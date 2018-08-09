Не расследовали, но осуждаем: какие санкции США введут против России в связи с делом Скрипалей

В Госдепартаменте США «согласны с оценкой» причастности России к отравлению Скрипалей в Великобритании. На этом основании Вашингтон 22 августа введёт первый пакет новых антироссийских санкций, касающийся поставок «всех чувствительных товаров и технологий сферы национальной безопасности». Как пояснили в Госдепе, закон также предусматривает второй пакет ограничительных мер. Он будет принят в том случае, если Россия не сможет доказать неприменение химического оружия. Санкции вводятся на фоне информации о том, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо с предложениями о сотрудничестве в различных сферах. В американском внешнеполитическом ведомстве также подчёркивают, что «действуют жёстко», но в то же самое время «работают над поддержанием отношений» с Москвой.

Санкции США из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии будут введены 22 августа. Об этом говорится в сообщении Госдепа. В Вашингтоне считают, что вина за происшествие лежит на России.

«После использования нервного агента «Новичок» (А-234. — RT) для покушения на жизнь гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль в соответствии с «Законом об уничтожении химического и биологического оружия» постановляем, что власти Российской Федерации использовали химическое или биологическое оружие в нарушение норм международного права или использовали летальное химическое или биологическое оружие против собственных граждан», — отмечается в сообщении.

Закон подразумевает дополнительные санкции спустя три месяца в том случае, если Россия не предоставит доказательств неприменения химического и биологического оружия. В частности, для этого Москва должна допустить проведение инспекций ООН и международными независимыми наблюдателями. В противном случае, подчёркивают в ведомстве, будет принят и второй санкционный пакет.

«Надеюсь, что до этого не дойдёт, но это больше вопрос к России, а не к нам», — цитирует РИА Новости чиновника Госдепартамента.

В ходе телефонного брифинга он рассказал, какие ограничительные меры предусматривает первый пакет санкций.

«Мы намерены ввести санкции в отношении Российской Федерации по ряду направлений, самым существенным из которых является презумпция отказа, касающаяся поставки всех чувствительных товаров и технологий сферы национальной безопасности, которая контролируется Министерством торговли (США) в соответствии с правилами экспортного контроля. В настоящее время выдача лицензий на поставку этих товаров рассматривается в каждом индивидуальном случае. А теперь, после вступления санкций в силу, мы будем исходить из отказа от разрешения таких поставок», — приводит ТАСС слова представителя Госдепа США.

В то же время он отметил, что новый пакет санкций в отношении России будет иметь ряд исключений. В частности, они могут коснуться сотрудничества в космосе, обеспечения безопасности полётов и поставок товаров для гражданских нужд.

«Мы действуем жёстко по отношению к России, но в то же самое время мы работаем над поддержанием отношений. Мы работаем над теми вещами, по которым можно взаимодействовать, и определяем, когда это необходимо. Такой наша стратегия была и такой она остаётся, ничего нового», — заключил чиновник Госдепа.

Напомним, что Лондон до сих пор не предоставил доказательств причастности России к инциденту в Солсбери, ограничиваясь только формулировками «весьма вероятно». Страну происхождения нервно-паралитического вещества А-234 не смогли установить в британской лаборатории «Портон-Даун». При этом российская сторона к расследованию не допускается, несмотря на то что в результате инцидента пострадали граждане РФ.

Однако отсутствие доказательств вины Москвы не помешало странам ЕС и США выслать десятки российских дипломатов, мотивируя это решение «делом Скрипаля».

На этот раз внятных объяснений причин, по которым были введены санкции против России, также не было предоставлено. В Госдепе вопрос перенаправили «другим» сотрудникам администрации.

«Мы согласны с оценкой, которая заключается в том, что вещество «Новичок» и нарушитель были из Российской Федерации, однако по поводу того, как мы понимаем эту ситуацию, ответят другие», — цитирует ТАСС чиновника внешнеполитического ведомства.

Предложения о сотрудничестве

Госдепартамент анонсировал введение новых санкций на фоне новостей о том, что американский лидер Дональд Трамп направил в Кремль письмо с предложениями о взаимодействии в различных сферах. О передаче документа в администрацию российского президента сообщил сенатор конгресса США Рэнд Пол.

«Для меня было честью доставить письмо от президента Трампа администрации президента Путина. В письме подчёркивается важность дальнейшего взаимодействия в различных сферах, включая борьбу с терроризмом, укрепление диалога в законодательной сфере и возобновление культурных обменов», — написал сенатор в Twitter.

