметил член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков, если ещё несколько лет назад в Соединённых Штатах «было модно наносить флаги Конфедерации на сигары, на отдельные аксессуары и детали одежды», то теперь тренд поменялся.

«Сейчас американцы решили забыть свою историю. Они считают её настолько позорной, что хотят просто вычеркнуть, не разбираясь, кто хороший, кто плохой, а также подогнать под единую гребёнку исторические объекты. Причём невежество становится ключевым двигателем этого процесса в США. Если так будет происходить и дальше, мы станем в очередной раз свидетелями того, как американцы собственноручно переписывают свою историю. А главы учебников, в которых говорится о доблести конфедератов, попросту будут изъяты», — заявил эксперт.

Попытка протестующий снести памятник Эндрю Джексону

Reuters

© Joshua Roberts

В свою очередь, декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров подчеркнул, что тренд на переоценку исторического наследия окончательно сформировался в США в условиях усилившейся раздробленности американского общества из-за протестов.

«Теперь это будет не история США, это будет история национальных меньшинств. До недавнего времени в южных штатах конфедераты считались героями, а флаг со знаменем Конфедерации там был наравне с общенациональным. Но теперь ситуация изменилась, и историю будут переписывать, исходя из непомерных страданий, в том числе афроамериканского населения», — сообщил эксперт в разговоре с RT.

Судаков также спрогнозировал, что если правоохранители не станут «более жёстко преследовать попытки демонтажа постаментов и другие акты их осквернения, то этот процесс затянется на долгое время».

«Вашингтону необходимо остановить тех, кто пытается насильственно изменить ход истории, уничтожить американское наследие. Трамп пытается это сделать, но пока у него не всё получается», — отметил эксперт.

По мнению Судакова, если американским властям так и не удастся справиться с этими деструктивными процессами внутри страны, США «могут потерять свои корни».

«Кроме того, Соединённые Штаты получат очень серьёзный удар в виде репутационных издержек из-за происходящего. И, конечно, компенсировать всё это будет крайне тяжело. США давно перестали быть похожими на доброго дядюшку Сэма, а сейчас и вовсе превратились в гангстера с дубинкой», — заявил эксперт.

Такие меры активистов, как снос памятников и замена флагов, неспособны помочь в борьбе с расизмом в Соединённых Штатах, полагают аналитики. По их мнению, американским активистам «стоило бы бороться с реальными случаями проявления расизма, а не с историческими персоналиями, которых уже давно нет в живых».

«Реальность такова, что лучше уничтожать историческое наследие, поскольку об этом напишут в прессе. Своего рода момент славы. А борьба с живыми проявлениями расизма — это всегда длительный процесс. И герои, которые будут этим заниматься в долгой борьбе, они, скорее всего, будут незаметны», — заключил Судаков.