I was honored to deliver a letter from President Trump to President Vladimir Putin’s administration. The letter emphasized the importance of further engagement in various areas including countering terrorism, enhancing legislative dialogue and resuming cultural exchanges. — Senator Rand Paul (@RandPaul) August 8, 2018

Получение письма подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, письмо было получено по дипломатическим каналам. Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в администрацию президента», — приводит слова Пескова РИА Новости.

В свою очередь, в Белом доме пояснили, что Трамп по просьбе Пола предоставил ему рекомендательное письмо на имя Путина.

«По просьбе сенатора президент Трамп предоставил рекомендательное письмо. В письме президент упомянул представляющие интерес темы, которые сенатор Пол хотел обсудить с президентом Путиным», — цитирует ТАСС заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

Пол находился в России в составе делегации американских сенаторов вместе с членом сената заксобрания штата Техас Доном Хаффайнсом и президентом Института Катона Питером Геттлером. Они встретились с российскими парламентариями 6 и 7 августа.

Стороны обсудили ряд актуальных тем, в том числе развитие двусторонних отношений, санкционную политику Вашингтона, контроль над вооружениями и развитие межпарламентских контактов.

Предложения Москвы

По данным американского издания Politico, Владимир Путин передал Трампу документ с предложениями российской стороны. Сообщается, что он сделал это в ходе личной встречи в Хельсинки. Ранее российский лидер рассказал, что передал американской делегации предложения Москвы по вопросам стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения.

О том, что стороны в ходе саммита обсуждали проблематику стратегической стабильности, ранее рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Мне было очень приятно, что президент Трамп сказал слово «нераспространение», — подчеркнул он.

Politico, ссылаясь на полученный изданием документ, пишет, что Москва предложила Вашингтону продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), действие которого истечёт в 2021 году, на пять лет.

Кроме того, Москва предложила «подтвердить приверженность» двух стран Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Также в документе говорится о готовности достичь нового соглашения по ограничению размещения оружия в космосе, отмечает Politico.

kremlin.ru

В материале подчёркивается, что Путин призвал к «принятию мер для предотвращения инцидентов при проведении военной деятельности в Европе, а также для повышения доверия и прозрачности в военной сфере».

Также сообщается, что российский лидер указал на важность «организации экспертных консультаций для определения дестабилизирующих видов оружия и их учёта в механизме контроля над вооружениями».

Риторика и действия

Применение двойных стандартов традиционно для Вашингтона, отметил в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. По его словам, обращаясь ко внутреннему потребителю, Трамп представляет Россию в качестве врага, однако внешняя политика строится через поиск возможностей для сотрудничества с Москвой.

«Такая политика двойных стандартов традиционна для политики Америки. Трамп пытается отыграть свою игру до конца и отыграть свой второй президентский срок. Политика риторики и политика действий — два разных фактора», — отметил Судаков.

Он напомнил: Трамп уже неоднократно признавал, что Россия «вмешивалась» в выборы, однако подобные заявления не мешают построению экономических связей американцев и россиян.

«Петербургский экономический форум собирает огромное количество бизнесменов, в том числе порядка 500 представителей крупнейшего американского бизнеса. Возникает вопрос: если страны так конфликтуют, почему их бизнес пытается прощупать почву для дальнейшего сотрудничества, нет ли ощущения, что все те игры ведутся с точки зрения бинарных связей: одни направлены на внутреннего потребителя, другие — на внешнего», — добавил Судаков.

По мнению политического аналитика международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислава Бышка, идея поддержания мировой стабильности и нераспространения ядерного оружия может быть положительно воспринята в США.

«Не существует каких-то сил в США или России, которые были бы заинтересованы в том, чтобы какие-то новые страны получали ядерное оружие. Не потому, что мы опасаемся, что на нас нападут Иран или КНДР. Мы опасаемся, что чем больше распространяется ядерное оружие, тем больше вероятность, что его могут заполучить некие третьи силы, террористические», — заметил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что ожидать диалога по поводу скорой отмены санкций не приходится.

«Очень ярко выраженное желание Трампа поладить с Россией, которое он озвучил на дебатах праймериз Республиканской партии, слишком много пророссийских заявлений вышли ему боком. За любой дружественный жест ему предъявят. Лучше бы он изначально молчал, сейчас нам было бы несколько спокойнее выстраивать отношения», — заключил политолог.